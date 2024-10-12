12 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SAKARYA'da 12 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SAKARYA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ilinde 12 Ekim Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SAPANCA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIYE, HACIMERCAN, SÜKRIYE mahallelerinde ADA MERKEZ, ADA MERKEZ/5, DAĞ EVLERİ İÇİ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1, HARMANLIK 1 SK., HARMANLIK SK., İTÜ 54 LÜLER SİTESİ İÇİ YOLU, OKUL 1/1, ORTA 1, YUKARI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAPANCA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARİFİYE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ mahallelerinde 19, 19 SK., 20, 22 SK., 48. SK., 49 SK., 50, 50 SK., 52 SK., 53, 53 SK., 54 SK., 55, 55 SK., 56 SK., 57 SK., 61 SK., 62, 63, AYVALIK, AYVALIK SK., BONCUK, BONCUK SK., D-100 KARAYOLU, GÜNAY, GÜNDOĞAN CD., IHLAMUR, KUTLU, OĞUZ SK., PARS SK., REYHAN, REYHAN SK., SALKIM SK., SAVCI, ZEYBEK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ARİFİYE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 23. SK., ADAPAZARI ÇIKIŞI-K16, ALPEREN, ANIL, ARİFİYE, ASMA, ASMA SK., AYDIN SK., BAHÇE SK., ÇAKIL SK., ÇİM SK., DADE SK., DAYAN, DAYAN CD., DIRI, DİLBER, DİRİ, FUNDA, FUNDA CD., GÜLLÜ SK., GÜNDOGAN, GÜNDOGAN/1, GÜNDOĞAN, GÜNESLI, GÜNEŞLİ SK., HALIS TOPRAK, HALİS TOPRAK, HALİS TOPRAK CD., HAN, HAN SK., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HATIP, HATİP, HATİP SK., ISTASYON, İSTASYON CD., İZCİ SK., KARLI, KARLI SK., KARTOPU, KATIP, KIBAR, KINALI SK., KIRAÇ, KİBAR, KİBAR SK., KİRAZ, KONUK SK., LİMON SK., MERAM, MERKEZ CD., MEYDAN, NARLI SK., NERGIZ, NERGİS SK., NEŞE SK., NISAN, OVALI, OVALI SK., PAMUK SK., SALKIM, SAN, SANAYİ, SANSLI, SEDAT, SEDAT CD., SINIR, ŞAN SK., ŞANSLI, ŞANSLI SK., ŞİFA SK., TALİP, TOPRAK AŞ İÇİ YOLU, TUNÇ, TUNÇ SK., TÜTÜN SK., ÜMİT SK., YAZGAN, YAZGAN SK., YURT, YURT SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ERENLER ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, GEBES, GEBEŞ, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE, NAKISLAR, NAKIŞLAR mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 103 NOLU, 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU, 108 NOLU SK., 109 NOLU, 109 NOLU SK., 110 NOLU, 110 NOLU SK., 111 NOLU CD., 16002, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU, 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU, 28 NOLU CD., 29 NOLU, 29 NOLU CD., 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., 45 NOLU, 5741 NOLU, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., D-100 YANYOL, ESENCE, HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE CD., KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMIŞLI mahallelerinde 11 NOLU CD., 12 NOLU CD., 94 NOLU SK., KAMIŞLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1181 SK., 1183, 1183 SK., 1240, 1240 SK., 1244, 1244 SK., 1250 SK., 1286, 1286 SK., 1288, 1288 SK., 1290, 1290 SK., 1292 SK., 1294, 1294 SK., 284.Sk, 294.Sk, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1040 SK., 1066 SK., 1068 SK., 1095 SK., 1097 SK., ATATÜRK SANAYİ SİTESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
AKYAZI ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVDULLAR, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, MADENLER, TAŞAĞIL, TAVSANSUYU, TAVŞANSUYU, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde 5001 SK., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, ASAR, AVDULLAR, AVDULLAR OVA MAHALLE YOLU, CUMHURIYET_1, ÇAKILLIK, ÇAKILLIK KÜME EVLER, ÇAKILLIK SK., ÇAKILLIK_1, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., ÇAYLAR SK., ÇENGEL, ÇENGEL SK., DEDELER, DEDELER SK., DERE KÜME EVLER, DOKURCUN KÖYÜ YOLU, DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÜZLEK SK., HABIPLER, HABİPLER SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HOCA ABDULLAH EFENDI, HOCA ABDULLAH EFENDİ, HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MADENLER, MADENLER SK., MUHTAR HALIS, MUHTAR HALİS CD., MUTAFLARYENI, MUTAFLARYENİ KÜME EVLER, PAŞALAR CD., PINARBASI, SHT.CANAYAKIN DOGRU, SULUCA OVA YAYLASI, ŞHT.CANAYAKIN DOĞRU SK., TAŞAĞIL SK., TAVSANSUYU KÖY YOLU, TAVSANSUYU KÖY YOLU/1, TOSUNOGLU, TOSUNOĞLU SK., TRAFO, TUZLA, TUZLA SK., TÜRBE, YAGCILAR_1, YAĞCILAR SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERI SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
HENDEK ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, DIKMEN, DİKMEN mahallelerinde 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., ÇIGDEM, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., İsimsiz86, KIRAN_5, MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ_196, MERKEZ_280, MERKEZ_299, MERKEZ_315, MERKEZ_58, MERKEZ_7, SITELER, SİTELER SK., ÜST YURTLUK, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YURTLUK, YURTLUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARASU ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, ÜÇOLUK, YENI mahallelerinde 30. SK., 5020, ABANOZ, ACARLAR, AKTAN SK., ALICILAR, ALT, ALT SK., ATATÜRK BULVAR, AYDINLILAR, BARBAROS1, ÇAKIR AAHMET SK., ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KASALTI, KISLA, KULAK, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ17, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., SAİTİN ŞÜKRÜ SK., ŞİŞMAN SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., Uavtede Yok, UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK., YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURUMESE, KURUMEŞE, LIMANDERE, LİMANDERE, SINANOGLU mahallelerinde ACIELMA KÜME EVLER, ERTUĞRUL GAZİ SK., FEVZI PASA1, HACI ALİ SK., KANARYA SK., KARASU-, KARASU (MERKEZ), KURUMESE KÖYÜ IÇ YOLU, KURUMEŞE KÖYÜ İÇ YOLU, LİMANDERE YOLU, MERKEZ SOK., SAKARYA_3, SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 00:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, AZIZIYE, AZİZİYE, BÜYÜKYANIK, CUMHURİYET, ÇATALÖVEZ, DARIÇAYIRI, DENIZKÖY, DENİZKÖY, HÜRRİYET, IHSANIYE, INCILLI, İHSANİYE, KABAKOZ, KARAMÜEZZİNLER, KARANLIKDERE, KARAPINAR, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KONACIK, KÖRFEZ, KURUDERE, KURUMEŞE, KUZULUK, LIMANDERE, LİMANDERE, MANAVPINARI, ORTAKÖY, PARALI, RESULLER, SERBETPINAR, SUBATAĞI, ŞERBETPINAR, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, TEPETARLA, TUZLA, ÜÇOLUK, YALI, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT, YENI, YENIDOGAN, YENİ, YENİDOĞAN, YEŞİLKÖY, YUVALIDERE mahallelerinde 1, 1 NOLU, 1 NOLU SK., 10, 1001, 1003 SK., 1004 SK., 1007 SK., 1009 SK., 1016, 1016 KÜME EVLER, 1016/1, 1016/1 KÜME EVLER, 1016/1. SK., 1017, 1018, 1018 KÜME EVLER, 1020, 1020 KÜME EVLER, 1021-, 1021 KÜME EVLER, 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1025 KÜME EVLER, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 1027 KÜME EVLERİ, 1028 KÜME EVLER, 1029, 1029 KÜME EVLER, 1030 KÜME EVLER, 1032, 1032 KÜME EVLER, 1033, 1034, 1035 SK., 1036 KÜME EVLER, 11, 12, 12 SK., 13, 13 SK., 137, 137 SK., 137/1 SK., 138/1, 139 SK., 14, 14 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 15 SK., 16, 16 SK., 17, 17 SK., 18, 18 SK., 2, 2 NOLU, 2 NOLU SK., 2 SK., 20 SK., 239, 24 SK., 25 SK., 26 SK., 261, 262, 262 SK., 263, 267, 267 SK., 27 SK., 28, 28 SK., 284 SK., 29, 29 SK., 3, 3 NOLU, 3 NOLU SK., 30, 30 SK., 30. SOK, 32, 328, 33, 33 SK., 34, 34 SK., 35, 35 SK., 36, 37, 38, 39, 393, 4, 4 NOLU SK., 4 SK., 400, 400 KÜME EVLER, 401, 5 SK., 5., 5024, 5034, 597/2, 6 SK., 60, 632, 632 SK., 633 SK., 7 SK., 7., 8 SK., 9 SK., ABBAS HOCA, ABBAS HOCA SK., ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., ADAPAZARI KARASU YOLU, AHMETLER, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKPINAR, AKTAN, ALICILAR SK., ASAGI, ASAGI_18, ASAGI_19, ASAGI_20, AŞAĞI SK., AYDINLILAR SK., BAĞ SK., BATAKLI, BAYIR SK., BAYRAK SK., BEDİR SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., BURNAZ SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, CANER SK., COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAKAL ÇESME, ÇAKAL ÇEŞME SK., ÇANAK, ÇANAK SK., ÇATALÜVEZ KÖYÜ İÇ YOLU, ÇIKMAZ-, ÇIKMAZ SK., ÇILEKLI, ÇINARALTI, ÇINARALTI SK., ÇIRALI, ÇIRALI SK., ÇİLEKLİ, ÇOBAN, ÇOBAN SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DAG, DAĞ, DEGIRMEN, DEMIR, DENİZ YOLU, DENİZKÖY İÇ YOLU, DERE, DERE-, DEREKÖY İÇ YOLU, DİK SK., DOGU, DOĞU CD., DURAK SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ERİKLİK SK., ERTUGRUL GAZI, ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKI KIZILCIK, ESKİ ADAPAZARI CD., F.SULTAN MEHMET, FATIH-, FATIH1, FATİH SK., FATİH SULTAN MEHMET SK., FEVZI PASA (MERKEZ), FEVZİ PAŞA CD., FIRIN, FIRIN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GAZİ SK., GONCA, GÖK SK., GÖL YOLU, GÖL YOLU CD., GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, GÜL, GÜL-, GÜL SK., GÜNEŞ (KIRAN) SK., GÜNEY TEPE, GÜNEY TEPE SK., H.RAHMİ SK., HACI, HACI ARİF SK., HACI SK., HACILAR, HARMAN, HARMANCIK, HATİPLER SK., HEMSIN, HEMŞİN SK., HENDEK, HENDEN, HENDEN SK., HILAL, HİLAL SK., HUZUR-, HÜRRİYET SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL CD., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İPSİZ RECEP CD., İsimsiz94, İsimsiz95, İSTİKLAL CD., KAHYALAR, KANSU, KARAGÖZ, KARANFİL SK., KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARAOĞLAN SK., KARAPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (MERKEZ) CD., KARASU (ORTA), KARASU CD., KARASU KAYNARCA YOLU, KARSI, KARŞI, KAŞALTI SK., KAZIM HOCA, KAZIM HOCA SK., KEMENÇE, KEMER, KEMER CD., KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK SK., KUM, KURUDERE, KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., KUZULUK, KÜLTÜR/1, LALE-, LALE_2, MADEN, MADEN SK., MEDILLI, MEDİLLİ SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENDERES CD., MENEKŞE SK., MENEKŞE SK., MERKEZ, MERKEZ-, MERKEZ SK., MERKEZ/1, MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/13, MERKEZ/14, MERKEZ/15, MERKEZ/15 SK., MERKEZ/2, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., MERKEZ/9, MERKEZ/9 SK., MERKEZ14, MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MEZARLIK_3, NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., NEHIR, NEHİR CD., NEHİRBOYU, NERGIS, OKUL, OKUL-, ORTA-, ORTA SK., ORTA_23, OSMAN GAZI, ÖRNEK, ÖZGÜR, PAPATYA, PAPATYA SK., PARALI KÖYÜ İÇ YOLU, PAZAR SK., PAZAR_2, PINAR, RESUL PASA, RESUL PAŞA SK., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHIL, SAKARBOYU, SAKARBOYU SK., SAKARYA CD., SAKARYA_2, SANCAK, SAZ, SAZ SK., SEHIT VEYSEL SAYGILI, SELVI, SELVI-, SELVİ SK., SEN, SHT.ERSIN SENEK, SISMAN, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD_2, SULTAN, SÜMBÜL, ŞAL SK., ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., TASLIK, TASLIK_2, TASPINAR, TAŞLIK SK., TEPE, TEPE SK., TEPE1, TEPETARLA KÖYÜ İÇ YOLU, TEPETARLA KÖYÜ YOLU, TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRBE SK., TÜRKKÖYÜ, TÜRKKÖYÜ SK., ULUBATLI, ULUS, UZUN CD., VATAN 1 SK., VATAN CD., VİLLA CD., YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YAZLIK, YAZLIK CD., YENI, YENI_10, YENI_7, YENİ SK., YENİ SK., YESILYURT, Yeşilköy, YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YIDIZ, YILDIZ SK., YUKARI 10, YUKARI 9, YUKARI SK., YUKARI., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE_1, YUVALIDERE KÖYÜ İÇ YOLU, YUVALIDERE KÖYÜ YOLU, ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 00:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI mahallelerinde 1014, 1015, 1031 KÜME EVLER, 131 SK., 134, 135 SK., 136, 136 SK., 137/1, 14. CD., 14/1, 144 SK., 145/1 SK., 148, 148/2 SK., 149 SK., 15., 150/1, 150/1 SK., 151, 151 SK., 152 SK., 153 SK., 153/1, 154 SK., 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158, 158 SK., 159, 159 SK., 160 SK., 161 SK., 163 SK., 166, 166 SK., 167, 167 SK., 167/1, 168, 168 SK., 169, 169 SK., 171 SK., 172 SK., 172/2 SK., 173 SK., 176 SK., 180 SK., 184/1 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 190 SK., 191 SK., 192 SK., 193 SK., 196 SK., 196/1 SK., 197 SK., 226 SK., 229 SK., 231 SK., 232 SK., 233, 235, 236, 242, 242 SK., 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247 SK., 248, 249, 256 SK., 257, 264, 265, 265 SK., 266, 268, 270, 274, 274 SK., 275 SK., 276 SK., 277, 279, 280, 284, 300, 300 SK., 301/1, 301/1 SK., 303, 304, 304 SK., 305 SK., 306, 306/1, 309, 309 SK., 310, 310 SK., 311 SK., 312 SK., 313, 313/1, 313/1 SK., 314, 315 SK., 316 SK., 317 SK., 318, 318 SK., 321, 321/1-, 323 SK., 324, 324 SK., 324/1 SK., 325 SK., 325/1, 325/1 SK., 326, 326 SK., 326/1, 326/3, 327, 327 SK., 328 SK., 328/1 SK., 329, 330, 330 SK., 330/1, 330/1 SK., 331, 331 SK., 358 SK., 366 SK., 370 SK., 372, 372 SK., 372/1 SK., 374, 376, 376 SK., 376. SK., 377. SK., 378 SK., 378. SK., 379. SK., 380 SK., 381. SK., 382, 382. SK., 382/1 SK., 384, 384 SK., 386, 386. SK., 388, 388 SK., 389, 389 SK., 390, 391. SK., 392, 392. SK., 542, 543, 543 SK., 544, 544 SK., 545, 548 SK., 550, 551, 554, 554 SK., 555, 555 SK., 556, 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, 560, 561, 561 SK., 562 SK., 563, 563. SOK, 564, 565, 565 SK., 566, 569, 569/1, 570, 571, 571 SK., 573, 574, 580, 584, 585, 586, 588, 590 SOK., 596, 601 SK., 601/1 SK., 604, 604 SK., 604/1 SK., 605 SK., 606 SK., 607, 607 SK., 607/1 SK., 608 SK., 609 SK., 610 SK., 611 SK., 612 SK., 613 SK., 614 SK., 619 SK., 620, 620 SK., 623 SK., 623/1, 627 SK., 627/1 SK., 628, 628 SK., 634 SK., 635 SK., 636, 636 SK., 639 SK., 800 SK., 801, 801 SK., 802 SK., 803, 803 SK., 804 SK., 805 SK., 806 SK., 807 SK., 808 SK., 808/1, 809, 809 SK., 810, 810 SK., 810/1 SK., 811 SK., 812, 812 SK., 813 SK., 814 SK., 815 SK., 816, 816 SK., 817 SK., 818, 818 SK., 819, 819 SK., 823. SK., 824. SK., 825, 825. SK., 826, 826 SK., 827 SK., 828 SK., 829 SK., 829/1, 829/1 SK., 830 SK., 833, 833 SK., 835, 835 SK., 836, 837, 837 SK., 839, AKPINAR CD., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., ANKARA, ANKARA CD., AZİZİYE MAHALLESİ TOKİ KONUTLA, BAHAR, BAHAR CD., BARBAROS, CEMALETTİN DERE CD., DENIZ, ERGUVAN, ERGUVAN CD., ESKİ KIZILCIK CD., FATIH CD., FEVZI PASA, GAZI, GAZI CD., HARMANLAR, HARMANLAR CD., HASTANE, HASTANE CD., ISTANBUL, ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İSTANBUL, İSTANBUL CD., KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, KARAKOL CD., KARASU OTOGARI, KENT PARK İÇİ YOLU, MİMAR SİNAN CD., PARK MEYDAN, PARK İÇİ YOLU, PARK MEYDANI SK., PAZAR CD., PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., PLAJ, SANAYI, SEHIT ATIF ÖDÜL, SEHIT FERHAT SÖZER, SEHIT FERHAT SÖZER CD., STAD CD., ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., ŞEHİT FERHAT SÖZER CD., TAŞPINAR CD., TERMINAL, TERMİNAL CD., TURGUT REIS, TURGUT REIS CD., TURGUT REİS CD., VATAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 00:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AZIZIYE, AZİZİYE, İSTİKLAL, KARASU, KARGALI, KUYUMCULLU, KUYUMCULU, YALI mahallelerinde 101, 101 SK., 102 SK., 106, 106 SK., 106/1 SK., 107, 107 SK., 108, 108 SK., 109, 109 SK., 110 SK., 110/1 SK., 111 SK., 112., 113, 113 SK., 115 SK., 116 SK., 118/1 SK., 119, 119 SK., 120, 121, 121/1 SK., 121/1., 124, 124 SK., 1280, 1284., 142/1 SK., 142/3 SK., 143 SK., 15/1, 170 SK., 171, 173, 174, 174 SK., 175 SK., 177 SK., 178 SK., 179 SK., 179., 181, 182 SK., 183, 183 SK., 184 SK., 185 SK., 187/1 KÜME EVLER, 194, 194 SK., 195 SK., 198 SK., 199 SK., 200, 201 SK., 203 SK., 204 SK., 205 SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208, 209 SK., 210, 210 SK., 211 SK., 215 SK., 219/1 SK., 219/2 SK., 220 SK., 221 SK., 224 SK., 225 SK., 236 SK., 239 SK., 240 SK., 250 SK., 253. SK., 254. SK., 260./1, 329 SK., 333 SK., 333/1 SK., 334 SK., 336 SK., 337 SK., 338 SK., 339, 339 SK., 340, 340 SK., 341 SK., 342, 342 SK., 343 SK., 344, 344 SK., 347 SK., 350 SK., 351, 351 SK., 352, 353/1, 353/1 SK., 354 SK., 354/1, 354/1 SK., 355 SK., 355/1 SK., 356 SK., 359, 359 SK., 361 SK., 362 SK., 363 SK., 363/1 SK., 365, 365 KÜME EVLER, 369, 369 SK., 371 SK., 373 SK., 375, 375 SK., 385 SK., 387. SK., 395 SK., 396, 396 SK., 405, 405 SK., 410, 410 SK., 415, 590, 591, 594, 595, 597, 598, 599, ALAN, ALAN SK., ARSLAN KENT SİTESİ İÇİ YOLU, BANDIRMA, BARBAROS CD., BARIS, BESEVLER, BESEVLER/1, BESEVLER/5, BESEVLER/6, BÜYÜK MELEN CD., ÇAYIR ALAN, ÇAYIR ALAN SK., DAGKUSLU, DAĞKUŞLU SK., DEMOKRASI CD., DOGU KARADENIZ, DOGU KARADENIZ CD., DOĞU KARADENİZ, DOĞU KARADENİZ CD., DOLUNAY CD., GARDENİA EVLERİ İÇİ YOLU, HIRADERE, HIRADERE SK., HUZUR, KENAN TURAL CD., KUMSAL SİTESİ İÇ YOLU, KÜÇÜK BOGAZ, KÜÇÜK BOĞAZ, KÜÇÜK BOĞAZ SK., LOZAN, LOZAN CD., MADEN DERESI, ORGANİZE SANAYİ 10 SK., ORTA, ORTA MERKEZ, ORTA MERKEZ SK., SAHİL, SALIKAYA ESKI, SALIKAYA ESKİ, SALIKAYA YENI, SALIKAYA YOLU, SALIKAYA YOLU SK., SEHIT YILMAZ, SELANİK CD., ŞEHİT YILMAZ CD., ÜNIVERSITE, YUKARI (KARASU), YUKARI (KARASU) SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 00:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI, YENI, YENİ mahallelerinde 1005 SK., 1006 SK., 1010 SK., 1011 SK., 1012 SK., 1013 SK., 1014 SK., 102, 102/1 SK., 103, 103 SK., 105, 105 SK., 125 SK., 126 SK., 129 SK., 133/1, 133/1 SK., 133/2 SK., 133/2., 135, 135/1, 135/1 SK., 144, 145 SK., 145/1, 148 SK., 148/1 SK., 150 SK., 162 SK., 164 SK., 165 SK., 17 AĞUSTOS CD., 189 SK., 193/1 SK., 213 SK., 214, 214 SK., 218 SK., 219/3 SK., 222, 228 SK., 234, 234 SK., 237, 238, 238 SK., 238/1 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 247, 252, 252/1, 253, 254 SK., 257 SK., 269, 271, 272, 278, 281, 281 SK., 282, 282 SK., 283 SK., 361, 361/1, 361/2, 369. SK., 380, 382 SK., 383, 383 SK., 386 SK., 390 SK., 393 SK., 395, 404, 407, 408, 409, 5101/2. SK., 562, 823, 825 SK., 831 SK., 832, 832 SK., 838 SK., 841, 842, 842 SK., 843, 843 SK., 847, 847 SK., 851, 851 SK., AKASYA, AKASYA CD., BATI KARADENIZ, BATI KARADENİZ, BATI KARADENİZ CD., DOLUNAY, KARACA, KARACA CD., PETEK, PETEK CD., PIRI REIS, PLAJ CD., SAHIL CD., SANAYİ CD., ULUBATLI CD., ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 00:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
PAMUKOVA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, BACIKÖY, EGRIÇAY, EĞRİÇAY, HAYRETTIN, HAYRETTİN, ISABALI, İSABALI, MEKECE, PINARLI, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, ADAPAZARIBILECIK YOLU, AHILER, AHILER/2, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., BACIKÖY, BACIKÖY SK., BACIKÖY YOLU, BACIKÖY/1, BACIKÖY/19, BACIKÖY/4, BACIKÖY/6, BACIKÖY/9, BAKACAK, EGRIÇAY, EGRIÇAY SK., EĞRİÇAY SK., HAYRETTIN, HAYRETTIN/10, HAYRETTİN KÖYÜ İÇ YOLU, HAYRETTİN KÖYÜ YOLU, HAYRETTİN SK., ISABALI, ISABALI-, ISABALI/2, ISABALI/5, İSABALI SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, PINARLI, PINARLI KÖYÜ YOLU, PINARLI SK., PINARLI/4, PINARLI/7, PINARLI/8, SEYHVARMAZ, SEYHVARMAZ/1, SEYHVARMAZ/28, SEYHVARMAZ/4, SEYHVARMAZ/8, ŞEYHVARMAZ KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, ÇARDAK, FEVZIYE, FEVZİYE, KOZAN, ÖZBEK mahallelerinde BOZÖREN, BOZÖREN SK., ÇARDAK, ÇARDAK/13, ÇARDAK/2, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, DR. FAKIH SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZİYE SK., İsimsiz139, KOZAN SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/4, ÖZBEK/8 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
PAMUKOVA ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde 22. SK., 26. SK., 28. SK., KARAPINAR SK., KORTEPE CD., ORHANGAZI, ORHANGAZI CD., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYIGIT CD., SEDAT ERYIGIT/1, SEDAT ERYIGIT/10, SEDAT ERYIGIT/5, SEDAT ERYİĞİT CD., ZIYARET, ZİYARET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEYVE ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYAT, KOZAN mahallelerinde BAYAT, BAYAT SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, KAVAKLAR SK., KOZAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SERDİVAN ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, RESADIYE, REŞADİYE, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 18 NİSAN CD., 2128., 2134., 2134. SK., 2305., 2307., 2314., 2316. SK., 2320., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2431., 2431. SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ÇAMYOLU SK., DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, IPEKYOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, KONAK, KONAK SK., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MESELI, MEŞELİ SK., SANAYİİ CD., YASEMIN, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ADAPAZARI ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCILAR, ÇUKURAHMEDIYE, ÇUKURAHMEDİYE, HACIOGLU, HACIOĞLU, YENIGÜN, YENİ CAMİ, YENİGÜN mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU SK., 14 NOLU SK., 15 NOLU SK., 15.07.2021 BULVAR, 1504 NOLU SK., 1519 NOLU SK., 1548 NOLU, 1548 NOLU SK., 1549 NOLU SK., 1550 NOLU SK., 1552 NOLU SK., 1555 NOLU SK., 1556 NOLU SK., 1557 NOLU SK., 1560 NOLU SK., 1564 NOLU SK., 1567 NOLU SK., 1571 NOLU SK., 18 NOLU SK., 20 NOLU SK., 21 NOLU SK., 22 NOLU SK., 25 NOLU SK., 5 NOLU SK., 5002 SK., 5003 SK., 5004 SK., 5005 SK., 5006, 5006 SK., 5008 SK., 5010 SK., 5011 SK., 5012 SK., 5014 SK., 5016 SK., 5024 SK., 5025 SK., 5026 SK., 5026. SK., 5029 SK., 5030 SK., 5032 SK., 5037, 5040 SK., 5042 SK., 6 NOLU, 6 NOLU SK., 7 NOLU SK., ADA SK., ADAPINAR SK., ADNAN MENDERES CD., AKAY SK., AKINCILAR, AKINCILAR SK., ARA SK., BAGISLAR, BAĞIŞLAR SK., BARÇIN SK., BASLAR, BAŞLAR SK., BERBER SK., BÜYÜK ÇIKMAZ, BÜYÜK GEÇIT, BÜYÜK GEÇİT SK., BÜYÜK GEÇİT. SK., ÇEKER SK., ÇILEK SK., ÇİLEK SK., ÇUKUR SK., DANIŞ SK., DEĞİRMEN SK. SOKAK, DILIM, DİLİM SK., DOGAN, EKİCİ SK., GONCA SK., GÖKHAN SK., HACI SADIK SK., HOROZLU SK., KARE SK., KESİK SK., KESKİN SK., KIRIMLI SK., KOMŞU SK., KUS SK., KUŞ SK., MEHTAPLI SK., MELIK, MELİK SK., MEYDAN SK., ÖBEK SK., ÖMER, ÖMER SK., PARALI SK., POLAT SK., RECEP, RECEP SK., SEHIT MURAT FATIH DIKTAS, SEHIT MURAT FATIH DIKTAS SK., SOMUN SK., SÖNMEZ SK., ŞEHİT MURAT FATİH DİKTAŞ SK., TATLI SK., TEPELI, TEPELİ SK., VEZIR, VEZİR SK., YAĞIZ SK., YAZAR SK., YEGENLER, YEĞENLER CD., YESIL SK., YEŞİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KOCAALİ ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 00:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AGALAR, AĞALAR, AKPINAR, AKTAS, AKTAŞ, ALANDERE, AYDOGAN, AZIZIYE, AZİZİYE, BEYLER, ÇAKMAKLI, ÇUKURKÖY, DEMİRAÇMA, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, HIZAR, KADIKÖY, KARALAR, KARAPELIT, KARAPELİT, KARSI, KARŞI, KESTANEPINARI, KIRAZLI, KİRAZLI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KOZLUK, KÖYYERI, KÖYYERİ, KUYUMCULLU, KUYUMCULU, KÜPLÜK, MERKEZ, SELAHIYE, SELAHİYE, SERBETPINAR, SÜNGÜT, ŞERBETPINAR, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT, YAYLA, YENI, YENİ, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1015., 1122., 15 TEMMUZ ZAFER, 371, 377 SK., 379 SK., 379., 381, 381 SK., 381., 382., 404., 411., 415., 425., 505 SK., 635., 680., 683., 914., 920, 943., ABAY, ABAZA DÜZÜ, ABAZA DÜZÜ/1, ABAZA DÜZÜ/3, ABAZA DÜZÜ/4, ABDULHAMIT, ABDULHAMIT SK., ABDULHAMİT SK., AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AHSEN, AHSEN SK., AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/2, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/7, AKÇAGÖL/8, AKHUN, AKPINAR SK., AKPINAR/1, AKPINAR/4, AKPINAR/7, AKPINAR/8, AKPINAR/9, AKSEMSETTIN CD., AKŞEMSETTİN CD., ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ALAPLI, ALAPLI SK., ALAPLI/2, ALT/4, ALT/6, ASIK VEYSEL, AŞAĞI, AŞIK VEYSEL SK., ATAKAN, ATAKAN SK., AYDOGAN, AZAP, AZERILER, AZERİLER SK., BADEM SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BARAJ, BARBAROS SK., BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BAYRAKTAR, BEKTASI, BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, BEYOGLU/3, BEYOGLU_1, BİLGE SK., BİNDALLI SK., BOZOKLAR SK., CAMI/1, CAMİİ SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY), ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/1, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/2, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/5, ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, ÇELİK SK., ÇETINKAYA, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇINAR, ÇİÇEKYUSUF SK., ÇİLİNGİR SK., ÇİMEN SK., ÇOBANSAYVANT, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, ÇOBANSAYVANT SK., ÇOBANSAYVANT/11, ÇOBANSAYVANT/3, ÇOBANSAYVANT/4, ÇOBANSAYVANT/7, ÇUKURKÖY İÇ YOLU, DEDEKORKUT, DEDEKORKUT SK., DEFNE, DEFNE SK., DEMİR, DEMİRHAN SK., DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/1, DENIZDAGI/2, DENİZDAĞI/1, DENİZDAĞI/2, DENİZDAĞI_5, DERE/5, DERE/7, DERE/9, DERE_11, DERE_11 SK., DERVIS, DERVIS/2, DERVIS/4, DOĞAN, DUTLU SK., EFE SK., ELIF, ELİF SK., EMİR SULTAN SK., ERENLER SK., ESENTEPE, ESENTEPE/2., ESENTEPE/4., ESENTEPE/5., ESENTEPE_2, ESENYEL, ESENYEL SK., EVLIYA EVREN, EVLİYA EVREN, EVLİYA EVREN SK., EVREN, EVREN SK., EVREN/1, EVREN/2, EYÜP SULTAN SK., FATİH, FATİH CD., FINDIKEVLERİ, FINDIKLIK EVLERI(2), FINDIKLIK EVLERI(3), FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERI(6), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK EVLERİ(6), FINDIKLIK KÜME EVLERI, GAZİ CD., GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖK, GÖKÇE HATUN, GÖKÇE HATUN CD., GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ, GÖKÇEKIZ SK., GÖKÇELIK, GÖKÇELİK, GÖKÇELİK SK., GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, GÜL PEMBE, GÜL PEMBE SK., GÜLİSTAN SK., GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜLTEPE/3, GÜLTEPE/4, GÜMÜŞEL SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜMÜŞOLUK KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., GÜNES, GÜNES/1, GÜNEŞ SK., GÜNGÖREN SK., HACI İLBEY SK., HACI MEHMET ŞIK PARKI İÇİ YOLU, HAYATI ÖNGÖREN, HAYATİ ÖNGÖREN SK., HENDEK KOCAALI, HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/4, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HENDEKKOCAALI, HICAZ/24, HIZIR REİS, HIZIR REİS SK., HUNLUBEY SK., ISTIKLAL SK., İsimsiz107, İsimsiz113, İsimsiz140, İSTİKLAL SK., KARA FATMA/2, KARACAOGLAN, KARACAOĞLAN SK., KARADERE, KARADERE (1)-, KARADERE/1, KARADERE/2, KARADERE/6, KARADERE/7, KARALAR, KARAPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARSI/1, KARSI/2, KARSI/3, KARSI/4, KARSI_7, KARSIYAKA, KARSIYAKA CD., KARSIYAKA/1, KARSIYAKA/12, KARSIYAKA/15, KARŞI MAHALLE GÖKKUŞAĞI PARKI, KARŞIYAKA CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENAN TURAL, KESTANE, KESTANE SK., KESTANE/1, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KESTANEPINARI/10, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/29, KIR SK., KIRAN, KIRAN SK., KIRAN/1, KIRAN/2, KISA, KISA SK., KISA/1, KISA/2, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOCAALİ LAHNA YOLU, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KONURALP SK., KOZLUK, KOZLUK/1, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KÖPRÜBAŞI SK., KÖR SK., KÖROĞLU, KÖROĞLU SK., KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KUDÜS, KUDÜS SK., KURS, KURS SK., KURTOĞLU SK., KUYUMCULLU_38, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, M.AKİF ERSOY CD., MADEN 1, MADEN DERESİ, MADEN DERESİ SK., MADEN/3, MADEN/5, MADEN/6, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MENEKSE, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ (ÇUKURKÖY), MERKEZ 1, MERKEZ 2, MERKEZ(KARAPELİT), MERKEZ(KOĞUKPELİT), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(ŞERBETPINAR), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_11, MERKEZ/1_4, MERKEZ/1_6, MERKEZ/1_7, MERKEZ/10_1, MERKEZ/10_6, MERKEZ/100, MERKEZ/11, MERKEZ/16, MERKEZ/18, MERKEZ/19, MERKEZ/2_3, MERKEZ/2_5, MERKEZ/22, MERKEZ/23, MERKEZ/24, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_2, MERKEZ/3_4, MERKEZ/3_9, MERKEZ/30, MERKEZ/32, MERKEZ/33, MERKEZ/39, MERKEZ/4_1, MERKEZ/4_4, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/44, MERKEZ/53, MERKEZ/55, MERKEZ/57, MERKEZ/62, MERKEZ/63, MERKEZ/68, MERKEZ/7, MERKEZ/72, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_10, MERKEZ_25, MERKEZ_26, MERKEZ_27, MERKEZ_4, MERKEZ_6, MERKEZ_8, MERKEZ_9, MERKEZ_90, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_93, MERKEZ_94, MERKEZ_95, MERZIFON, MERZIFON SK., MERZİFON SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MEZARLIK, MIMAR SINAN SK., MIMAR SINAN/2, MİMAR SİNAN, MİMAR SİNAN SK., MİMAR SİNAN/1, MİMAR SİNAN/2, MİTHAT PAŞA SK., MİTHATPAŞA SK., MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., MUHARREM DOĞAN SK., MUHTAR ALİ MEMİÇOĞLU SK., NENE HATUN, NENE HATUN SK., NİNE HATUN SK., NİSAN 17. SK., OGUZHAN, ONBASI, ONBAŞI SK., ORHANBEY, ORHANBEY CD., ORMAN BÖLGE SK., ORTA SK., ORTA_1, ORUÇ REİS SK., OSMAN BEY, OSMAN BEY CD., OSMANLI SK., OZANLAR, PANDULLU, PAPAZ ÇESME, PAPAZ ÇEŞME, PAPAZ ÇEŞME SK., PASA, PAŞA SK., PINAR SK., PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SABAN, SABAN/2, SAHILYOLU, SAHIN, SAHIN BEY, SALIKAYA ESKİ SK., SALIKAYA YENİ SK., SALLIKAYA, SALLIKAYA SK., SALLIKAYA/1, SALLIKAYA/2, SARI ÇALI, SARMASIK, SARMASIK/3, SARMAŞIK SK., SEHIT NURI TAN, SEHIT TUFAN KANSUVA CD., SEHIT TUFAN KANSUVA/4, SEHIT TUFAN KANSUVA/6, SEHIT TUFAN KANSUVA/8, SEHIT TUFAN KANSUVA/9, SEKER, SELÇUKBEY, SELÇUKBEY SK., SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SEYHAN SK., SHT. SEBAHATTIN ATAMAN, SHT.NURI TAN/3, SIRT, SOFULAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/12, SÜNGÜT/14, SÜNGÜT/15, SÜNGÜT/6, ŞABAN SK., ŞAHİN, ŞAHİN BEY SK., ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞEHİT SEBAHATTİN ATAMAN SK., ŞEHİT TUFAN KANSUVA, ŞEHİT TUNCAY ALTAY SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞEYHŞAMİL SK., ŞHT.MEHMET SARI CD., ŞHT.NURİ TAN CD., ŞHT.TUNCAY ALTAY CD., TASLIK-, TATARLAR SK., TEK SK., TEPEBASI, TEPEBASI/3, TEPEBAŞI, TEPEBAŞI SK., TUĞRUL SK., TÜZEL, UFUK, ULU SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., ÜÇPINAR, ÜÇPINAR SK., YALI SK., YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM SK., YENİ, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YILDIRIM SK., YUKARI, YUKARI/5, YUNUS EMRE CD., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU, ZAFER MEYDAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAALİ ilçesinde 12 Ekim Cumartesi 00:30-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, ALANDERE, AZIZIYE, AZİZİYE, BEZIRGAN, CAFERIYE, CAFERİYE, DEMIRAÇMA, DEMİRAÇMA, HIZAR, KADIKÖY, KOZLUK, KUYUMCULU, MAHMUDIYE, MELEN, SELAHIYE, SELAHİYE, TOPAĞAÇ, YALI, YAYLA mahallelerinde 101. SK., 102., 102. SK., 103., 103. SK., 104. SK., 105., 105. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109. SK., 110. SK., 111., 111. SK., 113., 113. SK., 114 SK., 115. SK., 117 SK., 118 SK., 118. SK., 119., 120 SK., 120., 121 SK., 121., 122 SK., 122., 123 SK., 125., 127 SK., 127., 1272, 1272., 128 SK., 130 SK., 130., 131. SK., 132 SK., 132., 132. SK., 133 SK., 133., 133./1, 134 SK., 135., 138, 138 SK., 139, 142, 143, 145, 146 SK., 147 SK., 149, 152, 153., 153. SK., 154, 154.SK, 155., 156., 156. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 160., 160. SK., 161. SK., 162. SK., 163., 164., 165., 165. SK., 166., 167., 167. SK., 168., 168. SK., 169., 170. SK., 173., 173. SK., 174., 176., 177., 178., 180., 181 SK., 182, 184, 185, 187, 188, 188 SK., 195, 198, 199, 200 SK., 200/1, 202, 202 SK., 204/1, 205, 206, 208 SK., 211, 212, 212 SK., 216, 216 SK., 217, 217 SK., 218, 219, 219 SK., 220, 222 SK., 223 SK., 224, 225, 226, 227 SK., 228, 229, 230 SK., 231, 232, 233 SK., 235., 237 SK., 241 SK., 241., 243 SK., 243., 246., 248 SK., 248., 249., 250., 259. SK., 262., 262. SK., 266., 267., 268., 302, 302 SK., 303 SK., 306 SK., 307, 307 SK., 308, 308 SK., 313 SK., 314 SK., 316, 317, 319 SK., 319/1, 320, 320 SK., 321 SK., 322 SK., 327. SK., 328., 328. SK., 329., 330., 332, 332 SK., 335 SK., 336, 337, 339. SK., 340., 340. SK., 341. SK., 342., 342. SK., 344. SK., 345, 345 SK., 345. SK., 346-, 346 SK., 346., 346/1, 346/1 SK., 347, 348 SK., 348., 348. SK., 349, 349., 350, 350., 352 SK., 352. SK., 353, 353 SK., 353/2, 353/2 SK., 357, 357 SK., 364, 374 SK., 397., 399., 401 SK., 402 SK., 411, 411 SK., 412 SK., 413, 413 SK., 414 SK., 419, 419 SK., 420, 501., 503., 504., 505, 505., 506., 509., 510., 512., 512. SK., 515, 515 SK., 516., 516. SK., 517., 517. SK., 518, 518 SK., 519., 519. SK., 520., 520. SK., 522., 522. SK., 524 SK., 525., 526. SK., 528., 529., 529. SK., 530., 531., 531. SK., 532., 532. SK., 533., 533. SK., 534., 535., 536., 536. SK., 538., 539., 540. SK., 541., 542., 543., 544., 545., 546., 547., 549., 550., 550. SK., 551., 552., 553. SK., 555., 557., 557. SK., 558., 559. SK., 560., 561., 561. SK., 563., 564., 565., 565. SK., 566., 567., 568., 569., 569. SK., 571., 573., 575., 576., 577., 579., 579. SK., 580. SK., 581., 583., 584., 584. SK., 585., 585. SK., 586. SK., 587, 587., 588., 589., 590., 590. SK., 592. SK., 593. SK., 595., 595. SK., 596., 596. SK., 597. SK., 599 SK., 600. SK., 601., 603., 608., 609. SK., 612., 614, 615 SK., 616, 618, 619, 621, 622, 622 SK., 623, 625, 626, 629, 629 SK., 630-, 631., 642., 693./1, 699., 707, 707-, 708, 708 SK., 903., 922., A.FUAT CEBESOY CD., ADNAN MENDERES BULVAR, AKASYA SK., AKÇAKOCA KARASU YOLU, ALI FUAT CEBESOY, ALİ FUAT CEBESOY CD., ANBARLIK, ASLIHAN, ASLIHAN SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., BANDIRMA CD., BARBAROS HAYRETTINPASA, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BARBAROS HAYRETTİNPAŞA CD., BEKTAŞI SK., BESEVLER/7, BEŞEVLER SK., BEYOGLU/1, BEYOGLU/2, BEYOGLU_1 SK., BEYOĞLU, BEYOĞLU SK., BEZİRGAN KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜK MELEN, CUMAYERİ YOLU, CUMHURIYET, CUMHURIYET/1, CUMHURİYET/1, ÇAYIRLAR SK., ÇINAR. SK., DEMİRAÇMA KÖYÜ İÇ YOLU, DENIZDAGI_5, DENİZ EVLER İÇİ YOLU, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI(SELAHİYE), ERGELEN, ESENTEPE/2, ESENTEPE_1, FATIH, FATIH SULTAN MEHMET, FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GAZI., habibe hatun, HACİVAT SK., HİLAL CD., HUZUR CD., HUZUR SK., İsimsiz143, KARSI/6, KARŞI SK., KAYASAN SK., KOCAALİ BELEDİYESİ ŞEHİR MEZAR, KONAKLAR, KONAKLAR/1, KONAKLAR/8, KOZLUK SK., KOZLUK/15, KOZLUK/20, KOZLUK/24, KOZLUK/8, KURUDERE/5, KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., MARANGOZ, MARANGOZ SK., MEHMETCIK, MELEN KÖYÜ İÇ YOLU, MELODİ SİTESİ İÇİ YOLU, merekez, MERKEZ SK., MERKEZ (BEZIRGAN), MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ/1_1, MERKEZ/1_9, MERKEZ/10_2, MERKEZ/3, MERKEZ/3_5, MERKEZ/31, MERKEZ/36, MERKEZ/37, MERKEZ/38, MERKEZ/4_3, MERKEZ/4_9, MERKEZ/60, MERKEZ/67, MERKEZ/69, MERKEZ/75, MERKEZ/85, MERKEZ_3, MERKEZ_96, MERKEZ_96 SK., MERKEZ10_10, MIMAR SINAN, ORMAN BÖLGE, ÖMÜR, PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., SAHIL YOLU/1, SAHIL YOLU/3, SAHILYOLU/1, SAHİL YOLU, SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU, SAHİLYOLU CD., SEFERLER, SEFERLER SK., SEFERLER/1, SEFERLER/3, SEFERLER/4, SEFERLER/8, SEHIT TUFAN KANSUVA, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELANIK, SONBAHAR, SONBAHAR CD., STAD, STAD SK., SUNGURLAR SK., ŞAİR AYSEN AKDEMİR SK., ŞHT.YILMAZ CD., TARAKÇI, TARAKÇI SK., TATLICAK, TATLICAK SK., TATLICAK/1, TOKI ORTAKÖY, TOKİ ORTAKÖY, TOPAĞAÇ SK., TOPAL OSMAN AĞA CD., YALI, YALI/1, YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI/2, YUVALIDERE, YUVALIDERE SK., YUVALIDERE/2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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