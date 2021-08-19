Rabia Naz'ın babası ve Kemal Kılıçdaroğlu Rabia Naz için görüşecek

19 Ağustos 2021 Perşembe, 11:24

Giresun'da, 2018 yılında şüpheli bir şekilde 11 yaşında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmaya 1 yıl önce takipsizlik kararı verildi. Rabia Naz'ın babası kızının ölümü ve Anayasa Mahkemesi'ndeki dava sürecinin detaylarını bugün 16.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

Kızının öldürüldüğünü ve olayda görev alan yetkililer ile birlikte iktidarın bu olayın üstünü kapatmaya çalıştığını belirten Vatan, Cumhuriyet.com.tr'den Sinem Nazlı Demir'e konuştu.

Bugün gerçekleşecek olan görüşmeye kendilerini Kılıçdaroğlu'nun davet ettiğini ve avukatları ile birlikte 40 dakika boyunca görüşeceklerini belirten Vatan, bu görüşme sayesinde Meclis'e yeni bir önerge verilmesi için çabalayacaklarını anlattı.

'SİYASİ DURUMLARIN BİZİM DAVAMIZA OLAN ETKİSİ BELLİ'

Anayasa Mahkemesi'ne verilen dilekçenin şu anki durumu nedir?

'Dosyamız çok uzun süredir Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Henüz kabulün bile cevabını yazmadılar. Normalde iki aşamalı bu süreç. İlki kabul, ikincisi de sonuç. Kabulü dahi işleme almadılar. Burada siyasi durumların bizim davamıza olan etkisi belli. Ve normalde bu tip davalarda 3 aylık süre içerisinde bir yanıt veriliyormuş. Böyle bir cevap dahi gelmedi. Biz de burada bu sürecin gelişmesini ümit ediyoruz. Neredeyse 1 yıl olacak. Başvurumuzun temelinde hukuken yapılan haksızlıklar ve hukuka aykırı şekilde kapatılması yer alıyor. Savcının kasıtlı ihlalleri, olay yerine bile gitmemesi, yapılan yanlışlar açık olarak sunuldu. Ayrıca otopsi raporunun videosu bile geldi. Yakın çekim de var. O çekimler bizde yok. Bunları rapora işlememişler. Fotoğraflar hala elimizde yok. Zaten kolluk görevlisinin bir yıl sonra yapmış olduğu açıklama da var. Kızımın çantasını kendisi bulmadı ve bunu itiraf ettiler.'

'AKP VE MHP'NİN ÖNERGELERE VERDİĞİ REDLERİ KONUŞACAĞIZ'

Bu görüşme sonrasında hangi adımların atılmasını talep ediyorsunuz?

'Biliyorsunuz ki iktidar, bakanlıklar ölü taklidi yapıyor. Rabia Naz'ın olayı bir cinayettir. İktidar ısrarla suskunluğa bürünüyor. Tamamen bir örtbas olayının içerisindeler. Talimatlı bir şekilde inanılmaz derecede açıklamalar yaptılar. Hepsi şaibeli. Resmi şaibel açıklamalar bunlar. Aslında tek tek gerçekler ortaya çıkıyor. Sürecin tüm detaylı bilgilerini ve İstanbul Barosu'nun yaptığı son açıklamayı raporlu halde sayın Kılıçdaroğlu'na sunacağız. Bizim olayımızı örtbas eden AKP ve MHP'nin önergelere verdiği redleri konuşacağız. Tekrar bir komisyon kurulmasını istiyoruz. Bu konuyu tekrar meclisin gündemine taşımak istiyoruz. AİHM'e de insanlık suçu işlendiğini belirtmek istiyoruz. Taleplerimizin aktarılmasını ve Rabia Naz, diğer tüm çocukların durumlarının bilgilerini aktaracağız. Bu ülkedeki cinayet ve istismar sonucu yaşamları sonlanan çocukların ailelerinin temsilcisi olarak bilgilerimizi aktarmaya çalışacağız. Bu şekilde ben, Türkiye'de, bütün çocuk cinayetleri ve ebeveynlerin yaşadıları süreci anlatacağım. Ana muhalefet partisinin de gereken çalışmaları yapmasını rica edeceğiz.'

NE OLMUŞTU?

Rabia Naz Vatan, 12 Nisan 2018'de Giresun'un Eynesil ilçesindeki evlerinin önünde yaralı halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu raporunda "genel beden travmasına bağlı omur, pelvis ve ekstremite kemik kırıkları ve gelişen komplikasyonlar" olarak yer aldı ve vücudundaki yaralanmaların "çatıdan düşmeyle mümkün olduğu" ifade edildi. Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan ise kızlarına siyah bir aracın çarptığını iddia ediyor ve kızı Rabia Naz için adalet mücadelesi veriyor. Anayasa Mahkemesi'ne de başvuran Şaban Vatan, dosyanın hala bir kabul aşamasından geçmediğini ve mecliste Rabia Naz'ın ve şüpheli tüm çocuk ölümlerinin gündeme gelmesini istiyor.