11 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:28

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:28

KOCAELİ ilinde 11 Temmuz Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ALA SK., AŞİNA SK., BADEMCİ SK., KAMU, KAMU CD., MASHAR SK., SARMAŞIKLI SK., SERİN SK., ŞİMŞİR SK., TAFLAN SK., UMUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., AY SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMET SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KAFDAĞI SK., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NAR SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA, SARI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SIRAT, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİRİNAĞA CD., TUGBA, TUĞBA SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, ORTABURUN mahallelerinde HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., KIZILCIKLI, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI mahallelerinde 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3550., AŞIR SK., KAYABAŞI SK., TEZCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZLI, DENİZLİ, YAGCILAR mahallelerinde 3401., 3402, 3420., 4701. SK, BAĞLAR SK., LEYLAK SK., ONUR SK., SARI ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde KARANFİL SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2708. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI, BAGLICA, BAĞLICA, ÇAVUŞOĞLU, GÜVERCİNLİK, ÖMERLI, YENİCE mahallelerinde AMBARCI MERKEZ MEVKII, AMBARCI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSOGLU MERKEZ MEVKII, ÇAVUŞOĞLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVERCINLIK MERKEZ MEVKII, GÜVERCİNLİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKII, KALAYCILAR MEVKII KÜME EVLER, KALAYCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MERKEZ MEVKII, TORAMANLAR MEVKII, TORAMANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNLAR MEVKII, UZUNLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENİCE MERKEZ MEVKİİ, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYITALILER, SEYİTALİLER mahallelerinde SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde 1842., ABİD SK., AKAİD SK., AKÇALI SK., AKÇE SK., AKINCILAR SK., AKMINARE, AKMİNARE SK., AKTAŞ SK., ALPEREN SK., ALSANCAK SK., ALTUN, ALTUN SK., ARMUTLU SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATLAS SK., AVŞAR SK., AYAZMA SK., AYDIN, AYDIN SK., AYFER, AYFER SK., AYSEL, AYSEL SK., BADEMLI, BADEMLİ SK., BAHARIYE, BAHARİYE SK., BAHRIYE ÜÇOK, BALKAN, BALKAN SK., BANKA SK., BANU SK., BARISSEVER, BARIŞSEVER SK., BAŞAK SK., BEDIR, BEDİR SK., BEYPINARI SK., BILDIRCIN SK., BİLGEN SK., BİRKAN SK., BİRLİK SK., BULUT SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., CEYHAN SK., CÖMERT SK., ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBAŞI SK., ÇEŞME SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇİĞDEM SK., ÇUKUR SK., DAĞISTANLI SK., DEĞERLİ SK., DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRAN SK., DEVRİM SK., DIRLIK, DIVAN, DİRLİK SK., DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DORUKAN SK., DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DURAN SK., DÜZLÜK SK., EFELI, EFELİ SK., EFENDİOĞLU SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ELEK SK., ELMALI, EMSAL SK., ENGİN SK., ENSAR SK., ERDEM SK., EREN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ETHEM SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., EYVALLAH SK., FERİDUN SK., FEVZİ SK., FINDIKLI SK., FİGAN SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENIS, GENİŞ SK., GIZEM, GİZEM SK., GÖKKUŞAĞI SK., GÖNÜL SK., GÜLDESTE SK., GÜLERYÜZ, GÜLERYÜZ SK., GÜLŞAH SK., GÜLVEREN SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HABİB SK., HASTANE KARSISI, HASTANE KARŞISI SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL BAŞAK SK., HUKUK SK., ISTASYON, İLÇE SK., İLGİ SK., İMAN SK., İNCİRLİK SK., İSTASYON CD., KAÇKAR SK., KALP GÖZÜ SK., KAYISI SK., KEKİK SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KENAN SK., KIRAY SK., KIRAZLI, KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KİRAZLI SK., KORU, KORU SK., KOZA SK., KOZALAK SK., KUDRET, KUDRET SK., KUYU SK., LALEM SK., LİDER SK., MEDİNE SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MESALE, MESIRE, MESİRE SK., MEŞALE SK., METIN, METİN SK., MEVLANA CD., MİHRAP SK., MİNİ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHSİN SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., MÜLK, NACAR SK., NAMZET SK., NIL, NISA, NİL SK., NİSA SK., NİYET SK., NURAY SK., NURKAN SK., OCAK SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖĞE SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖRF SK., ÖRNEK SK., ÖVÜNÇ, ÖVÜNÇ SK., ÖZCAN SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PAMUK SK., PETEK SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., PIYALE, PİYALE SK., RAHMI DIBEK, RAUF ORBAY CD., RECEP SK., REHBER SK., RÜYA SK., SADE SK., SAMDAN, SANCAKTAR, SANCAKTAR SK., SEBNEM, SEÇKİN SK., SEFER, SEFER SK., SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SERÇE, SEVAL SK., SEVGİ SK., SEYİT SK., SIMSEK, SİNEM SK., SİPAHİ SK., SOKULLU CD., SONGÜL, SONGÜL SK., SÖĞÜT SK., ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAMDAN SK., ŞEBNEM SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞENLİK SK., ŞERİFE SK., ŞEVVAL SK., ŞİFA SK., ŞİMŞEK SK., ŞURA SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., TUNA SK., ULUSU, ULUSU SK., UMUT SK., USLU SK., ÜLKÜM SK., ÜSTTEPE SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER SK., YAYIK, YAYIK SK., YELİZ SK., YENİCE SK., YERLİ SK, YESILYURT, YEŞİLYURT SK., YIGIT, YİĞİT SK., YUNUS EMRE CD., YUSUF SK., ZAFER SK., ZEKAT SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., 2252., 2252. SK., 2254. SK., 2263. SK., AÇELYA SK., AKASYA, AKASYA SK., ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATİK SK., BAHÇEVAN SK., BAYRAMOĞLU CD., BELGE SK., BELKİS SK., BERNA SK., BESTELİ SK., BETÜL SK., BURAK REİS CD., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER SK., CUMA SK., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇİMEN SK., DAĞARCIK SK., DİDEM SK., DİLEK SK., DOGRU, DOĞA SK., DOĞRU SK., DOĞU SK., DURU SK., ECEM, ECEM SK., EKREM, EKREM SK., ELGİN SK., ELMAS SK., EMİRGAN SK., ENES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERYILMAZ, ERYILMAZ SK., ESİN SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD, FATİH SULTAN MEHMET CD., FENER, FENER SK., FERMAN SK., FULYA SK., FUNDA SK., GAZİ PAŞA CD., GEYLANİ SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLSÜM SK., HALIL, HALİL SK., HİCRET SK., IRMAK SK., İLHAM SK., İMREN SK., İSTİKBAL SK., İSTİKLAL CD., KARAAĞAÇ SK., KARACABEY, KARACABEY CD., KARAYEL, KARAYEL SK., KARDELEN, KAVİSLİ SK., KEMALPAŞA CD., KEREM SK., KIBLE SK., KÖROĞLU SK., KUZEY SK., MELDA SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT SK., MERYEM SK., MEŞE SK., MITHATPASA, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., NACİ SK., NAGİHAN SK., OLCAY SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., REYHAN SK., SADIK SK., SAYGIN SK., SENER, SERAY SK., SERMIN, SERT SK., SEVIM, SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞENER SK., ŞERİF SK., ŞERMİN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞİŞECAM YOLU SK., TEKKE SK., TUNÇ SK., TÜZÜN, TÜZÜN SK., ÜLKER, ÜLKER SK., ÜNSAL SK., YAZI SK., YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: , BULDUK, TERZİLER mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARANLAR MEVKII, ŞARANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, LÜTFIYE, LÜTFİYE, SELIMIYE, SELİMİYE, SENAIYE, SENAİYE, SIRINKÖY, SOFULAR, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 4210. SK., 4331. SK., 4332. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4356. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4363. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4409. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4421. SK., 4422., 4422. SK., 4432. SK., 4433., 4433. SK., 678. SK., 874., 874. SK., 875., 875. SK., ALT MEVKİİ KÜME EVL, ALT MEVKİİ KÜME EVLER, BAGDAT, BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEŞKARDEŞLER CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., BILGIN, ÇİFTE SELVİ SK., DAVUL KÖPRÜ MEVKII, DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ELMALIK, HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KESTANELİK SK., KÖY GIRISI MEVKII, KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., LÜTFIYE ASAGI MEVKII, LÜTFIYE YUKARI MEVKII, LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ, LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., SARI OTLUK SK., SELIMIYE ASAGI MEVKII, SELIMIYE KARSI MEVKII, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELIMIYE YUKARI MEVKII, SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SELVI, SELVİ SK., SENAIYE MERKEZ MEVKII, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ, SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEYH SAMIL, SOFULAR MERKEZ MEVKII, SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEYH ŞAMİL CD., TANIK, TANIK SK., ZAFER, ZAFER CD., ZORLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 11 Temmuz Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ANAYURT SK., AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BAŞARI SK., CANLAR, ÇAMLIBEL SK., ENES, KUTAY, MEVLANA, MUSAOĞLU SK., SARP SK., YALDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.