11 Ocak KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.01.2025 - 09:14

Güncelleme: 11.01.2025 - 09:14

KOCAELİ ilinde 11 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, FERHADİYE mahallelerinde FERHADIYE MERKEZ MEVKII, KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, PANAYIR mahallelerinde ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FERHADIYE, HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR mahallelerinde ATILLA, HAVUZLUBAHÇE, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR YAKACIK mahallelerinde AKER SK., ATMACA, FINDIKLIK, FINDIKLIK SK., GÜNDOĞAN SK., HACI ALİ SK., HOCAEFENDI, KURAN SK., ÖZKANLI, RAUF ORBAY SK., SU DEPOSU SK., ŞAHİNTEPE SK., YAKACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde BABAYİĞİT SK., BAHTIYAR, BEYAZ, BUKET SK., CENNET KUSU, ÇAM, ÇAM SK., ÇESME, ÇUKURDERE SK., DAMLA SK, DIYAR, DİYAR SK., ELÇİ SK., GÖK SK., HABER SK., HAZERAN SK., HÜDA, İSLAMOĞLU SK., İSMAİL ÇAVUŞ SK., KELEBEK SK., LADEN SK., MEHMET KASIM, MEHMET KASIM SK., MEVLANAM, MEVLANAM CD., MUHABBET, SAYGIN, SAYGIN SK., SEVECEN, SEVECEN SK., SÖNMEZ SK., SÜSEN SK., ŞAL SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., UĞUR SK., YESIL DOGA, YEŞİL DOĞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., ALSANCAK CD., BASKIN SK., BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇAYBAŞI SK., ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇUHANE, ÇUHANE CD., ÇUHANE. CD., DEREBOYU SK., DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CD., DURMUŞ SK., GEYLANİ SK., HACI HÜSAMETTİN SK., HACI HÜSEYİN SK., HACI ISMET, HACI İSMET SK., HACI MAHMUT AĞA SK., HACI MEVLÜT SK., HACI MOLLA, HACI MOLLA SK., HACI MUHAMMED SK., HACI MUSTAFA SK., HACI NECATI, HACI NECATİ SK., HAVADAR, HAYME ANA CD., INÖNÜ, İNÖNÜ CD., İZMİT.., İZMİT.. CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KULLAR CD., MEYVELİ, MUT SK., ÖNER SK., ÖZTONGA, ÖZTONGA SK., SAHINLER, SARITAŞ SK., SELMAN SK., SERVET SK., SOYDAL, ŞAHİNLER SK., ŞEHİT HÜSEYİN DURMUŞ SK., TURAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BALÖREN, ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., İLKBEYAZIT SK., KÖRFEZ, NECATIBEY, PLEVNE CD., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5115., 5117., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5126. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MENDERES, MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde KULOGLU MEVKII, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ORHANIYE MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMEŞE ATATÜRK mahallelerinde 5125. SK., 5127. SK., 5131., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134., 5136. SK., 5147., 5148, 5150., 5151., 5152., 5153., 5154., NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ASIYAN, AŞİYAN SK., BATI TRAKYA SK., İSKEÇELİ SK., KAYAR, KAYAR SK., RUMELİ SK., SEHIT KAZIM, SEMA SK., SEZGİN SK., ŞEHİT KAZIM CD., UĞURHAN SK., YAPRAK SK., YAZICI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ÇARSI, ÇARŞI, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, PAŞADAĞ, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 6026, 708 SK., AÇIKGÖZ, AÇIKGÖZ SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., AKTAŞ SK., ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI GÜL, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI, BALIKÇI SK., BAYIR SK., BAYLAN SK., BAYRAK, BAYRAK SK., BEGONYA SK., BERIL, BESTE SK., BEYAZ MENDIL, BEYAZ MENDIL SK., BEYAZ MENDİL SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN, ÇALKÖY AYHAN, ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY BESTE, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY KANARYA, ÇALKÖY KARADENIZ, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇINAR SK., ÇİFTLİK SK., DAĞ SK., DEĞİRMEN SK., DENIZ, DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., DOĞA SK., DORUK SK., DURAN, DURAN SK., DURSUN SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, FERAH SK., FERMAN, GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜN SK., GÜNAYDIN SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜR SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., GÜZ SK., HACILAR SK., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HASRET, HASRET SK., HAVADİS SK., HAYRUNİSA SK., HAZAR, HUDUT SK., HUNLAR CD., HÜNER SK., HÜR SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., IREM, ITIR SK., İPSİZ RECEP CD., İREM SK., İSMET YELKENCİOĞLU CD., İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KADIRGA, KADIRGA SK., KAKTÜS, KALAYCI SK., KANBEL SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARANFİL SK., KARTAL SK., KAYALI, KAYALI SK., KAYMAK SK., KERVAN SK., KINA SK., KORKMAZ SK., KUDRET, KUM, KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MEMİŞ SK., MERVE SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., NARİN SK., NAZ, NAZ SK., NAZLI, NILÜFER, ORHAN GAZİ CD., ORKIDE, ORKİDE SK., ORMAN. SK., ÖZOGLU, ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., PAPATYA SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIL, SAHIN, SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SİTE SK., SUDE SK., SUNA SK., SÜLÜN, ŞANLI SK., ŞİMAL SK., TABAKHANE CD., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., TUNÇ, TUNÇ SK., TURNA SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN SK., VELİ HASAN SK., YENİ BAHAR SK., YEŞİL SK., YOLCU, YOLCU SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAÇALİ, DURAKLI, ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ALAYBEY MEVKII, ALAYBEY MEVKİİ, ALAYBEY MEVKİİ KÜME EVLER, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKII, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ mahallelerinde ÇIGIRGANLAR MEVKII, ÇIGIRGANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAALILER MEVKII, KARAALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜTÜKÇÜLER MEVKII, KÜTÜKÇÜLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRİYET CD., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS LALE, SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DALCA, SARNIÇLAR, YUSUFÇA mahallelerinde DALCA MERKEZ MEVKII, DALCA MERKEZ MEVKİİ, DALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAGÜLLÜ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKII, YUSUFÇA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ASLANLI MEVKII, ASLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKII, ÇIRAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DELIMAHMUTLAR MEVKII, DELİMAHMUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRSALLI MEVKII, EMİRŞALLI MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELER MEVKII, KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MARTILAR MEVKII, MURATLAR MEVKII, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKII, NALBANTLAR MEVKII KÜME EVLER, NALBANTLAR MEVKİİ, NALBANTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKII KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde - SK., ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU, KUTLUCA, OSMANLI, SEMSETTIN, SEVINDIKLI, SEVİNDİKLİ, ŞEMSETTİN mahallelerinde DURANLI MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KIYIRLI MEVKII, KIYIRLI MEVKİİ, KIYIRLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIZILYER MEVKII, KIZILYER MEVKİİ KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKII, KUTLUCA MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖNEZLI MEVKII, ÖNEZLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII, SEVINDIKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 02:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, GÜNEY, YENIYALI mahallelerinde ADALET SK., AHMET AYIK SK., AYAZMA SK., HAMİT KAPTAN SK., HIZIRREİS CD., HÜRRİYET BULVAR, NEBİ SK., NİZAM SK., PETROL, PETROL CD., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUGRUL GAZI, UZUNBEY mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., ATILIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., AKÇAKESE SK., ALABORA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., FATİH CD., GÜNBATIMI SK., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., INCESU, KESTANE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., MUSTAFA KEMAL CD., NARLIBAHÇE SK., PALMİYE SK., SEVENLER, SEVENLER SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., TERCAN, TERCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARATEPE mahallelerinde ADALI, EDEBALİ CD., KARATEPE ATATÜRK, KARATEPE ATATÜRK CD., KARATEPE CD., OKUTAN SK., PINARLAR SK., SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY SK., TÖKELI IMRE, TÖKELİ İMRE, TÖKELİ İMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YANIK mahallelerinde KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, MESELI, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDİYE CD., AKTARLI, AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL, DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KASIM KESER, KASIM KESER SK., KIZILCIKLI, KÖYIÇI1, MEVLEVI, MEVLEVİ SK., NARLI SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKII, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK., YONCALIK, YONCALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde 3038. SK., 3039. SK., 3150., 3150. SK., AK, AK SK., ATATÜRK BULVAR, BAYER SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI, HARMANTARLA CD., KIRLANGIÇ SK., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., MOHAÇ, NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., ÖMER ÇAVUS SK., SEKİ SK., SU DEPOSU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2071. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2124., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2136. SK., HALIDERE ATATÜRK BULVAR, SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde IHLAMUR SK., NAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF, PELİN CD., PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1941., 1941. SK., 1942., 1942. SK., 1942/1., 1943., 1943. SK., 1944., 1944. SK., 1944/1. SK., 1945. SK., 1946., 1946. SK., 1947. SK., 1948. SK., 1948/1. SK., 1949. SK., 1950. SK., 1951/1. SK., 1952., 1952. SK., 1954., 1954. SK., 1955/1., 1955/1. SK., 1958. SK., 1959. SK., 1959/1., 1959/1. SK., 1959/2., 1960., 1960. SK., 1961., 1961. SK., 1961/1., 1961/1. SK., 1962. SK., 1964. SK., 1994. SK., ARİFOĞLU CD., GENÇLIK, İBRAHİM AĞA CD., SEHIT HAMDI PEKÇALISKAN, ŞEHİT HAMDİ PEKÇALIŞKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, BARIŞ mahallelerinde 1805/3. SK., 3219., 3220., ARMUTLU SK., DERE SK., ELMALI SK., FIRAT SK., GİZEM SK., İSTİKLAL CD., KAMBER KAYNAĞI SK., KÖMÜRCÜLER SK., ÖZPINAR SK., SILE CD., ŞİLE CD., TURUNÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde KOCABETON SANAYI SITESI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3205., 3206. SK., 3207., 3210., 3211., 3211. SK, 3212., 3215., 3249., 3249/1., 3250, 3251., 3265, 3265., 3266., 3267., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., 4868., BANU SK., BAYKUŞ SK., ÇATAL SK., ÇELEBİ SK., ÇİÇEK SK., EMİR SK., FABRİKALAR SK., GEBZE, GEBZE CD., İSHAKOĞLU SK., KARACA SK., KAYADERESİ YOLU SK, KUMTEPE, KUMTEPE SK., MANDIRA, MUSTAFA KEMAL, ORGANIZE, ORGANİZE, ORGANİZE CD., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, UZAK SK., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3216., ERSİN SK., ETHEM AĞA, KARATAŞ SK., TOPLUCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324., 324. SK., 325. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 336. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 558. SK, 558. SK., 558/2., 558/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 562. SK., 563. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 573., 573. SK., İSTANBUL CD., TOPÇULAR CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 10:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANLI, TAVŞANLI mahallelerinde 11. SK., 4502., 4505. SK, 4508., 4509. SK., 4510. SK., 4511, 8. SK., KÖMÜRCÜOĞLU CD., ÖMER COŞKUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1804/5. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAHAR SK., BAŞAK SK., MARMARA CD., ÖZCAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1. CD, ADALI SK., BAYRAM, BURÇAK SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL, ÇETİN SK., DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., FILIZ, FİLİZ SK., FULYA SK., GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜZEL SK., HAYAT SK., HİSAR SK., HUZUR SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., LODOS SK., ORTANCA SK., PAPATYA, RAMAZAN, RAMAZAN SK., SAMYELİ SK., SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., TUNA, TUNA CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YABANGÜLÜ, YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAVUZ SK., YELKEN SK., YEŞİM SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, GEBZE OSB2, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD., 1500. SK, AHU, AKDENIZ, AKIN SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., AYÇA, AYÇA SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., ÇİĞDEM SK., ÇİLEK SK., DILARA, DİLARA SK., DORUK, DURU, ECE SK., ELIF, ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., GÜL SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., HAZAN SK., HILAL, ILGAZ SK., IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER, KAMER SK., KARANFIL, KASIMPATI, KASIMPATI SK., KUMSAL SK., LEYLA, MERT SK., MEVLANA CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NEHİR SK., NERGIS, NESLİHAN SK., NİLÜFER SK., ÖYKÜ, ÖZCAN SK., RÜZGAR SK., SADIK, SADIK SK., SEDEF SK., SEHER SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SUSAM SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞİRİN SK., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 11 Ocak Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 1020., 104. CD., 1046., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD., 208. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., 3089, AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMİRAL, AMİRAL CD, ANAFARTALAR, ATİLLA SK., ATLAS, ATLAS SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KADER, KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NECIP FAZIL KISAKÜREK, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, PAPAZ PINARI, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.