12 asker metan gazından şehit olmuştu, Yaşar Güler açıkladı: Bir teröristin verdiği bilgi üzerine mağaraya girilmiş

Millî Savunma Bakanlığının (MSB) önceki günkü bütçe görüşmelerinde milletvekilleri, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e çok sayıda soru yöneltti. 12 askerin, Irak’ın Zap bölgesindeki bir mağarada metan gazı ve çeşitli gazlara maruz kalması sonucu şehit olması da görüşmelerde gündeme geldi.

ASKERLERİ MAĞARAYA SOKAN TERÖRİSTİN VERDİĞİ BİLGİYMİŞ

6 Temmuz’da yaşanan olayla ilgili Bakan Güler, “2022’de şehit olan Melih Üsteğmen’in cenazesini bir türlü bulamadık. En son, teslim olan bir tane teröristin verdiği ifadede o üsteğmenin cenazesinin 815 rakımlı tepeden 852 rakımlı tepeye taşındığına dair bir ifadeyi bulunca, daha önce kapatılmış olan bu mağarayı tekrar açmak zorunda olduğuna inanıyor oradaki komutanlık” sözlerini kullandı. MSB daha önce, ‘alınan duyum üzerine’ o mağaraya girildiğini duyurmuş, duyumun kaynağını açıklamamıştı. Olaya ilişkin idari tahkikatın sonucunda ise, 2019’dan 2025’e kadar 3 bin 764 mağaraya girildiği ve hiçbirinde böyle bir olayın meydana gelmediği, olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt bulunmadığı ve gerekli derslerin çıkarıldığı belirtilmişti.

‘C-130 DÜNYANIN EN EMNİYETLİSİ, 70 ÜLKE KULLANIYOR’

Bakan Güler, 20 askerin şehit olduğu uçak kazasına yönelik uçağın ‘eski’ olduğu eleştirilerine, “Havacılıkta eski uçak-yeni uçak diye bir şey yok. Ben bugün 2025 model parçayı takıyorsam, motoru koyuyorsam üstüne, uçak 2025 tarihli (oluyor)… Çok zor ve ağır bakımlardan geçiyorlar. Her 69 ayda bir full bakıma giriyorlar, bütün gövde, kuyruk, kokpit, iniş takımları dahil her şeyi sökülüyor, inceleniyor, değişecekler değişiyor. 1957’den bugüne kadar C-130’larımızda hiçbir tane kaza olmadı. 1999’da bir tane uçakta, motorunda hafif bir yangın çıktı. Dünyanın en emniyetli uçakları, ABD, Almanya (...) 70 ülke kullanıyor” yanıtını verdi.

Güler, şehit olan birinci kaptan pilotun 6 bin 209 saat, ikinci kaptan pilotun ise 2 bin 312 saat uçuş süresi bulunduğunu, uçağın normalde 20,2 ton yükle kalkabildiğini, kaza sırasında 5,7 ton yük taşıdığını söyledi. Karakutuların TUSAŞ’ta incelenmesinin sürdüğünü belirten Güler, kaza nedeninin yaklaşık 2 ay içerisinde ortaya çıkacağını kaydetti.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ HİÇ ‘YAŞAR PAŞA BUNU BÖYLE YAP’ DEMEDİ’

Milletvekillerinin gün boyunca dile getirdiği, ‘ordunun siyasallaştığı’ eleştirilerine Güler, “Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 5 yıl İkinci Başkanlık, 5 yıl Genelkurmay Başkanlığı ve şimdi buradayım. İnanın bana değerli vekillerim, bugüne kadar siyasetle ilgili bir şey benim önüme gelmemiştir. Daha bugüne kadar Cumhurbaşkanımız bana, ‘Ya, Yaşar Paşa, şunu da şöyle yap, bunu da böyle yap’ dememiştir, yemin ediyorum size. Ve bana demediği gibi şu andaki Genelkurmay Başkanına da demiyor. Böyle bir şey yok. Silahlı Kuvvetlerimiz böyle bir yapıya dayanamaz” sözleriyle yanıt verdi.

Güler, kuvvet komutanlarının 15 Temmuz’dan sonra Millî Savunma Bakanına bağlanmasına dönük eleştirilere ise, “Evet, ama şu anda dahi kuvvet komutanlıklarımızın hepsi Genelkurmay Başkanına bağlıdır. Genelkurmay Başkanıyla görüşmeden hiçbir şekilde onlarla görüşmüyorum. Her kuvvet komutanlığı kendi atamalarını kendisi yapıyor, hiçbir tanesine biz karışmıyoruz” sözlerini kullandı. Yaşar Güler, ‘karışma’ yetkisinin Millî Savunma Bakanında var olduğunun anımsatılması üzerine ise “Uygulama önemli. Belki de yazılı olarak da düzeltilebilir” dedi.

‘ASKERİ HASTANELER İÇİN ÇOK YOĞUN ÇALIŞMA VAR’

Öte yandan milletvekilleri, 15 Temmuz’dan sonra kapatılan askeri hastanelerin yeniden açılması talebini de sıkça dillendirdi.Bakan Güler, “Açılması için çok yoğun bir çalışma var. Askeri hastanelerle ilgili, özellikle tabip ihtiyacımızı karşılamak için oradaki, GATA’daki üniversitede her sene bunları yapıyoruz. Şu anda 744 doktor adayı oradaki üniversitede okuyor. Bu sene 147 tabibimiz mezun oldu ve bunların hepsini kıtalarımıza gönderdik” dedi. Bir milletvekilinin “Kapatılması bir hataydı, değil mi” sorusuna ise Güler, “Önümüze bakalım” yanıtını verdi. Hastanelerin ne zaman açılacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.