Yeni yargı paketinde hangi maddelerin olduğu, Meclis’e ne zaman geleceği ve özellikle “genel af çıkacak mı?” sorusu merak ediliyor. Peki, 11. yargı paketi ne zaman çıkacak? Mahkumlara genel af çıkacak mı?

11. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bakan Tunç, yeni yargı paketinin Meclis açılışıyla birlikte gündeme geleceğini belirtmişti. TBMM tatili 1 Ekim 2025 tarihinde sona erecek ve Meclis resmen açılacak.

Meclis yeni dönemde çalışmalarına başladıktan sonra 11. yargı paketi Genel Kurul'a gelecek.

11. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ

Bakan Tunç, Yargıtay'da düzenlenen Adli Yıl Açılış Töreni'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"11. Yargı Paketi'nde hangi düzenlemelerin yer alacağına" dair soru üzerine Tunç, şunları söyledi:

"Bunlardan biri bilişim suçlarıyla ilgili. Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçları çok artmaya başladı, bunun önlenmesi, caydırıcılığın artırılması, bu suçla mücadele bakımından yargının elindeki araçların artırılması, güçlendirilmesi lazım. Bunla ilgili bir çalışmamız var. Bilişim suçları telefon dolandırıcılığı ve sanal bahis, sanal kumar bunlar özellikle gençlerimizi ve toplumu rahatsız eden çok önemli konular. Bunla ilgili 11. Yargı Paketi'nde hazırlık taslağımızı milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik, grubumuzda bu çalışma. Meclis ekimde açıldığında bilişim suçlarının önlenmesine yönelik yargı düzenlemesi gündeme gelecek.

11. YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Pakette yer almasını istediğimiz, kutlama günlerinde, düğünlerde, nişanlarda, asker uğurlamada havaya ateş açanlar... Bunlarla ilgili yaptırımların artırılması gerekiyordu. Özellikle kurusıkı da dahil. Vatandaşlarımızı rahatsız eden, üzücü olaylara neden olan hususlar oluyor. Orada da bu eylemi cezalandıran bir maddenin ceza kanunumuzda yer alması lazım. Yaralama, ölüm meydana gelmişse ayrıca ceza alıyor. Bu fiillerin, ölüm ve yaralama olmamışsa da müstakil suç olmasını yapan bir düzenleme. Yine trafik güvenliğini tehlikeye sokan, trafikte yol kesme gibi buna benzer eylemleri suç haline getiren düzenlemeler var."

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Mahkumlarla ilgili genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." ifadelerini kullandı.