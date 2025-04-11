11 Nisan KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:44

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:44

KOCAELİ ilinde 11 Nisan Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELMACIK mahallelerinde ELMACIK SAKALLAR MEVKII, ELMACIK SAKALLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYHKÖY MEVKII, ŞEYHKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde ERIKLI MEVKII, ERİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BABALI mahallelerinde AKIN SK., ARZU SK., BABALI BEREN, BABALI DENIZ, BARIŞ SK., BEREN SK., CEMAL ÇAMUR CD., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., ÖZCAN. SK., ŞİRİN SK., YAPRAK SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Nisan Cuma 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM CD., AKSU SK., ATABARI, BOLUBEYI SK., BOLUBEYİ SK., CEMİYET SK., ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., DETAY, DETAY SK., DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., EBUBEKIR, EBUBEKİR CD., EFE, EFE SK., ERDOGDU, ERDOĞDU SK., ERGAN, ERYILMAZ, ERYILMAZ SK., ESENYURT, ESENYURT SK., EVLIYA, EYLÜL, EYLÜL SK., FİRAL SK., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., IBNI SINA, ISIL, IŞIL SK., İSTİKLAL SK., MEHTER SK., MESUT, MESUT SK., NECİP FAZIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNTARLA mahallelerinde 157. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 205., 205. SK., 206. SK., 207. SK., 209. SK., 211. SK., 218. SK., 221. SK., 222., 225. SK., 227., 227. SK., 228. SK., 230., 230. SK., 231. SK., 233., 233. SK., 249., 301., 301. SK., D-100 KARAYOLU CD., FIRUZE, FIRUZE CD., FİRUZE CD., HACI ARİF CD., SULTAN BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY mahallelerinde ALİ AĞA CD., AZIM, AZİM SK., ÇAVUŞ SK., EMİRGAZİ CD., IZMIT., IZMIT. CD., İZMİT.. CD., KIŞLA CD., KURTULAN SK., REÇİNE SK., YILDIRAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SORGUN, SORGUN SK., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde ARNAVUT SK., CEMAL AGA, CEMAL AĞA SK., ESERTEPE SK., HASAN AĞA SK., SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT RAFET KALYONCU, ŞEHİT İLYAS AKMAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 685., 869. SK., 870. SK., 871., 871. SK., DOSTLAR CD., SEHIT ERGIN KOMUT, SIVRITEPE CD., SİVRİTEPE CD., ŞEHİT ERGİN KOMUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN mahallelerinde SEHIT FEVZI UZUNER SK., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI mahallelerinde KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KISIKYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ mahallelerinde DARIYER, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARACAOGLAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde DERMAN SK., SAMYELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde HARMANLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ mahallelerinde 252. SK., 539/10. SK., 539/2. SK., 539/3., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., BARIŞ CD., ISTIKLAL CD., İSTIKLAL CD., İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEMIRCILER, KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 1, 1., 2, 2. CD., 24, 3, 34., 34. CD., 37., 37. CD., 38., 38. SK., 39., 4, 40., 40. SK., 41., DEMIRCI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 10, 10. SK., 7, 7., 7. SK., 8. SK., 9, 9., 9. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 14, 16. SK., 4., 4. CD., 5, 5. CD., 6, 6., 6. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER, ORGANIZE mahallelerinde 2., 3. CD., 30, 30., 35., 35. SK., 36. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde DERELİ SK., ÖZLEM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 08:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KİRAZPINAR mahallelerinde 2716. SK., EMLAKKONUT1 CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1941., 1951/1., 1953., 1953. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 3050, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER mahallelerinde 905. SK., 912. SK., 913. SK., 913/1. SK., 914., 914. SK., 914/1., 914/1. SK., 915. SK., 952/3. SK., 953., 953. SK., 953/1. SK., 954. SK., 954/1. SK., BAHAR CD., BÜLBÜL CD., SEHIT MEVLÜT DURU, ŞEHİT MEVLÜT DURU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4403., 4404, 4442., 4444., 4444. SK, 4445., 4461, 4462, 4464, 4464., 4476., ATATÜRK CD., AY SK., BAĞLAR YOLU CD., ÇAKIL SK., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÜNEŞ SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., PELITLI ATATÜRK, PELİTLİ YOLU, PINAR SK., SEZER SK., SOYLU SK., TAŞ SK., TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, GÜZELLER, INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1020. SK., 1704. SK., 1712., 1712. SK., 1713. SK., 1713/1., 1713/1. SK., 1713/2. SK., 1713/3. SK., 1713/4., 1713/4. SK., 1718., 1718. SK., 1719., 1719. SK., 1720. SK., 1721., 1721. SK., 1722. SK., 1723. SK., 1724. SK., 1725., 1725. SK., 1725/1., 1725/1. SK., 1726. SK., 1727. SK., 1728., 1728. SK., 1729., 1729. SK., 1730., 1730. SK., 1731. SK., 1732. SK., 1737. SK., 1742. SK., 1742/1. SK., 1744. SK., 1745., 1745. SK., 1745/1., 1745/1. SK., 1746. SK., 1747. SK., 1748. SK., 1749. SK., 1750. SK., 1751., 1751. SK., 1752., 1752. SK., 1753. SK., 1754. SK., 1755. SK., 1756. SK., 1757., 1757. SK., 1758., 1758. SK., 1759. SK., 1760., 1760. SK., 1761., 1761. SK., 1762., 1762. SK., 1763., 1763. SK., 1764., 1764. SK., 1765. SK., 1766., 1766. SK., 1766/1. SK., 1766/2. SK., 1767. SK., 1768., 1768. SK., 1769., 1769. SK., 1770., 1770. SK., 1771., 1771. SK., 1772., 1772. SK., 1772/1. SK., 1773., 1773. SK., 1774., 1774. SK., 1775. SK., 1776., 1776. SK., 1776/1. SK., 1777. SK., 1778., 1778. SK., 1779., 1779. SK., 1780. SK., 1781., 1781. SK., 1781/1., 1781/1. SK., 1781/2. SK., 1782., 1782. SK., 1783. SK., 1784. SK., 1785., 1785. SK., 1786. SK., 1787., 1787. SK., 1788., 1788. SK., 1788/1. SK., 1788/2. SK., 1789., 1789. SK., 1789/1., 1789/1. SK., 1790., 1790. SK., 1791., 1791. SK., 1792., 1792. SK., 1792/1., 1792/1. SK., 1792/2., 1793., 1793. SK., 1793/1., 1793/1. SK., 1793/2. SK., 1793/3., 1793/3. SK., 1794., 1794. SK., 1795. SK., 1795/1., 1795/1. SK., 1795/2. SK., 1796., 1796. SK., 1797., 1797. SK., 1798., 1799. SK., 1799/1. SK., 1941. SK., 1942., 1942. SK., 1942/1., 1942/1. SK., 1943., 1943. SK., 1944., 1944. SK., 1945., 1945. SK., 1946., 1946. SK., 1947., 1947. SK., 1948., 1948. SK., 1948/1. SK., 1949., 1949. SK., 1950. SK., 1951., 1951. SK., 1951/1. SK., 1952., 1952. SK., 1954., 1954. SK., 1955. SK., 1955/1., 1955/1. SK., 1956. SK., 1957. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1959/1., 1959/1. SK., 1959/2., 1959/2. SK., 1960., 1960. SK., 1961., 1961. SK., 1961/1., 1961/1. SK., 1962. SK., 1963. SK., 1964. SK., 1989. SK., 1992/1. SK., 1996. SK., 922. SK., 927., 927. SK., 932. SK., 933., 933. SK., 934. SK., 935., 935. SK., 936. SK., 937., 937. SK., 938., 938. SK., 938/1. SK, 938/1. SK., 938/2., 938/2. SK, 938/3. SK., 938/4. SK., 939. SK., 940. SK., 940/1. SK., 941., 941. SK., 941/1., 941/1. SK., 942. SK., 943. SK., 944., 944. SK., 944/1. SK., 944/2. SK., 945. SK., 945/1. SK., 945/2. SK., 945/3., 945/3. SK., 945/4. SK., 946. SK., 947. SK., 947/1. SK., 948. SK., 959. SK., 960., 960. SK., 961. SK., ARİFOĞLU CD., CEM, CEMAL GÜRSEL CD., GAZILER, GAZİLER CD., GENÇLIK, GENÇLİK CD., IBRAHIM AGA, ISSIKGÖL CD., İBRAHİM AĞA CD., NESIL, NESİL CD., RAHMİ DİBEK CD, SEHIT HAMDI PEKÇALISKAN, SEHIT ÖZCAN DEMIRCI, SEHIT SELAHATTIN YAPRAK, SEHITLER, ŞEHİT FAHRİ KIR CD., ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 01:00-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3222, 3222., 3222. SK., 3225, 3225., 3225. SK., 3226., 3227., 3227. SK., 3228., 3228. SK., 3229., 3230., 3231, 3231., 3233. SK., 3235., 3235. SK., 3237., 3237. SK., 3238, 3238., 3239., 3240, 3240., 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3243., 3243. SK., 3243/1, 3243/1., 3244. SK., 3246., 3247., 3248, 3248., 3257. SK, 4432., 4433., 4433. SK., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., ÇINAR SK., ÇİĞDEM SK., DOĞRULAR SK., EREN SK., FIRAT SK., GÜL SK., HAMİDİYE SK., KÖMÜRCÜLER SK., MADEN CD., MENEKŞE SK., ORGANİZE, ÖMÜR SK., ÖZPINAR SK., ÖZYILDIZ SK., PELİTLİ YOLU CD., SANAYI., SANAYİ. SK, SANTIYE, SEVGİ SK., ŞANTİYE, YILMAZ SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 01:00-02:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3202., 3202. SK, 3205., 3206. SK., 3213., 3215., 3216., 3217, 3217., 3236., 3236. SK., 3245., 3248/2., 3249, 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3252/4., 3253, 3253., 3254., 3256., 3258., 3258. SK, 3261, 3262., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 3278. SK., 4404., 4405, 4405., 4406., 4429, 4429., 4443., 4446., 4448., 4461., 4465., 4471., 4476, 4805., 4837., AYDIN SK., BADEM SK., BAGLAR YOLU, BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ÇİÇEK SK., DEĞİRMEN YOLU SK, ELİF SK., EMİR SK., ERİM SK., EROĞLU SK., ERSİN SK., ETHEM AĞA, FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GONCA SK., GÖLCÜK SK., GÖNEN SK., GÜNER SK., GÜVERCİN SK., HANIMNİNE SK., IŞIK SK., İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KARATAŞ SK., KUMTEPE, KUMTEPE SK., MADEN, MANDIRA, MANDRA CD., MEZARLIK SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., NİLÜFER SİTESİ YOLU SK, OKUL SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖZDEN SK., ÖZGE SK., SAKA SK., SILE, SÜMBÜL SK., ŞANTİYE SK, ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., ŞİLE CD., TOKDEMİR SK., TOPLUCA SK., UZAK SK., YAĞMUR SK., YAYLA SK., YENİ MEZARLIK YOLU CD., YENİÇEŞME, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Nisan Cuma 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324., 324. SK., 325. SK., 326/2. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 522. SK., 555. SK., 556., 556. SK., 556/1. SK., 556/2., 556/2. SK., 556/3. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 561. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 572. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 11 Nisan Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI mahallelerinde KOZALI, KUMRU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Nisan Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANAYI, SANAYİ mahallelerinde KOZALAK, KOZALI SK., PEMBE KÖŞK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 11 Nisan Cuma 18:00-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 337. SK., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., HALIM, ILHAM, İLHAM SK., KANUNİ SK., SANAYİ CD., SAYGIN SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.