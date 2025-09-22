12 ilçe dikkat! İstanbul’da 8 saat elektrik kesintisi yaşanacak

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) verilerine göre, İstanbul'un Avrupa yakasındaki 12 ilçesinde, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı elektrik kesintileri yaşanacak.

Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Başakşehir, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı noktalara elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ, her gün düzenli olarak kesintilerin yaşanacağı ilçeleri ve detayları internet sitesinde paylaşıyor. 22 Eylül 2025 Salı günü, saat 00.00 itibariyle başlayacak olan kesintiler genellikle gece saatlerinden sonraki gün akşam saatlerine kadar farklı zaman dilimlerinde gerçekleşecek ve bazı bölgelerde 8 saat sürebilecek.