12 Haziran SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.06.2024 - 10:25

Güncelleme: 12.06.2024 - 10:25

SAKARYA ilinde 12 Haziran Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, DÜZAKÇASEHIR, KÖPRÜBAŞI, MELEKSEORUÇ, MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ, MELEKŞESOLAK mahallelerinde 3901., 3904., 3907., 3952., 3953., 3955., AYDINLAR, CAMILI, CAMİLİ SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ERENLER, KALAYCI, KALAYCI SK., MADANLAR, MADANLAR SK., MELEKSEORUÇ, MELEKSEORUÇ SK., MELEKSESOLAK, MELEKŞEORUÇ KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞEORUÇ SK., MELEKŞESOLAK KÖYÜ İÇ YOLU, MELEKŞESOLAK SK., ORMAN YOLU, RAMADANLAR, RAMADANLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SOLAKLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, DEREKÖY, FINDIKSUYU, KIZILKAYA, MAKSUDIYE, MAKSUDİYE, ÖRENCIK, ÖRENCİK mahallelerinde 1858., 2503., 2506., 3602., 3604., 3607., 3854., 3856., 3857., 4052., 4053., 4054., 4061., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, DEREKÖY-, DEREKÖY SK., DEREKÖY YOLU, DEREKÖY_1, ESKI KIZILKAYA, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK., GARASLAR, İsimsiz79, KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILKAYA SK., KÜP, KÜP SK., MAKSUDIYE, MAKSUDİYE SK., ÖRENCIK, ÖRENCİK, ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, SAÇLIK, SAÇLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE mahallelerinde TÜRKKÖYÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

FERİZLİ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOKAT mahallelerinde ÇİFTLİK, DIRILIS, TOKAT, TOKAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIRAMAZANLAR mahallelerinde 5404. SK., 5441. SK., 5501 NOLU, 5503 NOLU, 5503 NOLU SK., 5504 NOLU SK., 5505 NOLU SK., 903. SK., DERNEK KIRI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIRAMAZANLAR mahallelerinde 5501 NOLU SK., SELANIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELEBILER, ÇELEBİLER mahallelerinde ÇELEBILER, ÇELEBİLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: RÜSTEMLER mahallelerinde 5577 NOLU, 5578 NOLU SK., 5581 NOLU SK., 5582 NOLU SK., SELANIK CD., SET ÜSTÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 614 NOLU SK., 616 NOLU SK., BALIK SK., CANDAS, EMEL SK., GEÇİT SK., GÜNGÖR SK., KAPLAN, KAPLAN SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., ÖN SK., YER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 610 NOLU SK., 611 NOLU SK., 613 NOLU SK., 617 NOLU SK., CANDAŞ SK., CEVHER SK., DİSPANSER SK., GEÇER SK., GÜÇ SK., KESER SK., KUL SK., PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER, TUZLA mahallelerinde 1072 NOLU SK., 1079 NOLU SK., 1085 NOLU, 1085 NOLU SK., 1087 NOLU, 1087 NOLU SK., 1088 NOLU SK., 1089 NOLU SK., 1090 NOLU SK., 1091 NOLU SK., 1220 NOLU, 1222 NOLU SK., 749 NOLU SK., BEYKALFA SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARASU, KARASU CD., PAŞA SK., TAHİR SK., TARIM, TARIM SK., TEK SK., TEKELER, TEKELER SK., YASA SK., YAŞAR SK., YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLLÜK mahallelerinde 364 NOLU SK., 366 NOLU, 376 NOLU SK., ADNAN MENDERES, AKŞEMSETTİN CD., CİTROEN SERVİSİ, ERDEMLİ SK., SİTE SK., TEKEOĞLU SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMITLI, HAMİTLİ, YAYALAR mahallelerinde HAMITLI, HAMİTLİ KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ_11, MERKEZ_266, MERKEZ_285, UZUNCAORMAN/2, YAYALAR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, PINARLI, SARIDEDE, TURANLAR, YENİ mahallelerinde 1082. SK., 1124. SK., 1159 SK., 1159. SK., 1161 SK., 1163 SK., 159. SK., 2123. SK., 2254 SK., 2258 SK., 2262 SK., 3038. SK., 3041. SK., 3050, 3052, 3061, 3061. SK., 3074. SK., 3115 SK., 3504 SK., 4057, 4058, 4061, 4064, 4066, 4067 SK., MERKEZ /1, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2112 SK., 2128, 2131 SK., 2136 SK., 2137 SK., 2141 SK., 2147 SK., 2154, 2154 SK., FATIH SULTAN MEHMED, FATİH SULTAN MEHMED CD., TURGUT ÖZAL BULVAR, YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 04:00-06:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIBEDIL, SEYFELER, TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ, VAKIF mahallelerinde 13009, 13009. SK., 14001, 14003, 14003 SK., 14004, 14005, 14005 SK., 14006, 14008 SK., 14009, 14009 SK., 14010, 14011, 14013, 14016, 14017, 14022, 17003 SK., ADA, ADA CD., BEYAZIT SK., HÜDAİ SK., ORHAN GAZİ SK., OSMAN GAZİ SK., TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ SK., YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELDIBI, BELDİBİ, DURMUŞLAR, KUZULUK, KUZULUK TOPÇUSIRTI, MERKEZYENIKÖY, MERKEZYENİKÖY, RESADIYE, REŞADİYE, SEREFIYE, ŞEREFİYE, TASYATAK, YONGALIK mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BELDİBİ KÖYÜ İÇ YOLU, CIVEK, CİVEK SK., GÜZLEK-MERKEZ YENİKÖY YOLU, MERCAN, MERKEZ_1, RESADIYE, REŞADİYE, REŞADİYE SK., SAMANPAZARI, SEREFIYE, ŞEREFİYE, ŞEREFİYE SK., TAŞBURUN SK., TAŞYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TEPE, TEPE SK., TEPE_1, TOPÇU SIRTI CD., YONGALIK, YONGALIK SK., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 809., 922 NOLU SK., AKARSU SK., KANAL SK., SAHİL SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 824. SK., 825. SK., 826., 826. SK., 828., 838., 840., 846. SK., 848. SK., 853. SK., 855. SK., 857. SK., 859 SK., 861. SK., 863., AKARSU, FINDIK SK., KIR SK., MEHMET ZAHİT KOTKU SK., UZAY SK., YAHYA KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 809. SK., 813. SK., 815. SK., AKÇAY SK., AŞIK VEYSEL SK., EMEK SK., LALE, TURGUTLU SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3090. SK., 3164., 3164. SK., 3165. SK., 3167. SK., SAYIN SK., YAĞMUR KENT İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde BAĞLAR CD., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 312. SK., 314. SK., 318. SK., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 339., 339. SK., 347., ÇINAR SK., DEFNE SK., ENSAR, ENSAR SK., FERAH SK., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, UZEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 611., 612. SK., 615., 617., AKAR SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., MEZBAA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, KONACIK mahallelerinde ALT, ALT SK., KULAK, MERKEZ/2, MERKEZ/5, ÜST sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, GÖLKÖPRÜ, HÜRRIYET, HÜRRİYET, KONACIK mahallelerinde GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK SK., MERKEZ SK., SAKARBOYU, TÖMEK, TÖMEK SK., ÜST SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, AKTAS, AKTAŞ, BEYLER, ÇAKMAKLI, GÖRELE, GÜMÜSOLUK, GÜMÜŞOLUK, KARALAR, KESTANEPINARI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, SÜNGÜT, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, AKÇAGÖL, AKÇAGÖL SK., AKÇAGÖL/10, AKÇAGÖL/4, AKÇAGÖL/5, AKÇAGÖL/8, ALT/4, ALT/6, ASAGI, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AZAP, BARAJ, BASPINAR, BASPINAR/5, BASPINAR/6, BAŞPINAR, BAŞPINAR SK., BEYLER, BEYLER SK., BEYLER/1, BEYLER/3, BEYLER/4, BEYLER/5, BEYLER/6, CAMI/1, ÇAKALDAGI-, ÇAKMAKLI KÖYÜ İÇ YOLU, DERVIS, DERVIS/4, FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, GÖRELE, GÖRELE SK., GÖRELE/1, GÖRELE/5, GÖRELE/7, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARATOPRAK/5, KARSI_7, KESTANE, KESTANE/1, KESTANEPINARI/22, KESTANEPINARI/29, KISA, KISA/1, KISA/2, KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK, KÜPLÜK SK., KÜPLÜK/1, KÜPLÜK/5, MERKEZ (ÇAKMAKLI), MERKEZ(KÖYYERİ), MERKEZ(YALPANKAYA), MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_4, MERKEZ/10_6, MERKEZ/2_2, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/3_9, MERKEZ/39, MERKEZ/4_8, MERKEZ/40, MERKEZ/57, MERKEZ/63, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_26, MERKEZ_4, MERKEZ_91, MERKEZ_92, MERKEZ_94, MOLLA, MOLLAOGLU, MOLLAOĞLU SK., ORTA SK., ORTA_1, SIRT, SÜNGÜT, SÜNGÜT SK., SÜNGÜT/2, SÜNGÜT/6, YALPANKAYA, YALPANKAYA CD., YALPANKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, YENİ, YENİ SK., YUKARI, YUKARI/5 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 12 Haziran Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., AVCI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DERYA, DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ENGİN SK., ERSİN CD., ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATİH CD., GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDIKOGLU, GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDI, HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KALE SK., KANARYA 1, KASTARCI SK., KAVLANLIK, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER ÇK. SK., KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/3, LEKOŞA, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK1, MİMOZA EVLERİ İÇİ YOLU, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR SK., PORTAKAL ÇIÇEGI, SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.