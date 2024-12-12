12 Aralık KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 12 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 12 Aralık Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARDÜZÜ mahallelerinde MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAÇAGIL, AĞAÇAĞIL, ÇALYER, DELIVELI, DELİVELİ, KARADIVAN, KARADİVAN, NASUHLAR, SEREFSUNGUR, ŞEREFSUNGUR, ÜGÜMCE, ÜĞÜMCE mahallelerinde AĞVA-ŞİLE YOLU CD, AYDINLIK MEVKII, AYDINLIK MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BESTILLER MEVKII KÜME EVLER, BESTİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, BUDALA MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DELIVELI MERKEZ MEVKII, DELIVELI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, DELİVELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DERELI MEVKII, DÖLEKLER MEVKII, DÖLEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, EMIRLER MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÖGÜSLER MEVKII, GÖGÜŞLER MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARACALAR MEVKII, KARACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARADIVAN DAVUTLAR MEVKII, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME, KARADİVAN DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEMERLER MEVKII, KEMERLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD., KÖSELER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, NASUHLAR MERKEZ MEVKII, NASUHLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TASLAKLAR MEVKII, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, TASLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKELI MEVKII, TEKKELİ MEVKİİ KÜME EVLER, YENI VADI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KANDIRA ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDURAK, DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YENI, YENİ mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008. SK., 2009., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2062. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2072., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2078. SK., 2080., 2080. SK., 2083., 2083. SK., 2084. SK., 2085. SK., 2086. SK., 2087., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2102. SK., 2109., 2109. SK., 2122., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135., 2136. SK., 2137. SK., 2138. SK., 2139., 2144., 2144. SK., 2145., 2145. SK., 338., 344. SK., ALİ İHSAN PAŞA CD., ÇESMEALTI, ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., PAZARLIDERE CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANEYN, HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ, NİMETİYE, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK MERKEZ, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 19 MAYIS CD., 3712. sok, 4.MURAT SK., AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ALI ÖZDEMIR, ALIÇAVUS, ALİ AĞA SK., ALİ ÖZDEMİR SK., ALİÇAVUŞ CD., ANKA, ANSA, ANSA SK., ARNAVUT SK., ARPALIK, ARPALIK CD., ASI, ASIK VEYSEL, ASIM ÇAVUS, ASIM ÇAVUŞ SK., ASİ SK., AŞIK VEYSEL CD., ATATÜRK CD, ATİLLA SK, AY SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BADEM, BAHTIYAR, BASARAN, BASÖGRETMEN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD, BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BELEN, BELEN SK., BEREN, BEREN SK., BIYIK, BIYIK SK., BORA SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BOZKENT, BOZKENT SK., BURAK SK., BÜLBÜL, CEMAL AĞA SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CENGİZ TOPEL SK., CEVDET, CEVDET SK., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ CD., ÇORUH, ÇORUH CD., D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., DEMIRCI, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DERVISSUYU, DERVİŞSUYU CD., DOST, DOST SK., DOSTLUK, DOSTLUK CD, DOSTLUK CD., DÜZALAN, DÜZALAN SK., EBRU SK., EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ERBERK, ERENKAYA, ERENKAYA SK., ERENLER, ERENLER SK., ERSOY SK., ERTUGRUL, ERTUĞRUL CD., ESERTEPE, ESERTEPE SK., ESTERGON CD., EYÜP SABRI KALYONCUOGLU, EYÜP SABRİ KALYONCUOĞLU SK., FEYMAN, FEZA, FIRAT CD., GEDIKLI, GEDİKLİ SK., GELIBOLU, GELİBOLU CD., GİRNE CD., GÖREN SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜLİŞAN SK., GÜMÜŞ CD., GÜRGEN SK., GÜZEL, GÜZEL SK., GÜZELCE SK., HALIL UZUNER, HALİL UZUNER SK., HANIMELİ SK., HASAN AGA, HASAN AĞA SK, HASAN TAHSIN, HAVUZLUBAHÇE, HAVVA NENE SK., HAYDARPASA, HAYDARPAŞA CD., HENDEK SK., HÜSEYİN AĞA SK., IBNISINA, IKIZ, ILICA, ILICA CD., İBİŞOĞLU SK., İBNİSİNA SK., İBRAHİM ÇAVUŞ SK., İKİZ CD., KABACA, KABACA SK., KABAYAKALI, KABAYAKALI SK., KABRISTAN, KABRİSTAN SK., KALE SK., KAMELYA, KAMİL İKİZ CD., KANDİL SK., KANUNI, KANUNİ CD., KAPLAN, KARACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARANFİL CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KARINCADERE, KARINCADERE CD., KENT, KESTANE SK., KEVSER, KEVSER CD., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KORU, KOSOVA CD., KUMTARLA, KUVAYİ MİLLİYE CD., KUZYELİ SK., KÜBRA SK., LEYLEK SK., LİMAN SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU CD., MASAL SK., MEDENIYET, MEDENİYET CD., MEHMET ÇAVUŞ CD., MELDA SK., MELEK OTU SK., MENEKSE, MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MUAZZEZ, MUAZZEZ SK., MUKADDES SK., MURAT PIR, MURAT PİR SK., MURGUL SK., MUSA HOCA SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, NİMETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, NURSEDA, NURSEDA SK., NUSRET, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ODABASLAR, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., ORHANBEY CD., ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., ORHANGAZİ CD., ORMANGÜLÜ SK., ORUÇ REİS CD., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., OSMANBEY, OSMANLI, OSMANLI CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PELIN, PELİN SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PIRALLAR, PİRALLAR CD., POSTACI, RAHIM, RESUL SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAKAR BIÇKI MEVKII, SAKAR BIÇKI MEVKİİ, SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVLER, SAMUR, SANAYI, SANAYİ CD., SARAL, SARAL SK., SARDUNYA SK., SAZLIK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEÇKIN, SEHIT FEVZI UZUNER, SEHIT ILYAS AKMAN, SEHIT RAFET KALYONCU, SELAMOĞLU SK., SEMIH ÜLPER, SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SERCAN SK., SERDAR SK., SERHAT, SERHAT SK., SEYIT GAZI, SEYİT GAZİ CD., SIMLI, SOMUNCU SK., SOYSAL SK., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME SK., SULTAN SÜLEYMAN, SULTAN SÜLEYMAN CD., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞEHİT FEVZİ UZUNER SK., ŞEHİT İLYAS AKMAN CD., ŞEHİT RAFET KALYONCU SK., ŞEHİT ZAFER SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TANTAOĞLU CD., TAS SK., TAŞOCAĞI SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TERMAL SK., TOSUNLAR CD., TUĞRA SK., TURGUT REİS CD., ULUBEY, ULUBEY CD., ÜÇEVLER CD., VALIDE, VALİDE SK., YAZLIK, YAZLIK 17 AGUSTOS, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YENIÇERI, YENİ SK., YENİÇERİ SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIRIMLAR, YILDIRIMLAR CD, YILDIRIMLAR CD., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde DOGAN, RIFAT ILGAZ CD., SARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAMURIYE, MAMURİYE mahallelerinde MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, ÖRCÜN, TOPÇULAR, YUKARI mahallelerinde 3033. SK., 3098. SK., 3099., 3099. SK., 3100. SK., 3101., 3102, 3102 SK., 3138. SK., 3143. SK., 3150. SK., ABDURRAHMAN DEDE SK., ASLANPINAR, ASLANPINAR SK., ATATÜRK BULVAR, ATMACA SK., BAĞ YOLU SK., BAYER SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CEMİL AYDIN SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., ÇARŞI İÇİ SK., ÇIFTE SELVI, ÇİFTE SELVİ SK., DEĞİRMENDERE CUMHURİYET CD., DEREBOYU SK., DOĞAN SK., DURSUN SAG, DURSUN SAĞ SK., GARİPLER SK., GAZI, GAZİ CD., HATİPOĞLU SK., İYİSOY SK., KESTANELİK SK., KİRAZ SK., KÖROĞLU CD., KUYU ÖNÜ SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., MUZAFFER SK., MÜREN SK., NECİP FAZIL CD., ORMAN YOLU SK., ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., ÖZBAĞ SK., RIFAT ILGAZ, SABİHA GÖKÇEN CD., SARI CD., SEKİ SK., SEVGİ YOLU CD., SU DEPOSU, TURNA SK., TÜFEKÇİ SK., TÜRBE YOLU SK., YALI YOLU, YALI YOLU CD., YAZICI SK., YUKARI DEĞİRMENDERE CD., YUSUF DEDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 678. SK., 874. SK., 875., 875. SK., BEYOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
BAŞİSKELE ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI RAŞİT CD., KAVAK, KOCAYEMİŞ SK., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FULACIK mahallelerinde FULACIK MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., BARBUNYA SK., KARTOPU SK., PETUNYA SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ mahallelerinde CEMAL YANILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KÖRFEZ ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI mahallelerinde 29 EKİM SK., 9 EYLÜL SK., ANKARA CD., ÇANAKKALE SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., EGEMEN SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., KANYON SK., MEHMET YÜKSEL CD., NAZIM HIKMET, NECATİ ÖKSE CD., RAŞİT BEY SK., SERIF ÇANGA, ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞERİF ÇANGA CD., ÜNÜSAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DİLOVASI ilçesinde 12 Aralık Perşembe 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYAPINAR, ORHANGAZİ, ÖZGÜRLÜK, TURGUT ÖZAL mahallelerinde 218., 301. SK., 302. SK., 303., 303. SK., 304. SK., 304/1., 304/1. SK., 304/2. SK., 304/3., 304/3. SK., 305/1. SK., 305/2. SK., 306., 306. SK., 307. SK., 307/1., 307/1. SK., 307/2. SK., 307/3. SK., 309. SK., 309/1. SK., 310. SK., 312. SK., 312/1. SK., 313., 313. SK., 315. SK., 315/1., 315/1. SK., 315/2. SK., ADALET SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BARIŞ CD., CANSU SK., CEVİZ SK., ÇATAL ÇEŞME CD., ÇELEBİ SK., ÇİTLENBİK SK., EYNERCE, EYNERCE CD., FARABİ CD., GARIP, GARİP SK., ISLAMBEY, İKRAM SK., İSLAMBEY CD., KÖKNAR, MEŞE CD., NAR, NAR SK., NAZAR SK., OZAN, SEDEF SK., SELVILER, SELVİLER CD., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
DERİNCE ilçesinde 12 Aralık Perşembe 02:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, DUMLUPINAR, IBNISINA, İBNİSİNA, KUZEY mahallelerinde 4406., ABDÜLHAMİT HAN CD., AFFAN SK., AKBALIK SK., AKBAS SK., AKBAŞ SK., ALAYBEY, ALAYBEY SK., ALİ KELEŞ SK., ALTAN SK., ASLANTAS, ASLANTAŞ SK., ATABEY SK., AVCI, AVCI SK., AYDIN, AYDIN CD., BADEM SK., BİRGÜL SK., BURAK, BÜLENT SK., CEVİZLİBAĞ SK., ÇAĞLAYAN SK., ÇUKUROVA SK., DAMAR SK., DAR SK., DESTE SK., DEVRİM SK., DOĞUŞ SK., ECZANE SK., EMNIYET, EMNİYET SK., ERDEM SK., ESKICILER, ETKI, FATIH, FEVZİ ÇAKMAK CD., FIRIN, FIRIN SK., GONCA SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER SK., GÜLŞAH SK., GÜLÜMSER SK., GÜNAY SK., GÜNGÖR SK., GÜVENLİK CD., GÜZELBAHÇE SK., HAMSI, HAMSİ SK., HASIR SK., HAZAL SK., HILAL, HÜRRIYET, IKIZLER, ILGAZ SK., ISTASYON, ISTIKLAL, İKİZLER SK., İNCE SK., İREM SK., İSTASYON CD., KAHRAMAN, KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KALAY SK., KALEÖNÜ, KALEÖNÜ SK., KANARYA, KANARYA SK., KANDEMIR, KARANFIL, KARANFİL SK., KAVAKLAR SK., KAZANCI SK., KEMAL ACUN SK., KEMALİYE SK., KIBRIS, KIYMET SK., KONAK SK., KÖPRÜLÜ SK., KUM, KUM SK., KÜÇÜK SANAYİ SK., KÜÇÜKLER SK., LEYLA, LEYLA SK., LIMAN, LIMANYOLU, LİMAN CD., LİMANYOLU CD., LOJMAN SK., LOKMAN SK., MAKASBAŞI SK., MAVİ SK., MEDYA SK., MEHMET ÇELİK SK., MEKTEP SK., MELİKE SK., MERCILER, MESE, MESUT SK., MEŞE SK., MIDILLI, MİDİLLİ SK., MUHABİR SK., MURAT EVLER SK., NATO, NAZLI, NAZLI SK., NECATİ DENİZ SK., NECİP FAZIL KISAKÜREK SK., NUR SK., OSMANBEY SK., ÖREN, ÖREN SK., ÖZDEMİR SK., ÖZTÜRK SK., PAZARKAPI, PAZARKAPI SK., PIRIREIS, PİRİREİS CD., POSTANE, POSTANE SK., RIZABEY SK., RÜZGARLI SK., SABRI GÜDENBERK, SABRİ GÜDENBERK SK., SAIR BAKI, SALIM, SANLI, SARICALAR HALIHİSARI SOK, SAYGIN SK., SEHIT CUMHUR YÜZLÜ, SELIM, SELİM SK., SERÇE, SERÇE SK., SIRIN, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA CD., SİBEL SK., SİNAN SK., SUBAŞI SK., SÜRMELİ SK., ŞAİR BAKİ SK., ŞEHİT CUMHUR YÜZLÜ SK., ŞEHİT HASBİ SK., ŞEMSETTİN SEMA SK., ŞEREF MOLLA SK., ŞEVVAL SK., ŞİRİN SK., TOLGA, TOLGA SK., UÇAK, UÇAK., UĞUR SK., USTA, USTA SK., VEYSELAGA, VEYSELAĞA SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YESIL, YILDIRIM BEYAZIT SK., YONCA, YONCA SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
DERİNCE ilçesinde 12 Aralık Perşembe 01:00-05:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI, DUMLUPINAR, IBNISINA, KURUÇESME FATIH, KURUÇEŞME FATİH, MERSINCIK, MERSİNCİK, SIRINTEPE, SIRRIPASA, SIRRIPAŞA, ŞİRİNTEPE, YAVUZ SULTAN mahallelerinde 1. SK., 10. SK., 101. CD., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 14. SK., 15. SK., 16. SK., 1641, 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 17. SK., 18. SK., 19 MAYIS SK., 2., 2. SK., 3. SK., 4. SK., 44 EVLER HASTANE YOLU, 44 EVLER HASTANE YOLU SK., 6. SK., 7. SK., 8., 8. SK., 9., 9. SK., ABDIOGLU, ABDİOĞLU SK., ACAR SK., ACUN SK., AKBABA, AKBABA SK., AKBAL SK., AKBULUT SK., AKÇA, AKÇA SK., AKDENİZ SK., AKDERE SK., AKDOĞAN SK., AKGÜL, AKGÜL SK., AKTOP SK., ALAÇAM, ALAÇAM SK, ALBAYRAK, ALBAYRAK SK., ALÇIÇEK, ALÇİÇEK SK., ALPAN SK., ALTAY SK., ALTINTAŞ SK., ALTUĞ SK., ARDA SK., ARDAHAN SK., ARI, ARI SK., ARMUTÇU SK., ARSLAN SK., ARZU SK., ASIM BİLGİN SK., ASİL SK., ASMALI SK., ATASOY SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATİLLA SK., ATMACA, AYAZ SK., AYDEMİR SK., AYDINLAR SK., AYGÜN SK., AYHAN SK., AYNA SK., AZİZ SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAHADIR SK., BAHAR CD., BAKIR SK., BALE SK., BALO, BALO SK., BALTA SK., BANU SK., BARBAROS, BARBAROS CD., BARTU SK., BATMAZ, BATMAZ SK., BAYRAKTAR, BAYRAKTAR SK., BELGİN, BELGİN SK., BENNA SK, BERAT SK., BESTE SK., BETÜL, BETÜL SK., BEYAZ SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BEZENDI, BEZENDİ SK., BILGE, BİLLUR SK., BİRLİK SK., BİROL SK., BONCUK, BONCUK SK., BURHAN SK., CAHIDE, CANAN, CANAN CD., CANTEKIN, CANTEKİN SK., CAVİT SK., CEBESOY SK., CEVİZLİ SK., CİHANGİR SK., ÇAGLAR, ÇAĞATAY SK., ÇAĞLAR SK., ÇAKABEY SK., ÇAKIR SK., ÇAKIRCI SK., ÇALIK SK., ÇALIŞ SK., ÇALK SK., ÇAMLICA SK., ÇAMLIK SK., ÇANAK, ÇAVDAR, ÇAVDAR CD., ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU SK., ÇELEBI, ÇENEDERE, ÇENEDERE CD., ÇENESUYU, ÇENESUYU CD., ÇERMİK SK., ÇILEK, ÇIMEN, ÇIMENLI, ÇINAR SK., ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., ÇINARLI SK., ÇİLEK SK., ÇİMEN SK., ÇİMENLİ SK., ÇOBAN SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., DAMLA SK, DEMIR, DEMİR SK., DENIZ KIZI, DENIZCILER, DENİZ KIZI SK., DENİZCİLER CD., DERNEK SK., DIKILI, DILEK, DILMEN, DİK SK., DİKİLİ SK., DİLARA SK., DİLAVER DENİZ SK., DİLEK SK., DİLMEN SK., DOĞANCILAR BAYIR MAH, DOĞANER SK., DOSTLUK SK., DUT SK., DÜZ SK., ECE SK., EFE, EFE SK., EGE, EGE SK., ELBEY SK., EMEK SK., EMİR SK., EMNİYETÇİLER SK., ENGIN, ENGİN CD., ER SK., ERBAY SK., ERCAN, ERCAN SK., ERDAGI, ERDAĞI SK., ERDAL SK., ERDEMLİ SK., ERGÜN, ERGÜN SK., ERHAN, ERHAN SK., EROL SK., ERTAŞ SK., ESAS, ESAS SK., ESEN, ESENLİK SK., ESENTEPE CD., ESER SK., EŞREF BİTLİS CD, EZGİ SK., FERDİ, FERDİ SK., FETİH SK., FIRAT SK., FIRTINA SK., FLORYA SK., FUNDA, FUNDA SK., GAFFAR OKAN, GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GEÇİT SK., GELINCIK, GELINCIK SK., GELİNCİK SK., GİDER SK., GİRGİN SK., GÖÇ SK., GÖK SK., GÖKDEMİR SK., GÖKDENİZ SK., GÖKDUMAN SK., GÖKSEL, GÖKSEL SK., GÖKSU, GÖKSU SK., GÖKTAŞ SK., GÖKTÜRK SK., GÖZDE SK., GÜLDALI SK., GÜLLÜ SK., GÜLSÜM SK., GÜMRÜKÇÜLER, GÜMRÜKÇÜLER SK., GÜMÜŞHANE SK., GÜN, GÜN SK., GÜNDEM SK., GÜNEY SK., GÜRPINAR, GÜRPINAR SK., GÜVEN SK, GÜVEN SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HACI KEMAL SK., HACI ÖMER, HACI ÖMER SK., HAKAN SK., HAKANBEY, HAKANBEY SK., HANEDAN, HANEDAN SK., HARİKALAR SAHİLİ YOLU SK, HARMANTARLA SK., HASIM SK., HASTÜRK SK., HAŞİM SK., HAYAT, HAYAT CD., HELAL, HIZAL SK., HIZIR SK., HOŞGÖR SK., HURİYE PAK SK., HUZUR SK., HÜLYA SK., HÜRRİYET CD., IÇEN, IMREN, INCIR, INÖNÜ, ISFENDIYAR, ITIMAT, IZGI, İÇEN SK., İĞDE SK., İLHAN SK., İMREN SK., İNÖNÜ CD., İRFAN SK., İSFENDİYAR SK., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD., İTİMAT SK., İZGİ SK., İZMİT BATI TEM BAĞLANTI YOLU CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAÇAR SK., KADER SK., KAMURAN CD., KANDİL SK, KAPADOKYA SK., KARAAHMET CD., KARAARSLAN SK., KARABEY SK., KARADENİZ SK., KARAHAN SK., KARAKAŞ SK., KARAKIŞLA SK., KARINCA SK., KASIMPATI SK., KAYA, KAYACI SK., KAYNAK, KAYNAK SK., KAZIM ORBAY SK., KEKLIK, KEKLİK SK., KENGER SK., KEREM SK., KESKİN SK., KILIÇ, KILIÇ SK., KIRCALI, KIRCALI SK., KIRMAN SK., KISMET, KISMET SK., KIZILCIK SK., KOÇ SK., KOÇAN SK., KOÇYİĞİT SK., KORKUT SK., KORUİÇİ SK., KORUTÜRK SK., KÖKNAR SK., KÖRFEZ CD., KÖSE SK., KÖŞK SK., KULLAR, KULLAR SK., KUŞAKKAYA SK., KUZEY SK., KÜÇÜK, MACİT SK., MAMAT, MAMAT SK., MANOLYA SK., MARMARA CD., MEHTAP SK., MENDERES SK., MERT SK., MEŞALE SK., METIN, METİN SK., MEVLÜT SK., MEYDAN, MINE, MİNE SK., MUHTES, MUHTES SK., NALLI SK., NARIN, NARİN SK., NASAŞ SK., NATO CD., NEBİLE SK., NENE HATUN SK., NERGİZ SK., NIL, NİHAT ERİM, NİHAT ERİM CD., NİL SK., NURŞEN SK., OCAKLI SK., OGÜN SK., OK, OK SK., OKAN SK., OLCAY SK., OLGUN SK., ONARAN SK., ONUR SK., ORBAY SK., ORHAN SK., ORUÇREIS, ORUÇREİS SK., ÖDER SK., ÖGRETMENLER, ÖĞE SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMÜR SK., ÖNCÜ, ÖNDER, ÖNDER CD., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZBEK SK., ÖZDEN SK., ÖZDİL SK., ÖZER SK., ÖZGEM SK., ÖZKAN SK., ÖZKÖK SK., ÖZNUR SK., PAK SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PARK SK., PAZAR, PAZAR SK., PISMANIYE, PİŞMANİYE SK., PLEVNE SK., REIS, REİS SK., REZZAN, REZZAN SK., RIHTIM, RIHTIM CD., RÜYA SK., SAHIL, SAHIN, SAMİ SK., SANDAL SK., SAPMAZ, SARGIN SK., SARITAŞ SK., SAROGLU, SAROĞLU SK., SEÇİLMİŞ SK., SEÇKİN SK., SEKA SK., SEKMEN, SEKMEN SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SELİN SK., SELVİ SK., SEMA SK., SEMIH, SEMİH SK., SEMİZ SK., SERIFE, SERT, SERT SK., SEVGİ SK., SEVİM SK., SEYMEN SK., SEYRAN, SIRMA, SIRMALI SK., SİTELER SK., SOLMAZ SK., SONGÜL SK., SÖĞÜT SK., SÖZER SK., SUDE SK., SUNA SK., SUNAY SK., SÜKRAN, ŞAFAK SK., ŞAHİN SK., ŞAHİN TEPESİ SK., ŞEHİT HAKAN IŞIK SK., ŞEHİT RECEP KILIÇ SK., ŞELALE SK., ŞENGÜL SK., ŞERİFE SK., ŞERMİN SK., ŞİMŞEK SK., TAMER SK., TAN SK., TANIL, TANIL SK., TASKIN, TAŞKIN SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TEKINER, TEKİN SK., TEKİNER SK., TELLİ SK., TEMEL SK., TEMİZEL SK., TERZİLER SK., TEZLER, TEZLER SK., TİMUR SK., TOYDEMIR, TOYDEMIR SK., TOYDEMİR SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TUFANLI, TUFANLI SK., TUĞBA SK., TURAN SK., TURGAY SK., TURHAN, TURHAN SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKMEN, ULAŞ SK., ULUSOY, ULUSOY SK., ULUSU, ULUSU SK., URAL SK., UYGUR SK., UYSAL, UYSAL SK., UZUNER SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., ÜNSAL SK., ÜZÜM, ÜZÜM SK., VARDAR SK., VISNE, VİŞNE SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇINKAYA SK., YAMAÇ SK., YEL SK., YENER SK., YENICE, YENİCE CAMİ SK., YENİLİK SK., YILDIRIM, YILDIRIM CD., YILDIRIM SK., YILDIRIMLAR SK., YÖRÜK, YUMAK SK., YUNUS EMRE SK., YÜCETÜRK SK., ZAFER SK., ZEKİ SK., ZERDALİ SK., ZUHAL CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 12 Aralık Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI mahallelerinde CEVİZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KUZEY MARMARA OTOYOLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SÜTÇÜ, ÜÇGAZILER MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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