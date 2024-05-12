12 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 22:53

Güncelleme: 12.05.2024 - 22:53

DÜZCE ilinde 12 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN, ISMAILÇAYIRI, N KENDISI, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, DÜZCE YIĞLICA YOLU, HASANLAR, ISMAILÇAYIRI, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TUĞRUL mahallelerinde TUGRUL, TUĞRUL KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, N KENDISI mahallelerinde 5600., 7151., 7155., 9132./1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, YENİ mahallelerinde 1128., 1375. CD., RUMELİ, RUMELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DİNLER, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YAYLA mahallelerinde KÖY SOKAĞI, CAPOGLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2220. SK., 2260. SK., 2262., 2262. SK., 2264. SK., 2267. SK., 2268. SK., 2285. SK., 2287. SK., AKTÜRK SK., ATA, ATA CD., BİLİR SK., D 100 KARAYOLU CD., NOTER SK., TERZİOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde 2237. CD., 2238. SK., 2239. SK., 2245. SK., 2246. SK., 2249. SK., 2316., ATASOY SK., BAYKUL SK., HACI MEVLÜT SIVRIOGLU, HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD., MUHSİN YAZICIOĞLU, ZAHID KEVSERI, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1021. SK., 1022., 1022. SK., 2021., 2021. SK., 951., ESKİ BAĞDAT CD., ŞAHİN SK., TAŞKÖPRÜ-AZİZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 836. SK., 839. SK., 841. SK., 842. SK., 843. SK., 845., 845. SK., 847. SK., 848. SK., 849. SK., EKŞİOĞLU SİTESİ İÇ YOL, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2329., 2329. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., BULUT SK., D 100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, ÇINARDÜZÜ, ÇORAK, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, KIREÇKUYUSU, KURULUK, N KENDISI, SARIÇAM, UĞUR mahallelerinde 1 SK., 10., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 7., 7000., BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, ÇORAK, DEGIRMENBASI, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KURULUK, SARIÇAM, SARIÇAM MAHALLESİ, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UÇUK mahallelerinde UÇUK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde ÇERÇİLER SK., EMİNOĞLU SK., HACI AGALAR, HACI AĞALAR SK., KABADAYI SK., KOKURDAN CD., KÖY AĞALAR SK., MEHMET ALİ TURHAN CD., SADIK REİS SK., SADIKOĞLU SK., TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde DUMLUPINAR CD., İLKAY SK., İMGE SK., KABASAKAL SK., KAYABAŞI CD., KAYALI, KAYALI SK., LIMANCIK, LİMANCIK SK., NAZENDE SK., PALMIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR, MÜCAVIR, MÜCAVİR mahallelerinde 123, 123 SK., EREĞLİ CD., KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, CUMHURİYET, EDİLLİ, HACI YUSUFLAR, HASANÇAVUŞ, KALKIN, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR, TAHİRLİ mahallelerinde 1055, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., BOLU GÜNEŞ SİTESİ, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HAYALIM, HAYALİM SK., HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KÖYIÇI, KUĞU SK., PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, SADIK REIS, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde CAMİ CD., CELAL SK., ÇIKMAZ SK., NECIP, NECİP SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 629, ÇILIMLI KUZEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKMELEN mahallelerinde BÜYÜKMELEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.