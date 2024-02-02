'12 ay geçti, kayıplarımız nerede?'
Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK), dün Ankara Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Dernek adına metni genel sekreter Sema Güleç okudu. Açıklamada 11 ilde 38’i çocuk olmak üzere kayıp olan 145 kişinin akıbetinin hâlâ bilinmediği belirtildi.
“12 ay geçti, kayıplarımız nerede?” diye soran aileler, şunları kaydetti:
“TBMM’de kayıplarımızın bulunması için bir komisyon kurulmasını istedik. Ancak reddedildi. Bizler evlatlarımızın, eşlerimizin, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin bir kemik parçasına bile razı olacak hale getirildik. İnsan yakının ölüsünü bulduğuna sevinir mi? Sevinecek hale getirildik. Bizler, her şeye rağmen gidecek bir mezar taşımızın olmasını istiyoruz.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Rehin alınan kadının mesajları ortaya çıktı
- İYİ Parti harekete geçti
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- Soruşturmada yeni gelişme!
- Açıktan şeriatı savundu!
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Yalan Dünya'nın Tülay'ı İrem Sak'tan 'pavyon' yorumu!
- Benzine dev zam pompaya yansıdı!
- Adaylık AKP'ye bırakılmıştı!
- Zabıta müdürü görevden alındı