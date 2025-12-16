Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Rüya Gibi dizisinin son bölümünde ne oldu?

Rüya Gibi dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki,

RÜYA GİBİ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Emir’in eksik parasını tamamlamak için harekete geçen Aydan, Tarık’tan beklenmedik bir darbe daha alır. Artık Aydan için Çido ile birlikte lüks kuaför salonunu işletip borçlarını ödemek dışında seçenek yoktur. Eski dostu Fiko ve Zeynep’in de desteğiyle kuaför büyük bir coşkuyla açılır. Görüntüde işler iyi gitmektedir ancak bu ışıltılı başlangıcın bodrum katında karanlık bir sır yatmaktadır. Aydan bir an önce borcunu ödeyip gitme derdindedir fakat çalışkanlığı ve Çido’yu polise karşı korumasından etkilenen Emir’in, Aydan için çok daha büyük planları vardır.

RÜYA GİBİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü 16 Aralık Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.