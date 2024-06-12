12 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:25

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:25

BOLU ilinde 12 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU YENİÇAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YENİÇAĞA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMZALAR mahallelerinde HAMZALAR MAHALLE YOLU, ÖRENKÖY HAMZA MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YENİÇAĞA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMANLAR, SAGIRLAR, SAĞIRLAR mahallelerinde HAMZA BEY KÖYÜ DUMANLAR MAH, SAGIRLAR MAHALLE YOLU, SAĞIRLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANBEY, YENIGÜNEY YAYLASI, YENİGÜNEY, YENİGÜNEY YAYLASI mahallelerinde SULTANBEY-1. SK., YENIGÜNEY YAYLA YOLU, YENİGÜNEY KÖYÜ YOLU, YENİGÜNEY YAYLASI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SADIKLAR mahallelerinde mesciçele köyü, SADIKLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 11:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde BOYACILAR SK., YENİ AKÇAKAVAK KÖY SOKAĞI, YENİAKÇAKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OĞULDURUK MERKEZ mahallelerinde OĞULDORUK YOLU, OĞULDURUK KÖY SOKAĞI, OĞULDURUK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIAKÇAKAVAK MERKEZ, YENİAKÇAKAVAK mahallelerinde ORGANİZE SANAYİ SİTESİ, VAKIF KÖY SOKAĞI, YENI AKÇAKAVAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ mahallelerinde 3632 SoK., AKGÜL, AKGÜL SK., AVSARLAR, AVŞARLAR SK., BİROL ÇAVUŞOĞLU SK., BOYACILAR-1. SK., CESUR-1. SK., D-100 KARAYOLU_6, DOMİNO TEKSTİL, HACILAR, HACILAR SK., KARALAR SK., KONAK-1 SK., PINAR-1. SK., ULUYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIKINLAR, MÜCAVİR, OVADÜZÜ mahallelerinde 3 SK SK., 301, 301 SK., 301. SK., 302 SK., 304 SK., 307 SK., 309 SK., 310 SK., 311 SK., 312 SK., 313 SK., 314 SK., 315 SK., 3770. SK., 3772, 3772. SK., 3773. SK., DADIÇ YOLU SK., ELMA, NAMDAR, OVADÜZÜ CD., SEBAT SK., SEFA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMILIBÖLÜK, GÖVEM mahallelerinde CAMILIBÖLÜK MAHALLE YOLU, GÖVEM KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÖREN, KAYAPINAR, MERKEZ, SEYİTALİLER, YUKARI DEDEKAN mahallelerinde GÖKÖREN KÖY YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÖREN KÖYÜ YOLU, GÖKÖREN SEYİTALİLER MAH, KAYAPINAR MAHALLE YOLU, YUKARI DEDEKAN MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MUNDUSLAR, MUNDUŞLAR, YENİCEŞEYHLER, YILDIRIM BAYAZID mahallelerinde BOLU BİLECİK YOLU, ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ KÜMEEVLERİ, MUNDUSLAR KÖY YOLU, MUNDUŞLAR KÖY SOKAĞI, MUNDUŞLAR KÖY YOLU, MUNDUŞLAR KÖYÜ YOLU, YENICESEYHLER KÖY YOLU, YENİCEŞEYHLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAVUTLAR, SAMUTLAR, YENI, YENİ mahallelerinde DAVUTLAR MAHALLE YOLU, GÜVEYTEPE KÖYÜ, GÜVEYTEPE KÖYÜ YOLU, YENI MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DORUK, ÖTEKEÇE mahallelerinde ESKİPAZAR MENGEN YOLU, İLYASLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.