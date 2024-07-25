11 yaşındaki çocuğun kullandığı traktör çocukların arasında daldı: 2 ölü, 2 yaralı

Yayınlanma: 25.07.2024 - 00:56

Güncelleme: 25.07.2024 - 00:56

Kaza, saat 21.00 sıralarında Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Çatyol mevkiinde seyir halinde olan K.A. (11) yönetimindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında oynayan çocukların arasına daldı.

Araç bir evin duvarına çarparak durabilirken, feci kazada 4 çocuk yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Ada Yıldırım (7) ve Zelal Yıldırım (11) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocukların vefat ettiği haberini alan yakınları hastane acil servislerinde sinir krizi geçirirken, polis güvenlik önlemi aldı.

İki çocuğun cenazeleri, hastanelerdeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yaralı G.Ş. (7) ve A.K. (7) adlı çocuklar ise Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi altına alındı. Araç sürücünün gözlem altına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.