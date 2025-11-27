11. Yargı Paketi Meclis'te: Trafikte yol kesene 3 yıla kadar hapis!

AKP, 11. Yargı Paketi’ni Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu.

Paket, yargılamaların makul sürede sonuçlanması, toplumda adalet algısının güçlendirilmesi ve suçların önlenmesi amacıyla çeşitli düzenlemeler içeriyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de yaptığı açıklamada özellikle trafikte yol kesme, havaya ateş açma ve dikkatsizlik sonucu yaralama gibi eylemlere yönelik cezaların artırılacağını belirtti.

üler, özellikle kamunun güvenliğini tehdit eden eylemlere yönelik yeni yaptırımlar getirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“YARGILAMALARI MAKUL SÜREDE TAMAMLAMAK İSTİYORUZ”

Güler, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve yurttaşların adalete duyduğu güvenin artırılmasının temel hedeflerden biri olduğunu vurguladı.

HAVAYA ATEŞ AÇMANIN CEZASI ARTIYOR

Düğün, asker uğurlaması ve kutlamalarda havaya ateş açmanın önüne geçilemediğini belirten Güler, bu eylemlere yönelik cezaların artırıldığını açıkladı.

TRAFİKTE YOL KESMEYE HAPİS CEZASI

Son dönemde artan yol kesme olaylarına dikkat çeken Güler, bu fiilin ilk kez “müstakil bir suç” olarak düzenlendiğini belirterek, “Hukuka aykırı olarak bir aracı durduran, hareket etmesini engelleyen kişiye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyoruz.” dedi.

Güler, bu düzenlemeyle "trafikte şehir eşkıyalığı" olarak tanımladığı davranışlara karşı caydırıcı adımların atıldığını belirtti.

TAKSİRLE YARALAMADA CEZA ARTIŞI GELİYOR

Trafik yoğunluğunun ve riskli faaliyet alanlarının artması nedeniyle dikkatsiz davranışların çoğaldığını ifade eden Güler, taksirle yaralama suçlarının cezalarının artırılacağını söyledi.

KİRALIK ARAÇLARLA İŞLENEN SUÇLARA EK YAPTIRIM

Son yıllarda artan kiralık araçların geri getirilmeme, parçalanarak satılma veya suçta kullanılma gibi durumlara değinen Güler, “Güveni kötüye kullanma suçunun konusu motorlu taşıt olduğunda verilecek cezanın bir kat artırılmasını öneriyoruz” diyerek bu alanda da caydırıcı düzenlemeler getirdiklerini aktardı.