12 Temmuz KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:53

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:53

KOCAELİ ilinde 12 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde ALA SK., İRİS SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., MAZİ SK., SÖĞÜTLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL, ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DESTAN, DESTAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜNGÖREN SK., HAKIKAT, HAKİKAT SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA, ILICA SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., LEVENT SK., MASHAR SK., MELEK SUYU CD., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MORMENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NAR SK., NEVRUZ SK., ORKİDE SK., ÖZER SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA, SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT, SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., TUGBA, TUĞBA SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZEGAN YOLU, ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., AKÇASU SK., ARTEZYEN SK., ATILAY SK., AYDINTEPE, BAHÇELİEVLER SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVİZLİK. SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., FAHRİ SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLYALI SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HİZMET SK, İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., KABAKOZ SK., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARALAR SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., KOZLU SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., SUADİYE BAĞDAT CD., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., FINDIK SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., TANZİMAT SK., TURAN SK., VILLA, VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESMEAHMEDIYE, EŞMEAHMEDİYE, HASANCIKLAR, HAVLUBURUN, ORTABURUN mahallelerinde AHMEDİYE CD., AKTARLI SK., BİÇER SK., BOSTANLAR, BOSTANLAR SK., BOZTEPE SK., DEMLİK SK., DÖRTYOL SK., FERDA, FERDA SK., HACI OSMAN, HACI OSMAN SK., HASANCIKLAR MERKEZ MEVKII, HASANCIKLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HASANCIKLAR MEVKİİ, HAVLUBURUN ISTIKLAL, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İSTİKLAL CD., HAVLUBURUN İZMİT CD., HORON SK., İSU ARITMA TESİSİ YOLU SK, KARLI VADI, KARLI VADİ SK., KAYALI SK., MEVLEVI, MEVLEVİ SK., OKUL YOLU SK., ORTABURUN ASAGI MEVKII, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ, ORTABURUN AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, ORTABURUN KÖYÜ YOLU SK, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ, ORTABURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TEMIZ, TEMİZ SK., VİTAMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENİZLİ mahallelerinde ESEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257. SK, 4426., 4432., 4433., 4433. SK., HAMİDİYE SK., SANAYİ. SK, SANTIYE, TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 3257, 3257., 3257. SK., 4421., AYDIN SK., KÖMÜRCÜLER SK., PELITLI ATATÜRK, PELİKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MOLLAFENARİ, PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4426. SK., 4434., 4438, 4450, 4450., 4450. SK., AĞIL KORUSU SK., AKASYA SK., ALTINDAĞ SK., AYAZ SK., DOSTLAR SK., ELİF SK., KARAKAZAN SK., MADEN CD., MOLLA FENERI, MOLLA FENERI CD., MOLLA FENERİ CD., SANAYI., ŞANTİYE SK, TAVŞANLI YOLU CD., TAVŞANTEPE SK., UYGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4421. SK., PELITLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 08:30-09:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELITLI mahallelerinde 1. CD, 3202. SK, 3205., 3206, 3210., 3211., 3211. SK, 3215., 3216., 3236. SK., 3249, 3254., 3262., 3265., 3266., 3270., 3274., 3275., 3278., BADEM SK., BANU SK., BAYKUŞ SK., BERİL SK., ÇAM SK., ÇATAL SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EMİR SK., ERİM SK., ERSİN SK., FABRİKALAR SK., GONCA SK., KAMBER KAYNAĞI SK., KARACA SK., KARATAŞ SK., KAYADERESİ YOLU SK, MADEN, MANDIRA, MUSTAFA KEMAL, NİLÜFER SK., ORGANİZE CD., ÖZGE SK., ÖZKAN SK., ŞEHİT ÖMÜR ERGÜL SK., TEPEVİRAN YOLU SK, YEŞİLTEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 17:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, PELİTLİ mahallelerinde 3212., 3213., 3217, 3217., 3249., 3249/1., 3251., 3252., 3253, 3253., 3256., 3258. SK, 3261, 3265, 3273., 3276., 4429, ATATÜRK CD., DERE SK., ELMALI SK., EROĞLU SK., GEBZE, GEBZE CD., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, GÖLCÜK SK., İSHAKOĞLU SK., KUMTEPE SK., MANDRA CD., MERCAN SK., MEZARLIK SK., MUSTAFA KEMAL CD., OKUL SK., ORGANIZE, ÖMÜR SK., ÖZDEN SK., PELİTLİ YOLU CD., SILE, ŞİLE CD., TOPLUCA SK., UZAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 HAZIRAN, 28 HAZİRAN mahallelerinde ESKI ISTANBUL, ESKİ İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVSANTEPE, TAVŞANTEPE mahallelerinde ATA SK., CEM SK., DİLEK, DİLEK SK., GEZİCİ SK., GÜLTEPE SK., HASRET SK., KUMLU SK., MUTLULUK SK., TAVŞANTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 12 Temmuz Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, TOPÇULAR mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANBABA CD., TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR, KAYMAZ mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKII, KAYMAZ MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYITALILER, SEYİTALİLER mahallelerinde SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İNEBEYLİ, KAZANDERE, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde ASAGI ALARTI MEVKII, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ, AŞAĞI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER, AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII, DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII KÜME EVLER, DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ESKIYAYLA TEKNEPINAR, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KATAHPA MEVKII, KATAHPA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZPINAR MEVKII, KIRAZPINAR MEVKII KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETIYE CAMI MERKEZ MEVKII, SERVETİYE CAMİ DERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERVETİYE CAMİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI ALARTI MEVKII, YUKARI ALARTI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYMEN, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ANAYURT SK., AYBATIMI, AYBATIMI SK., BAKİ SK., BASAK, BAŞAK SK., BAŞARI SK., CANLAR, ÇAMLIBEL SK., ENES, KUTAY, MEVLANA, MUSAOĞLU SK., SARP SK., YALDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 12 Temmuz Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde HASTANE CD., OCAK, SALKIM SÖGÜT, SALKIM SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET, EMEK, OSMANGAZI, OSMANGAZİ mahallelerinde 100.YIL SK., 2252., 2252. SK., 2254. SK., 2263. SK., AÇELYA SK., AKASYA, ALEV SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN CD., ARMAGAN, ARMAĞAN SK., ASIROGLU, AŞIROĞLU CD., ATATÜRK, BAHÇEVAN SK., BAYRAMOĞLU CD., BELGE SK., BELKİS SK., BERNA SK., BESTELİ SK., BETÜL SK., BURAK REİS CD., CEMAL ÇAVUŞ SK., CEMRE, CEMRE SK., CENGAVER, CENGAVER SK., CEVHER SK., CUMA SK., ÇAMLICA SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇİMEN SK., DAĞARCIK SK., DİDEM SK., DOGRU, DOĞRU SK., DOĞU SK., DURU SK., ECEM, ECEM SK., EKREM, EKREM SK., ELGİN SK., ELMAS SK., EMİRGAN SK., ENES SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERYILMAZ, ERYILMAZ SK., ESİN SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD, FATİH SULTAN MEHMET CD., FENER, FENER SK., FERMAN SK., FULYA SK., FUNDA SK., GAZİ PAŞA CD., GEYLANİ SK., GÖRKEM, GÖRKEM SK., GÜLSÜM SK., HALIL, HALİL SK., HİCRET SK., ISTIKLAL, İLHAM SK., İMREN SK., İSTİKBAL SK., KARAAĞAÇ SK., KARACABEY, KARACABEY CD., KARAYEL, KARAYEL SK., KARDELEN, KAVİSLİ SK., KEMALPAŞA CD., KEREM SK., KIBLE SK., KÖROĞLU SK., KUZEY SK., MANOLYA SK., MELDA SK., MELODİ SK., MERAK SK., MERT SK., MERYEM SK., MEŞE SK., MITHATPASA, MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., NACİ SK., NAGİHAN SK., OLCAY SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., REYHAN SK., SADIK SK., SAYGIN SK., SENER, SERAY SK., SERMIN, SERT SK., SEVIM, SEZEN SK., SOYALAN, SOYALAN SK., ŞENER SK., ŞERİF SK., ŞERMİN SK., ŞEYH ŞAMİL SK., ŞİŞECAM YOLU SK., TEKKE SK., TUNÇ SK., TÜZÜN, TÜZÜN SK., ÜLKER, ÜLKER SK., ÜNSAL SK., YAZI SK., YILDIRIM BEYAZIT, YÜKSELEN SK., ZIHNI, ZİHNİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 12 Temmuz Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR, ANADOLU, ANADOLU CD., ATAKAN SK., BARAN SK., BARIŞ SK., BOTANİK SK., CANSU SK., ÇETIN, ÇETIN SK., ÇETİN SK., DEMET SK., DENİZ SK., DOĞA SK., DOĞUŞ SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., EZGİ SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÖKKUŞAĞI SK., INCE, İNCE SK., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KINACI SK., LEMAN SK., MELIS, MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUTLU, NAMIK KEMAL CD., NARLI SK., NERMİN SK., NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜR SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM, PLEVNE CD., SARAY SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TUNA, TUNA CD., UĞUR SK., YAHYA KAPTAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YEŞİLVADİ CD., ZÜLÜF SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.