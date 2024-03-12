12 Mart İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2024 - 11:49

Güncelleme: 12.03.2024 - 11:49

İstanbul ilinde 12 Mart Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İstanbul ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah CONK BAYIRI, KOCATEPE sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-BASINKÖY mah VALİ KONAĞI sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZUHURATBABA mah TÜRKİŞ, VANKULU, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT BAHÇE sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -DÜĞMECİLER mah sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 4.PARK, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, BAYIR, HÜRRİYET, KARADENİZ, KEŞAP, KUĞU, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİRAÇ, ORHANGAZİ, TÜRBE, ÇAVDAR, ŞAİR sk / SİLAHTARAĞA mah 1.NAZLI, 2.HİLAL, 2.MEHTAP, 8.LALE, BENEK, BERFİN, BERRAK, BESTEKAR EBUBEKİRAĞA, BURÇAK, HASRET, KADİR YOKUŞU, KARADENİZ, KEMAL REİS, MEHMET TAHİR EFENDİ, MERAL YOKUŞU, UĞUR, YENİYOL, İKİZLER YOKUŞU, ŞARK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-PAZARİÇİ mah AYBENİZ, DERE, KAYNAR, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk / YILDIZTABYA mah KAYNAR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, YILDIZ, İKRAM sk bölgelerinde 12/03/2024 09:30:00 - 12/03/2024 12:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MUHSİNE HATUN mah BABAYİĞİT, BÜYÜK KÖMÜRCÜ, CEMRE, FINDIKKIRAN, GERDANLIK, HİSAR ÇEŞMESİ, KANTARCI SÜLEYMAN, MÜSTEŞAR, SAMSA, TAVAŞİÇEŞMESİ, TEKİNALP, TELLİ ODALAR, ÇİFTE GELİNLER, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk / YEDİKULE mah İKİYÜZLÜ ÇEŞME sk / ŞEHSUVAR BEY mah ARAPZADE AHMET, BEHRAMÇAVUŞ, DÜZGÜN, KÖMÜRCÜ MUSTAFA, KÜRKÇÜ KUYUSU, PARILTI, SEGAH, SERGERDELER ÇIKMAZI, ÇAKMAKTAŞI, ÇAPARIZ, ÖRDEKLİBAKKAL, ÜSTAD sk bölgelerinde 12/03/2024 12:00:00 - 12/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah AKKAVAK, ARIKÖY HANIMELİ, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY MİNE, ARIKÖY NİLÜFER, ARIKÖY ORKİDE, ARIKÖY SEDİR, ARIKÖY ÇAM, DİDİM, GÜMÜŞSUYU, MAÇKA, NİLÜFER., TAŞKIŞLA, ÇAM sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, AKKAVAK, ARIKÖY IHLAMUR, ARIKÖY ILGIN, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY LEYLAK, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, AYVACIK, GÜMÜŞSUYU, MANOLYA/, NURHAK, TAŞKIŞLA, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah ATADAN, AYNUR, KORMAÇ sk / YENİKÖY mah ABBAS ÇIKMAZI, AYIŞIĞI, ERCAN, GÜZELCE ALİPAŞA , KALENDER, MERCANCI, ZABİT EFENDİ ÇIKMAZI, ZİYNET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah BÜYÜKDERE sk / ÇAMLITEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ERTUĞRULGAZİ, KATİP ÇELEBİ, KİRİŞHANE, MEMDUHOĞLU, NAFİZ, NAHİT, RAHMET, REZZAN, RIZA, SEMİH, SULTANAHMET, TARKAN, TEKİNER, TEVFİK FİKRET, TİRYAKİ, ÖKSÜZ, ŞAİKA, ŞEFİKA, ŞEHZADE MEHMET, ŞEHİR sk / KURFALLI mah TARLA ÇIKMAZI sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah GAZİ ENGİN AYDOĞDU, IŞIL, KÖZ, SÜMBÜL 1 sk bölgelerinde 12/03/2024 10:00:00 - 12/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AYAZMA YOLU, FINDIK, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KIVILCIM, KÖRFEZ, LEYLAK 1, YAVRUKUŞ, İNÖNÜ sk / İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgelerinde 12/03/2024 10:00:00 - 12/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah ALİEFENDİOĞLU, ASUDE 1, ATA, BUSE, BİLGE, D-100 KARAYOLU, DOĞAN 3, EFECAN, FAZIL, HAKAN 1, KAPTAN, KAYNAK, KONAK, MODA, SEDİR, SENELİK, VEYSEL KARANİ, ÖRNEK sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah BAĞLAR 2, CENGİZ TOPEL, DİLEK, KANARYA, NASRETTİN HOCA, ORTATEPE, SALKIM, UMUTREİS, YAHYA ÇAVUŞ, ZÜMRÜT, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÜZÜM, İZMİR, ŞERBET sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BURCUM, BÜLENT, HASAN TAHSİN ÜÇER, KARDEŞ, KEMERDERE, TURGUT ÖZAL sk / FATİH mah ARMA, BİLGE, EFECAN, FELAK, KARACASU, KAYNAK, KEMERDERE, NAZLI, SEDİR sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah SAYDAĞ sk / KARAAĞAÇ mah BAŞAK 3, ESKİ CAMİ 1, GÜLFEM, GÜMÜŞSUYU, GÜRMAN ÇİFTLİK, KAHVECİ, KARADENİZ 1, KAYA 2, MENEKŞE 6, MÜMİN KAHYA, NEZAKET, SEHERYELİ, SIRTKÖY, SULTAN MURAT 2, SİVAS, TRAKYA 2, TUNCER, VEYSEL KARANİ 2, ÇAMLIK 3, ŞENTÜRK sk bölgelerinde 12/03/2024 10:00:00 - 12/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah 1.FEVZİ ÇAKMAK, 2.ATATÜRK, 2.IHLAMUR, 5.MENEKŞE, MUZ DALI ÇIKMAZI, İNİŞ sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.CENGİZ TOPEL, 29 MAYIS, AYKIRI sk bölgelerinde 12/03/2024 10:00:00 - 12/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CENNET mah KOCATEPE sk / YEŞİLOVA mah DUMLUPINAR, FEVZİ ÇAKMAK, SAKARYA sk bölgelerinde 12/03/2024 10:00:00 - 12/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah AKEL, ATABEY, MALTEPE sk bölgelerinde 11/03/2024 22:00:00 - 12/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE, ALTUNİZADE BAĞ, ASUDE, AYTEN, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER, EYÜP SULTAN, KILIÇALİ, KÜME, ÇAVUŞBAĞI sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ARPACI, ELMA, GÖK, KAYISI, KIZILCIK, ORMANLI, REŞİTPAŞA, SEBZECİ, UYGUN, YAMAÇ, ÇİĞDEM sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERİK, DEMİR, MENEKŞE, PINAR, REŞİTPAŞA, İNCESU sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI) sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah YÜCEL sk / DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, AKIN, ARDIÇ, ATAMAN, DENİZKÖŞKLER, DÜNDAR, GELİNCİK, GÜVENEL, HASAN ÇELEBİ, IHLAMUR, KARA, KENT ÇIKMAZI, MİDİLLİ, NASİP, NEBAHAT, REŞİTPAŞA, SALEP, SIRMA, TARÇIN, TAVLA, TURNA, ÜNER sk bölgelerinde 12/03/2024 13:00:00 - 12/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2452., 2453., 2454., 2455., 2456., 2457., 2459., ŞEHİT MAHMUT sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DİLRUBA, FESLEĞEN, HÜDAVENDİGAR, KONAK ÇIKMAZI, KÖŞK, MERKEZ ÇIKMAZI, MİMAR SİNAN, REVAN, REŞAT NURİ GÜNTEKİN, SUSAM ÇIKMAZI, ZENCEFİL, ÇEŞMİNAZ sk / ZİYA GÖKALP mah 2725., 2726., 2727., 2735., 2738., 2739., 2746., ABDULLAH PAŞA, AKKIZ, AKSER, AKYOL, AKÇA, AVCI, AZİM, BAĞLAR, BAŞKENT, BAŞKOMUTAN, BONCUK, BUHARA, BİLGİÇ, BİRİKİM, CEYHAN, CİVELEK, DAĞARCIK, DEREBOYU, DERELİ, DEVA, DOSTLAR, DİLEK, EGEMEN, ELVAN, FASIL, GEZGİN, GÖKÇE, GÜRSU, GÜZELBAĞ, HANIMELİ, HASBAHÇE, HÜNKAR, HÜRRİYET, KAFKAS, KARACA, KARGIN, KATİP ÇELEBİ, KÜHEYLAN, LÜLE, MEHMETÇİK, MELİKGAZİ, MEVSİM, MİSKET, NARİN, SARUHAN, SEFA, SELVİ, SEREN, SEYİT ONBAŞI, SUDENUR, SÜLEYMAN DEMİREL, TAŞKENT, TEK SANTRALİ, TOSUN PAŞA, TUFAN, UMUT, YALDIZ, ÇİLEK, ÖNAL, İDEAL, İKBAL, İLKAY, İLİM, İMREN, ŞANLI, ŞENAY sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 1.PINAR, 2.BAHAR, 2.HÜRRİYET, 311.ÇIKMAZI, 318., 321., 322., 323, 324., 325., 326., 327., 330., 331., 332., 333., 4.BÜLBÜL, 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, 8.GÜL, AKDOĞAN, AKTEPE, ASLAN, AYDOĞDU, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BEYTEPE, BOZTEPE, BİLGE, DURAK, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, ENGİN, ERDEM, ERGANİ, ERGUVAN, GÖZTEPE, GÜLDERE, GÜLİSTAN, GÜNER, GÜREL, HAZAR, KARANFİL, KARTOPU, LEYLAK, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, NAR, NEHİR, PAPATYA, POLAT, SAKA, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, ULUBATLI HASAN, YEŞİLTEPE, YILDIRIM, YUNUS E bölgelerinde 12/03/2024 02:00:00 - 12/03/2024 02:30:00 saatleri arasında TEİAŞ Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1821., 1823. sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655. sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, CUMHURİYET MEYDANI, GENÇ OSMAN, MECİT, TINAZTEPE sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, CUMHURİYET MEYDANI, GENÇ OSMAN, MECİT, TINAZTEPE sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah GÜVENÇ sk bölgelerinde 12/03/2024 11:00:00 - 12/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAK mah sk bölgelerinde 12/03/2024 12:00:00 - 12/03/2024 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10., 8. sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 10. sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 08:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah PAŞABAHÇE, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -ORHAN GAZİ mah sk / Demir sk bölgelerinde 12/03/2024 00:00:00 - 12/03/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2304. sk bölgelerinde 12/03/2024 09:00:00 - 12/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1056. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2450., 2450/1., 2451., 2452., 2453., 2454., ATATÜRK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, P, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ sk / UĞUR MUMCU mah 2308., 2311., ESKİ EDİRNE ASFALTI, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 12/03/2024 10:00:00 - 12/03/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195., 2197., 2199., 2226., 2227., 2228., 2229., 2230., 2231., 2236., 2237., 2238., 2239., D, E, F, G, HOCA AHMET YESEVİ sk / UĞUR MUMCU mah 2237., G sk bölgelerinde 12/03/2024 12:00:00 - 12/03/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.