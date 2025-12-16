Kıskanmak dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Kıskanmak dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Kıskanmak dizisinin yeni bölümü ne zaman? Kıskanmak dizisinin son bölümünde ne oldu?

KISKANMAK DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Cemal’in kimliğini açıklamasıyla Paşazade ailesinde büyük yüzleşme yaşanır. Türkan, Şevket köşkünün hanımı gibi davranınca Nalan’la arası iyice gerilir. Enver, evlendikten sonra emeklilik planlarını değiştirir. Nalan, Nüzhet ve Halit’in kardeş olduğunu gerçeğiyle yüzleşir. Melek ölürken kızı Yasemin’i Seniha’ya emanet eder. Seniha küçük Yasemin’i ziyarete gittiğinde Ferhat’ı görür. Onu yakalamak isterken tuzağa düşer.

KISKANMAK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kıskanmak dizisinin yeni bölümü 16 Aralık Salı akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.