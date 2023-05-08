112 ekibi müdahaleye gittiği hastanın saldırısına uğradı
Adana’da 112 Acil Sağlık Ekipleri müdahale etmek için gittiği bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Beyaz kod verilmesi üzerine bölgeye gelen polisler şüpheliyi gözaltına aldı.
Adana'nın Namık Kemal Mahallesi Mücahitler Caddesi’nde meydana gelen olayda, 112 Acil Sağlık Ekipleri yerde yatan ve sağlık durumu kötü olan bir kişi olduğu yönünde ihbar aldı.
İhbarın üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri müdahale etmek isterken Emrah D. bir anda ambulansta bulunan doktorlara saldırmaya başladı. Bunun üzerine sağlık çalışanları beyaz kod verdi.
Beyaz kod üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeye gelerek şüpheli Emrah D.’yi etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.
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