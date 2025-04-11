11 Nisan İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:44

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:44

İZMİR ilinde 11 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:00:00.505-2025-04-11 17:00:00.756 saatleri arasında Oğlananası Atatürk; Mimar Sinan Cd., , İsimsiz48, İsimsiz49, MEHMET AKİF CD., Barbaros Cd., Mehmet Akif Cd., Namık Kemal Cd., Tercan Cd., Turgut Reis Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:00.505-2025-04-11 17:00:00.756 saatleri arasında Kısık; Adnan Menderes Havaalanı, 7709/12, Kısık Koy, Kısık Köyü, SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI, 7714 SOK, 7712, 7715, 7703. Sk., 7702. Sk., 7701. Sk., 7700. Sk., 7708 sokak, 7706, 7709 SOKAK, 7709 sokak, 7704. Sk., 7709/13, , 7711 sokak, 7707 SOKAK, 7709/10, 7709/11, 7709/5, 7709/8, 7709/3, 7709/7, 7709/1 sokak, 7709/9 sokak, 7709/6 sokak, 7709/2, 7709/4 sokak, İsimsiz87, 7710/1, İsimsiz80, İsimsiz79, 7705. Sk., 7706. Sk., 7707. Sk., 7708. Sk., 7710. Sk., 7715. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:00.505-2025-04-11 17:00:00.756 saatleri arasında Gölcükler; , 7709 sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:00:00.505-2025-04-11 17:00:00.756 saatleri arasında Dokuz Eylül; , İsimsiz127 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:00:00.554-2025-04-11 15:00:00.676 saatleri arasında Camiatik; YABANGÜLÜ, İsimsiz1254, MESTAN DAYI, Akik Sk., Dörtyol Sk., Kehribar Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:00.554-2025-04-11 15:00:00.676 saatleri arasında Sıra; , TERE, 8001/1, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, RADİKA, BİBERİYE, MESTAN DAYI, 8001. Sk., HERCAİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:00.554-2025-04-11 15:00:00.676 saatleri arasında Kuşçular; İsimsiz11, İsimsiz12, MESTAN DAYI, 8001. Sk., 8003, 8004 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 10:00:00.882-2025-04-11 16:00:00.926 saatleri arasında Balıklıova; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz31, 13030 Sk., 13043/1 Sk., 13048 Sk., 13049 Sk., 13044, 13034, 13040, 13045, 13039, 13051, 13031, 13033/1, 13032, 13047, 13033, 13046, 13043, 13035, 13036, 13041, 13041/1, 13042, 13038, 13037, İsimsiz23, İsimsiz30 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:00:00.605-2025-04-11 15:00:00.203 saatleri arasında Denizköy; DENİZKÖY 26/1, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU, DENİZKÖY 27, Denizköy 26 Sk., Denizköy 20, 27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:00:11.652-2025-04-11 15:00:22.901 saatleri arasında Kozbeyli; KOZBEYLİ KÜMEEVLERİ, , Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi, KOZBEYLİ KÜME EVLER, İsimsiz90, Kozbeyli Köyü Yolu Kümesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:00:14.74-2025-04-11 17:00:30.101 saatleri arasında Yalnızdam; Yalnızdam Köyü İç Yolu, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:14.74-2025-04-11 17:00:30.101 saatleri arasında Ilgıncaber; Ilgındere Köyü İç Yolu, Ilgıncaber, İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:14.74-2025-04-11 17:00:30.101 saatleri arasında Muratlar; Muratlar Köyü İç Yolu, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:14.74-2025-04-11 17:00:30.101 saatleri arasında Aşağıılgındere; Aşağıılgındere Köyü İç Yolu, Aşağıılgındere, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:14.74-2025-04-11 17:00:30.101 saatleri arasında Kozluca; KOZLUCA MERKEZ, Kozluca Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:00:51.814-2025-04-11 17:00:04.373 saatleri arasında Kozluca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:00:46.908-2025-04-11 15:00:58.995 saatleri arasında Tepekule; 2084/2. Sk., 2084/7. Sk., 2085. Sk., 2086. Sk., 2086/1. Sk., 2086/2. Sk., 2120/2. Sk., 2084. Sk., 2084/1. Sk., 2065/2. Sk., 2083. Sk., 2083/1. Sk., 2083/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:00:58.396-2025-04-11 16:00:07.626 saatleri arasında Reisdere; 6099/5. Sk., 6133. Sk., 6127. Sk., 6126. Sk., 6125. Sk., 6123. Sk., 6121. Sk., 6120. Sk., 6119. Sk., 6118. Sk., 6117. Sk., 6116. Sk., 6115. Sk., 6114. Sk., 6113. Sk., 6084, 6083/1. Sk., 6083. Sk., 6078. Sk., 6077. Sk., 6076. Sk., 6074. Sk., 6070. Sk., 6064. Sk., 6051. Sk., 6002. Sk., İsimsiz10, , 6128. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 10:00:00.882-2025-04-11 16:00:00.926 saatleri arasında Ildır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:30:00.291-2025-04-11 15:30:00.226 saatleri arasında Akçaşehir; İsimsiz1, BELEVİ YOLU, İsimsiz43, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:30:00.291-2025-04-11 15:30:00.226 saatleri arasında Çukurköy; İsimsiz14, , İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:30:00.291-2025-04-11 15:30:00.226 saatleri arasında Çayırlı; ÇAYIRLI YOL ÜSTÜ, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, KARACAOĞLAN KÜME EVLER, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, , Çayırlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 09:30:00.67-2025-04-11 15:30:00.971 saatleri arasında Akpınar; GİRNE, DİBEKTAŞI, Girne, İsimsiz51, İsimsiz107, DİBEKTAŞI, İsimsiz104, İsimsiz45, İsimsiz103, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz97, GİRNE, İsimsiz95, GİRNE, GİRNE, İsimsiz89, İsimsiz86, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, , İsimsiz1, DİBEKTAŞI, İsimsiz53, İsimsiz43, GİRNE, DİBEKTAŞI, İsimsiz47, İsimsiz48, GİRNE, GİRNE, GİRNE, İsimsiz54, GİRNE, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, GİRNE, İsimsiz61, İsimsiz62, DİBEKTAŞI, İsimsiz69, DİBEKTAŞI, DİBEKTAŞI, İsimsiz72, İsimsiz78 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:30:00.67-2025-04-11 15:30:00.971 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 09:30:00.67-2025-04-11 15:30:00.971 saatleri arasında Altınoluk; İsimsiz93, İsimsiz80 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 10:00:00.455-2025-04-11 17:00:00.598 saatleri arasında Altınoluk; SARAÇLAR, İsimsiz74, İsimsiz78, Maviler, , İsimsiz33, SARAÇLAR, SARAÇLAR, SARAÇLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 10:00:00.882-2025-04-11 16:00:00.926 saatleri arasında Küçükbahçe; Mercankoyu Sitesi İçi Yolu, Palmiye Sitesi İçi Yolu, , İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz90, petunya, Güzelkent Sitesi Yolu, Karareis Tatil Sitesi İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 10:00:00.882-2025-04-11 16:00:00.926 saatleri arasında Eğlenhoca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 10:00:59.201-2025-04-11 14:00:08.698 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8782. Sk., 8784/4. Sk., 8784/2. Sk., 8784. Sk., 8783/1. Sk., 8783. Sk., 1671. Sk., 8782/1, 8782/2, 8782/3, 8783/3, Anadolu Cd., 8786/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 11:00:42.956-2025-04-11 12:00:53.174 saatleri arasında Çamyayla; , İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Soğukpınar küme evleri, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz47, İsimsiz48, YEŞİLDERE KÜME EVLERİ, İsimsiz50, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz58, İsimsiz59, ÇAMYAYLA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 11:00:42.956-2025-04-11 12:00:53.174 saatleri arasında Horzum; , İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz14, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz27, İsimsiz89, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz130, GENCER YAYLASI, Horzum Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-04-11 2025-04-11 13:35:00.401-2025-04-11 16:35:10.118 saatleri arasında 29 Ekim; Ova Küme Evler Sokak, İsimsiz93, , Ova Küme Evleri Sk., Karaağaç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-04-11 2025-04-11 13:35:00.401-2025-04-11 16:35:10.118 saatleri arasında Günerli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.