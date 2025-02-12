12 Şubat MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.02.2025 - 09:28

Güncelleme: 12.02.2025 - 09:28

MANİSA ilinde 12 Şubat Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ALAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-12 2025-02-12 09:30:00.185-2025-02-12 16:00:00.796 saatleri arasında Sarıpınar; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-12 2025-02-12 10:00:03.497-2025-02-12 16:00:09.043 saatleri arasında Güvercinlik; İsimsiz24, İzmir Uşak Yolu, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz44, İsimsiz45, zabitağa elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KIRKAĞAÇ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Alifakı; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz17, İsimsiz21, Alifakı Sk., İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Alifakı Sk., İsimsiz28, İsimsiz29, Alifakı Sk., İsimsiz31, Alifakı Sk., İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz41, Alifakı Sk., Alifakı Köyü Yolu, Alifakı Köyü İç Yolu, ALİFAKI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Alacalar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Alacalar Cad., İsimsiz5, Alacalar Sk., İsimsiz7, Alacalar Sk., İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, Alacalar Sk., ALACALAR SK., İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, Alacalar Köyü Yolu, ALACALAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Bostancı; , Başpınar Cad., İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, Bostancı Sk., İsimsiz7, Karakurt Ova Yolu, İsimsiz9, İsimsiz10, Bostancı MH., İsimsiz12, İsimsiz13, BOSTANCI MH., İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, BOSTANCI MH., İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Baklataşı Mvk., İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz37, İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz49, ÜÇOLUK MVK., İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, Bostancı Sk., İsimsiz63, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz68, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz77, Koşukaya Mvk, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz83, Toki Site , Toki Site, Bostancı Sk., Bostancı Sk., Bostancı Köyü İç Yolu, BALIKESİR YOLU, Bostancı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Çaltıcak; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, ÇALTICAK, Çaltıcak Köyü Yolu, Çaltıcak Köyü İç Yolu, ÇALTICAK KÖYÜ YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Dualar; , kınık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Gelenbe; , İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, BALIKESİR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Güvendik; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz1, Güvendik Sk., Güvendik Sk., İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, Güvendik Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, Güvendik Sk., İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, Guvendik Köy Yolu, Guvendik Köy Yolu, Guvenlik Köy Yolu, Güvendik Köyü Yolu, GÜVENDİK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Işıklar; , İsimsiz5, İsimsiz6, Işıklar Sk., Işıklar Köyü Yolu, Işıklar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Kınık; , Kınık Sk., İsimsiz3, İsimsiz4, Kınık Sk., İsimsiz1, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, Kınık Sk., İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, Kınık Sk., İsimsiz23, BALIKESİR YOLU, Kınık Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Bakır; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında İlyaslar; , İLYASLAR YOLU, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İLYASLAR YOLU, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz36, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz62, İsimsiz63, İlyaslar Köyü İç Yolu, İLYASLAR YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-02-12 2025-02-12 10:00:42.122-2025-02-12 13:00:48.796 saatleri arasında Karakurt; , İsimsiz47, İsimsiz49, Sütçüler Sk., Sütçüler Sk., İsimsiz52, Sütçüler Sk., Sütçüler SK., İsimsiz56, Karakurt Sk., İsimsiz62, İsimsiz63, Sütçüler Sk., İsimsiz65, İsimsiz66, SÜTÇÜLER SK., SÜTÇÜLER SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.