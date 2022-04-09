113 düzensiz göçmen yakalandı
Ağrı'da kereste yüklü kamyonda saklanmış 113 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yol kontrol uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.
Ekipler, kereste yüklü kamyonun kasasında yaptıkları aramada göçmenlerin olduğunu fark etti.
Yakalanan çoğu Afganistan uyruklu 113 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.
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