Yayınlanma: 02.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 02.02.2024 - 03:09

“12 ay geçti, kayıplarımız nerede?” diye soran aileler, şunları kaydetti:



“TBMM’de kayıplarımızın bulunması için bir komisyon kurulmasını istedik. Ancak reddedildi. Bizler evlatlarımızın, eşlerimizin, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin bir kemik parçasına bile razı olacak hale getirildik. İnsan yakının ölüsünü bulduğuna sevinir mi? Sevinecek hale getirildik. Bizler, her şeye rağmen gidecek bir mezar taşımızın olmasını istiyoruz.”