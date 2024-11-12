12 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.11.2024 - 10:20

Güncelleme: 12.11.2024 - 10:20

KOCAELİ ilinde 12 Kasım Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİDÜZÜ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK mahallelerinde CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK mahallelerinde KARPUZDERE MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, İBRİKDERE, KETENCILER, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, BALOĞLU SK., CAMİLİ SK., ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DENK SK., GÜN SK., IMAR, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, İMAR CD., KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZOGLU, KİRAZOĞLU SK., RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SADUN ATIĞ CD., ÜRETKEN SK., YEŞİL GONCA KOOPERATİF YOLU SK, ZEYTIN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde EMRE SK., ESTERGON CD., KARAYAZI SK., RAHLE SK., ULUBEY SK., YUNUS EMRE CD., YÜCE SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 15., 15. SK., 18. SK., 2. SK., 21. SK., 24. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AĞIT SK., AHULAR SK., ALTUG, ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ASMALI SK., ATAŞ SK., ATES, AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BEREN, BESEVLER, BEŞEVLER CD., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK, ÇARKIFELEK SK., ÇİFTLİK CD., ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN PÜSKÜLÜ SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DİŞBUDAK SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., EVLİYA SK., FATİH CD., FİNİKE SK., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLAĞACI SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KILIÇLAR SK., KINA, KINA SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., REZENE SK., SERVET, SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., LEYLA ATAKAN CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde D-100 KARAYOLU CD., ESME DERE YOLU, EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., MADEN YOLU SK., OTAG, OTAĞ SK., SORGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SIRTLAR YOLU, TİMUÇİN ATILGAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Kasım Salı 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AHMEDİYE YOLU SK, AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BEYŞEHİR SK., ÇAĞATAY SK., D-100 YAN YOLU SK, DİCLE CD., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., ORMAN SK., SIRTLAR YOLU SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BAHAR, BALÖREN SK, BARAJ, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU, BİBEROĞLU CD., CENGİZ SK., ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, ESELER CD., HACI MAHMUT SK., HASANOGLU MEVKII, HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KAYACIK, KAYACIK SK., KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., MEZARLIK SK, MEZARLIK SK., MİRA, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PAPATYA SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETÇI, SEPETÇİ, TEPEKÖY mahallelerinde BARAJ MEVKII, BARAJ MEVKİİ, BARAJ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİDE EDİP ADIVAR CD., KUZEY MARMARA OTOYOLU, SEPETÇILER YOLU, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİLER YOLU, SEPETÇİLER YOLU SK., TOKİ KONUTLARI 1. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Kasım Salı 11:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, YENIDOGAN, ZABITAN mahallelerinde ARİF SK., ASLAN SK., CANDAN SK., ÇIKMAZ SK., DİLARA SK., GELİR SK., KOÇAL SK., NEYZEN SK., SABUR, SABUR SK., ŞEHİT CAFER ŞENOL SK., TARİH SK., TURİST SK., YENİ GELİNCİK SK., ZERDA SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Kasım Salı 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde DAĞ SÜMBÜLÜ SK., EGEMENLİK CD., MARMARA, MARMARA CD., YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde MOGULTAY, SANLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI mahallelerinde AHCILI MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BALIKÇI SK., BESTE SK., CAMİ SK., ÇESME, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KARTAL SK., LIMAN, NAZ SK., NAZLI, NAZLI SK., NİLÜFER SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU, SAHİL CD., ŞENOL SK., YEŞİL SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Kasım Salı 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETHACILAR, ALİHOCALAR, PIRCELER, PİRCELER, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde AHMETHACILAR MERKEZ MEVKII, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ, AHMETHACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSNAKLAR MEVKII, BOSNAKLAR MEVKII KÜME EVLER, BOŞNAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERKESLI MEVKII, ÇERKESLI MEVKII KÜME EVLER, ÇERKEŞLİ MEVKİİ KÜME EVLER, Deneme1, HASANFAKILAR MEVKII, HASANFAKILAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGCILER MEVKII, İĞCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, PIRCELER BÖCEKLER MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII, PIRCELER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, PIROGLU MEVKII, PİRCELER BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Kasım Salı 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT mahallelerinde ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, DENIZ, DENİZ mahallelerinde AĞRI SK., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., DERNEK, DERNEK SK., GONCA SK., GÜNDOĞDU SK., HAFIZ HASAN YILMAZ CD., İSTİKLAL CD., KORKMAZ, KORKMAZ SK., KURNAZ SK., KÜÇÜK SK., MEKTEP, SUSAM, ŞEHİT HASBİ SK., TALGIR SK., TURHAN, TURHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN mahallelerinde 514. SK., 516. SK., 542/1. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545. SK., 545/1. SK., 546. SK., 550. SK., 550/1. SK., 557., 557. SK., 557/1. SK., 557/2. SK., 558. SK., ASALET, ASALET CD., ÇEVRE YOLU SK, D-4001, KARDES, KARDEŞ CD., ŞEYH ŞAMİL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU mahallelerinde SÜLÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞENYURT SK., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., YAZMALI SK., ZAHİDE SK., ZİYA PAŞA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde AÇANGÜL SK., ANSA, ANSA SK., BEĞENDİK SK., DEMIRCILER, DOST, DOST SK., EGEMEN, EGEMEN CD., GÖZDEM, GÖZDEM SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., MASAL SK., MURGUL SK., OSMAN SENOL, OSMAN ŞENOL CD., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, BARBAROS mahallelerinde 29 EKIM, 29 EKİM CD., AKSU SK., ATABARI, BOLUBEYI SK., BOLUBEYİ SK., CEMİYET SK., ÇEŞMİ BÜLBÜL SK., DETAY, DETAY SK., DIVAN YOLU, DİVAN YOLU SK., EBUBEKİR CD., ERDOGDU, ERDOĞDU SK., ERGAN SK., ERYILMAZ, ERYILMAZ SK., ESENYURT, ESENYURT SK., EYLÜL, EYLÜL SK., FIRAL, FİRAL SK., GAZI OSMAN PASA, GAZİ OSMAN PAŞA CD., IBNI SINA, IŞIL SK., İSTİKLAL SK., SEMERCI ALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ARI SK., ARİF AĞA SK., ASMA SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYRIK SK., AYYILDIZ SK., BAGLAR, BAL SK., BEŞÇEŞME SK., CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., DEVLETLI IDRIS, DEVLETLİ İDRİS SK., EGITMEN, EĞİTMEN SK., EREN, EREN SK., ESER, GÜNIŞIĞI SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVI CD., HOCA AHMET YESEVİ CD., HURMA, HURMA SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İPEK SK., KANARYA, KANARYA SK., KINALI, KİRAZLIK SK., KULOGLU, KULOĞLU SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MERCAN, MERVE, PLEVNE SK., SAYGIN, SEYIR, SUBAŞI SK., ŞEVVAL SK., YÖRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK CD., BASARAN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAŞ SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., SOYSAL SK., ŞİMAL SK, TATAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Kasım Salı 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY mahallelerinde MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Kasım Salı 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 12 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, KARTAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET mahallelerinde ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., MOR SALKIM SK., MUTLU, NAMIK KEMAL CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 12 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, ICADIYE, İCADİYE mahallelerinde ICADIYE ASAGI MEVKII, İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Kasım Salı 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE mahallelerinde ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİYALEPAŞA mahallelerinde 621. SK., 624. SK., ATATÜRK BULVAR, İPEK YOLU BULVAR, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA mahallelerinde 4141., 456. SK., 590. SK., 626. SK., 628. SK., 629. SK., IPEK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 12 Kasım Salı 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3215., 3216., 3278., ÇİÇEK SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.