12 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.05.2024 - 22:53

Güncelleme: 12.05.2024 - 22:53

SAKARYA ilinde 12 Mayıs Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, HACIMERCAN, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, ADA SK., AHMET YESEVİ CD., AKÇAY VİLLALARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., ÇİĞDEM SK., FATİH SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., İLMİYE CD., KAHRAMAN 1, KURTULUŞ CD., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, OKUL SK., ÖZKÖSEMEN SK., POLAT, POLAT 1, POLAT CD., PUSULA, PUSULA SK., SAFRAN, SAKARYA CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, GAZİPAŞA, RÜSTEMPAŞA, YENI, YENİ mahallelerinde AFAL SK., BOZA SK., CAMICEDIT, ÇİĞDEM KONAKLARI İÇİ YOLU, DAMAT SK., FERHAT SK., FIDAN CD., FİDAN CD., GÜZEL SK., KEMALETTIN SAMI PASA CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KEMALETTİNSAMİ PAŞA CD., KEMER MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KÖSEOĞLU SK., MOLLA GÜRANI, MOLLA GÜRANİ SK., POLEN CD., SAİTAĞA CD., SULTAN SK., ULAŞTIRMA SK., USLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZİPAŞA, KURUÇESME, NAILIYE, NAİLİYE, YENI, YENİ mahallelerinde ALAGÖZ, BADIR SK., BAKIRLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAŞAR SK., CEM SK., DEFNE SK., DOGAN, DOĞAN SK., ERENLER CD., GONCABAHÇE, GONCABAHÇE SK., GÜLLÜ BAHÇE, GÜLLÜ BAHÇE SK., GÜNES, GÜNEŞ SK., GÜR SK., KARADUT SK., KAYADİBİ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD., KURTULUS, NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ROZET SK., SEYFI POLAT, SEYFİ POLAT CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ, ŞEHİT ALBAY GÜNER EKİCİ CD., TAN SK., TANTA, TANTA SK., YIGIT, YİĞİT SK., ZAMBAK 1, ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMICEDIT, CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ARMUTLU, ARMUTLU SK., AVCILAR SK., CAMİCEDİT CD., ÇİÇEKÇİLER CD., IZCI, KEMER CD., KÖKNAR CD., OKUL, OKUL CD., ÖZDEMİR SK., PASA, RÜSTEMPAŞA CD., SABRİ BOSTANCI SK., TEMREN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİCEDİT, ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, GAZIPASA, GAZİPAŞA mahallelerinde ARABACILAR, ARABACILAR SK., ÇIÇEKÇILER, DEĞİRMEN SK., GÜMRÜK SK., ISTIKLAL, K.S.PAŞA CD., KADI CD., KAHYA, KAHYA SK., KEMALETTIN SAMI PASA, KOLCU SK., KUYUBAŞI SK., MAZLUM SK., TEMREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 306. SK., 307. SK., 308. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 344. SK., 346. SK., 349., 349. SK., 353., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 537. SK., 539. SK., 546., 548., 63., ALANİÇİ SK., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, CEYLAN SK., DİLBER SK., ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., FERAH SK., KUMRU, MESUT, MESUT SK., PARK İÇİ YOLU, SAHIN, SEÇER SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 309., 309. SK., 310. SK., 317., 317. SK., 543. SK., 545. SK., 555. SK., 556. SK., 561., 564. SK., 568. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, KAYA SK., KAZIMPASA CD., KEKLİK SK., ORHANGAZİ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞEHİT KEMAL DURAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 312. SK., 314. SK., 318. SK., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 338., 338. SK., 339., 339. SK., 340 SK., 340. SK., 342. SK., 347., 347. SK., 357. SK., 365. SK., 367. SK., 369. SK., 391. SK., 63. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, ÇINAR SK., DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DORUK SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SELAM SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTİKLAL mahallelerinde 305. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 12 Mayıs Pazar 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553., 557., 557. SK., 558., 560., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL CD., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KAZIMPAŞA CD., KEMER SK., KONAK, KONAK SK., KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MEŞELİ SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SERHAT SK., STADYUM, STADYUM CD., SUSAM SK., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, GÜRPINAR, ISARET, KARAMANLAR, KULAKLI, TASLIGEÇIT, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5025, 5026, 5027, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, GIRGIRLAR, HAYALLER SK., HAYALLER/1, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/5, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz129, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, KARASU KAYNARCA YOLU, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, KULAKLI/8, MERKEZ/12, ORDULULAR, ORDULULAR/4, POTLAR, POTLAR SK., POTLAR/1, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, TELLİGÖL DERESİ, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/5, Uavtede Yok, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ SK., YENİKIŞLA 1, YENİKÖY SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde GIRGIRLAR/1, GÜRPINAR/1, KABAKÖY, KABAKÖY/4 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR SK., KABAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANBEY mahallelerinde OSMANBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde IŞIK SK., MEHTAP, MINA, SITELER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 15:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ISIK, KUDÜS, KUDÜS CD., SİTELER CD., UFUK, UFUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde ÇİLEK SK., FUNDA, FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HILAL, HİLAL SK., KİRAZ, KONUK SK., SANAYİ CD., SEDAT, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1520. SK., 1522, 1530., 1530. SK., ADLIYE-, ESKİŞEHİR YOLU, TIRSAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİCE mahallelerinde ÇARDAK SK., ESTERGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde 1, ADALI SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, FATIH, FATIH CD., FATİH CD., KIREMITLIK, MUHARREM ÇOGAL/1, SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8056 SK., 8060, 8062 SK., 8064 SK., 8071, 8073, 8073 SK., 8077 SK., 8081, RABİA PARKI İÇİ YOLU, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKUM, MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, KIŞLA SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/10, SISMAN, ŞİŞMAN SK., YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK., YUKARI 10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 619., ARDA SK., BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, ORMAN YOLU, OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDIYE, HALİDİYE, KARACAÖREN mahallelerinde 3153., 3157., GÖYNÜKSUYU, GÖYNÜKSUYU SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., KARACAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 12 Mayıs Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KARAKAMIS, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., BEŞ EVLER CD., CAMILI YOLU, CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK SK., DEFNE, DERELI, DERELİ SK., DR. TACETTIN, DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGI, EZGİ SK., FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SELİN SK., SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SIRMA SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TEZ SK., TOPRAK, TOPRAK SK., UFAK SK., UYAR SK., YAKUT SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.