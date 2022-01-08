Rabia Naz davasında yeni gelişme: Savcılara ceza
Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın davasında, HSK, davanın savcılarına uyarı cezası verdi.
Giresun’un Eynesil ilçesinde 2018'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, HSK, soruşturmanın savcıları Emine Elif Öveyik ve Halil Çokkaş hakkında uyarı cezası verdi. Uyarı davasının verilme gerekçesi ise Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın soruşturmanın eksik yürütüldüğüne dair itirazı.
Vatan'ın yaptığı itirazda savcıların bilinçli delil kararttığı ve hukuka aykırı hareket ettikleri iddiası da yer alıyordu.
HSK bu kararla birlikte Şaban Vatan'ın itirazını haklı bulmuş oldu. Vatan kararla ilgili olarak, "Dosyanın seyrini değiştirecek bir karar. Soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin de dosyanın ilerletilmemesinin de şaibeli olduğu ortaya çıkmış oldu" dedi.
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