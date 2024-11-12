112 kilogram uyuşturucu yakalanmıştı: Soruşturmada yeni gelişme!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 15:42

Güncelleme: 12.11.2024 - 15:42

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2 araç ile 1 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 112 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.