11 yaşında öldürülen Rabia Naz Vatan'ın katil zanlıları dört yıldır serbest

12 Nisan 2022 Salı, 04:00

Giresun’da 11 yaşında şüpheli şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın bugün ölüm yıl dönümü. Yaşasaydı 15 yaşında olacaktı.

Rabia Naz, Eynesil’de 12 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Baba Şaban Vatan’ın oluşturduğu kamuoyu sayesinde, Rabia Naz’ın ölümü Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Rabia Naz’ın ölümünün intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu iddia edilmişti. Buna karşın Şaban Vatan, kızına araba çarptığını ancak AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını öne sürmüştü. Rabiz Naz’ın ölümünün araştırıldığı dosyaya ise 16 Temmuz 2020’de takipsizlik kararı verilmişti.

Rabia Naz Vatan

"ÖLÜME TERK ETTİLER"

Kızının ölümünün dördüncü yılında geçirdikleri süreci değerlendiren Şaban Vatan, “Bulunduğu yere bırakıp ölüme terk etmişler Rabia Naz’ımızı. Dört yıllık süreç içinde dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katillerin korunmasından yana taraf oldular. Susturulmam için baskı yapıldı. Yine bu süreçte şahsıma akıl yargılaması yapan savcı Emine Öveyik, hakkımda kasıtlı ve hukuka aykırı karar çıkaran hâkimler ve Giresun Cumhuriyet Başsavcısı hakkında suç duyurusunda bulundum. Ancak soruşturma ve kovuşturmaya yer yoktur kararı çıkartıldı” diye konuştu.

BAKANLARA DAVA

Baba Vatan, Nurettin Canikli ve Coşkun Somuncuoğlu hakkında da dava açtığını ancak “soruşturmaya yer yoktur” yanıtı aldığını söyledi. Vatan, “Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında da dava açtım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkisi ve izninin olmadığını, TBMM tarafından soruşturma izni olması gerektiği cevabını verdi” ifadelerini kullandı.

SAVCILARA CEZA

HSK’ye 2019 yılında her iki savcı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Vatan, şöyle konuştu: “O zamanlar dosyanın soruşturması devam ediyordu. İki ay önce her iki savcı hakkında uyarı cezası kararı çıktı. Savcı, inanılması imkânsız ve ispatı olmayan bir alandan, yalancı tanık ifadesine göre hukuka aykırı olarak dosyayı kapattı. Avukatlarımız Eylül 2020’de dosyanın yeniden açılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptılar fakat bir buçuk yıldır cevap çıkmadı. Çünkü cinayeti örtbas edenler siyasi gücünü kullanıyor. İktidar maalesef dört yıldır katilleri koruyor. Vatan ailesi olarak asla pes etmeyeceğiz. Umarım kısa zamanda ülkemizde adil adaletin işlediği günleri yaşarız çünkü adalet herkese gerekli.”

