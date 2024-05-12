12 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 22:52

Güncelleme: 12.05.2024 - 22:52

İZMİR ilinde 12 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-12 2024-05-12 00:30:58.669-2024-05-12 01:00:11.014 saatleri arasında Konak; 902. Sk., , 904. Sk., 905. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 856. Sk., 858. Sk., 909. Sk., 910. Sk., Mucibur Rahman Cd., 853. Sk., 861. Sk., 855. Sk., 863. Sk., 864. Sk., 865. Sk., 871. Sk., 876. Sk., 892. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-12 2024-05-12 00:30:58.669-2024-05-12 01:00:11.014 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.