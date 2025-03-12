12 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.03.2025 - 09:46

Güncelleme: 12.03.2025 - 09:46

KOCAELİ ilinde 12 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde D-130 YAN YOL CD, FAKÜLTE, GÖKTUG, MEMNUN, SEYİD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENİZLİLER, SANAYİ mahallelerinde BAŞYİĞİT CD., BİLİM, EMPAY SK., NİYET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ALİ İSLAM CD., BILIM, FULYA SK., KÖKLÜ, TÜRKKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1., 12., 16., 16. SK., 6. SK., 8., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE CUMHURIYET CD., DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., EKŞİ SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., KARATEPE IZMIT, KARATEPE İZMİT CD., KUZU, KUZU SK., MERAL, NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, ONUR SK., ORUÇ SK., SAHINLER, ŞAHİNLER SK., TABİAT, TOROS SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde BİNGÜL SK., ÇAPRAZ SK., DETAY SK., EREL SK., GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., İSKELE SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., ÖZALP, SAHIL, UHUT, UHUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EŞME mahallelerinde AKŞEHİR SK., BOZDEMİR SK., DOĞANAY SK., GÖKDAĞ SK., GÖNEN SK., HANLI SK., NECATİ KOCAAĞA SK., ÖZBEK SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AKYAR SK., ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., D-100 KARAYOLU, D-100 YAN YOLU SK, EFSANE SK., GÖL YOLU SK., KURTALAN SK., ŞENLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 114. SK., 116., 116. SK., 120., 120. SK., 121., 121. SK., 124. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 13. SK., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 132. SK., 133. SK., 134., 135. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 15., 15. SK., 17. SK., 18. SK., 19. SK., 201. SK., 214., 214. SK., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 27. SK., 28. SK., 29. SK., 35., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 38., 39. SK., 4. SK., 41. SK., 5. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde ATATÜRK, CEYHAN SK., PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5121. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5132. SK., 5134. SK., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5101., 5101. SK., 5105., 5105. SK., 5111. SK., 5117. SK., 5122., 5122. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5129. SK., 5130., 5130. SK., 5131., 5131. SK., 5133., 5133. SK., 5134., 5135., 5136., 5136. SK., 5138., 5138. SK., 5140. SK., 5142. SK., 5144. SK., 5146., 5146. SK., 5147., 5152., 5154., İBRAHİM KARAKURT CD., MENDERES, NIZAMOGLU ISMAIL, NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK mahallelerinde ÇAKIRLAR MEVKII, ÇAKIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TERZILER, TERZİLER mahallelerinde SARANLAR MEVKII, TERZILER MERKEZ MEVKII, TERZİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DURHASAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde CENGIZ, ÇETİNKAYA SK., ESELER, ESELER CD., FATİH SK., HASANOGLU MEVKII, KESKİN SK., MEZARLIK SK, MİHRİBAN, PORTAKALLAR SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: NEBIHOCA, NEBİHOCA mahallelerinde GÖKÇELER MEVKII, GÖKÇELER MEVKİİ, GÖKÇELER MEVKİİ KÜME EVLER, NEBIHOCA MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH, SARIŞEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, KARAGÖLLÜ, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALACALAR MEVKII, ALACALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAL MEVKII, ÇAL MEVKII KÜME EVLER, ÇAL MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇANCILAR MEVKII, ÇANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUSLU MEVKII, ÇAVUSLU YAGCILAR MEVKII, ÇAVUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAVUŞLU YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIBLER MEVKII, HATİBLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTINLI MEVKII, HAYRETTİNLİ MEVKİİ, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR ALIKAHYALAR MEVKII, ISHAKÇILAR MEVKII, İSHAKÇILAR ALİKAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MEVKİİ, İSHAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKADILAR MEVKII, KARAKADILAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, KOÇOGLU MEVKII, KUSLU MEVKII, KUŞLU MEVKİİ, KUŞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUCALAR MEVKII, SUCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TURAS MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINKÖY, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 685., 869. SK., 870. SK., 871., 871. SK., DOSTLAR CD., SEHIT ERGIN KOMUT, SIVRITEPE CD., SİVRİTEPE CD., ŞEHİT ERGİN KOMUT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde KARAKALDIRIM CD., LOZAN, LOZAN CD., MURGUL SK., OSMAN SENOL, ÖZMAL SK., PETEK, PETEK SK., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, SİMLİ SK., TAŞ SK., TOPRAK SK., ZAFER, ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ARPALIK CD., BASARAN, BOZA ÇİÇEĞİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., KAÇKARLAR SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., LİVANELİLER SK., OSMAN ŞENOL CD., TATAR, TATAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDERE YALI, KÖRFEZ, ULAŞLI mahallelerinde 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013. SK., 2015., 2016. SK., 2023., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2052. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2058. SK., 2059. SK., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2076. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2087., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., 2122. SK., 2124., 2125. SK., 2129. SK., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., ÇEŞMEALTI CD., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., GÖLCÜK ULAŞLI ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ KOM. LOJMANLARI, HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., KABAK KIRAN, KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA BÖLGESİ LOJMANLARI KÜME EVLER, KONCA CD., MANDIRA CD., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SOKULLU CD., TAŞÇI BURUN CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, UYURSU, UYURSU CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., AÇELYA SK., AKASYA, ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATIK, ATİK SK., BAHAR, BELGE SK., BELKİS SK., BETÜL, BETÜL SK., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CUMA, CUMA SK., ÇAM SK., ÇAMLIK SK., ÇIMEN, DAĞARCIK SK., DİDEM SK., DOGRU, DOGU, DOĞRU SK., DOĞU SK., ECEM, ECEM SK., ELMAS SK., ENES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., FATİH SULTAN MEHMET CD, FENER, FENER SK., FERMAN SK., FLORYA SK., GEYLANİ SK., GÖKNUR SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., HICRET, HİCRET SK., IRMAK SK., ISTIKBAL, İLHAM SK., İMREN SK., İSTİKBAL SK., KARAAĞAÇ SK., KAVISLI, KAVİSLİ SK., KIBLE, KIBLE SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT, MITHATPASA, MİTHATPAŞA CD., NACI, NACİ SK., NAGIHAN, NAGİHAN SK., ORHAN GAZİ CD., SAYGIN SK., SERAY SK., SERT SK., SEVIM, SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., TEKKE SK., TÜZÜN, TÜZÜN SK., ÜNSAL SK., YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde DİLAY SK., HOŞGÖR SK., NEHİR SK., OKÇU SK., RUSEN, RUŞEN SK., TAN SK., YUVA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., IGDE, İĞDE SK., MEHTAP, MEHTAP CD., NAR SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PİNA SK., SÜLÜN SK., TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 10., 10. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 113. SK., 113/1. SK., 115., 115. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 12. SK., 12/1. SK., 12/4. SK., 123. SK., 125. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 18., 19., 19/1. SK, 19/1. SK., 2., 2. SK., 20., 21. SK., 21/1., 21/1. SK., 22., 22. SK., 24., 26., 26. SK., 27., 28., 29., 30., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 32., 33., 34., 34. SK., 37. SK., 38. SK., 38/1., 38/1. SK., 39., 4., 40. SK., 41., 42., 42. SK., 43., 43. SK., 43/1., 43/1. SK., 43/2., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46., 46/1., 46/1. SK., 460/3. SK., 49., 49. SK., 5., 50. SK., 50/1. SK., 51. SK., 52., 52. SK., 52/1. SK., 53/1. SK., 54., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58/3., 6., 61. SK., 61/2. SK., 7., 7. SK., 78., 8. SK., 9. SK., 91., BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FIKRI ALTIOKKA CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., MUALLİM SK., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, SELİMPAŞA CD., ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 614., 614. SK., 614/1. SK., 614/2. SK., 616., 616. SK., 616/1. SK., 616/2., 616/2. SK., 616/3. SK., 617. SK., 621/1. SK., BARBAROS CD., YENI BAGDAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde 615., 615. SK., 615/1. SK., 621. SK., KONURALP 283., KONURALP 284., KONURALP GÖLCÜKBAŞI SK., NECMETTİN ERBAKAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 543. SK., 548/1., 548/1. SK., 548/2., 549., 549. SK., 551. SK., 552., 552. SK., 553., 553. SK., MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ mahallelerinde IŞIK, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKENT, YENİKENT mahallelerinde 2403. SK., 2418. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde BERİL SK., BESTE SK., GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRİYET. CD., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, KOCAKAYMAS LALE, MESUT SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER, TAMER SK., TOPLUCA SOFULAR MEVKII, ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBECI, CEBECİ, KEFKEN mahallelerinde 20. SK., 25. SK., 29 EKIM, 29 EKİM CD., 3. SK., 30. SK., 32. SK., 33. SK., ABANT YOLU, AKAY SK., ALPKAYA, ALPKAYA SK., AMASYA SK., AMBAR, AMBAR SK., ASIR, AŞIR SK., ATATÜRK CD., ATLAMA YANI SK., AYKANAT, AYKANAT SK., AYTÜRÜ SK., BALÇIK, BALÇIK CD., BARBAROS SK., BAYRAM SK., BEREN SK., BOZTURGUT SK., BURCU SK., CAMİ SK., CAN SK., CANAN SK., CANSU. SK., CEBECI, CEBECI CAN, CEBECI CUMHURIYET, CEBECI CUMHURIYET CD., CEBECI DEFNE, CEBECI DOGAN, CEBECI FIDAN, CEBECI INCE, CEBECI KISLA, CEBECI OZAN, CEBECI YAMAÇ, CEBECI YONCA, CEBECİ, CEBECİ BULVAR, CEBECİ BULVARI CD., CEBECİ CD, CUMHURİYET CD., ÇAGDAS, ÇAĞDAŞ SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇALIK, ÇALIK SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAMLIK CD., ÇARDAK SK., ÇELİK. SK., ÇORUH, ÇORUH SK., ÇUKURDERE, ÇUKURDERE CD., DAR SK., DAVUT KAPTAN SK., DEFNE SK., DEMİR CD., DEMOKRASI, DEMOKRASİ CD., DERYA SK., DOĞAN SK., DUTLAR SK., DÜZLER, DÜZLER CD., EBRU SK., ENGİN SK., ERGÜL, ERİKLİ SK., EROĞLU SK., FİDAN SK., FURKAN SK., GENÇ SK., GEZİCİ SK., GİRİŞ SK., GÖKÇE SK., GÖKDAG, GÖKTEPE SK., GÖLOVA SK., GÖLYANI, GÖLYANI SK., GÜLLEP, GÜLLEP SK., GÜLMÜS, GÜLMÜŞ SK., GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜRGEN SK., HAKKI ORUÇ SK., ILAYDA, ILAYDA SK., IŞIK SK., İLAYDA, İLAYDA SK., İNCE SK., KANAL, KARAKULLUKÇU, KARAKULLUKÇU SK., KARSILAR, KARŞILAR SK., KAYA SK., KEFKEN ATATÜRK, KEFKEN BEREN, KEFKEN BESTE, KEFKEN CANAN, KEFKEN CANSU, KEFKEN ÇELIK, KEFKEN DENIZ, KEFKEN KAPTAN, KEFKEN LIMAN, KEFKEN MESUT, KEFKEN MUTLU, KEFKEN OZAN, KEFKEN POYRAZ, KEFKEN SELVI, KEFKEN SENOL, KEFKEN ZAMBAK, KENT SK., KINALI, KINALI SK., KIROĞLU, KIROĞLU SK., KIZILAY SK., KOÇ SK., KOVANLIK SK., KÜTÜKÇÜ, KÜTÜKÇÜ SK., LİMAN SK., MEHMETÇİK SK., MELEK SK., MERAL SK., MERCAN SK., MERKEZ CD., MEZARLIK SK., MINE, MİNE, MİNE SK., MODA SK., MORMENEKSE, NEHİR, OKAN SK., OZAN SK., ÖMÜR SK., ÖZCAN SK., ÖZDEMİR SK., PEMBE KAYALIK, PEMBE KAYALIK SK., PLAJ YOLU, PLAJ YOLU CD., POLATOGLU, POLATOĞLU SK., POYRAZ, POYRAZ SK., REŞAT REİS SK., SAĞLAM, SAHİL SK., SAKARYA SK., SARP SK., SEDA SK., SEHIT OGUZ KIR, SEHIT OGUZ KIR CD., SEKER, SELVİ SK., SEVIL EKREM, SEVİL EKREM, SEYİT, SEYİT SK., SIRINEVLER, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜTLÜ SK., SÜKRAN, ŞAKİR ŞENOL SK., ŞEHİT OĞUZ KIR, ŞEKER SK., ŞEN, ŞENOL SK., ŞEVVAL, TAHLISIYE, TAHLİSİYE CD., TASLI, TAŞLI SK., UFUK, UFUK SK., UYGUR, UZUN SK., ÜNAL SK., YAĞIZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YALÇIN KAYA SK., YATAKAGZI, YATAKAĞZI CD., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPECIK, TEPECİK, YAGCILAR mahallelerinde KUZEY MARMARA OTOYOLU, PAKOVA, PAKOVA SK., YAGCILAR CUMHURIYET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 12 Mart Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGAH ATES, AGAH ATEŞ, HACI AKİF mahallelerinde HEREKE CUMHURİYET CD., TAYYAR YILDIRIM, TAYYAR YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.