12 Temmuz MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.07.2024 - 09:54

Güncelleme: 12.07.2024 - 09:54

MANİSA ilinde 12 Temmuz Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Örencik; İsimsiz8, Örencik Köyü İç Yolu, İsimsiz10, örencik sk, , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Davutlar; davutlar, Davutlar Köyü İç Yolu, , İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Demirci; , demirdi, İsimsiz2, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, demirci elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Karakılıçlı; , karakılınçlı sk, karakışıçlı, karakılıçlı sk, karakılıçlı sk., Karakılınçlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Karaveliler; , karaveliler, Karaveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Karayağcıhacılar; İsimsiz1, İsimsiz3, ARAZİ, karayağcılar, Karayağcıhacılar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Mollasüleymanlı; , molla süleymanlı, İsimsiz3, molla süleymanlı, molla süleymanlı sk, Mollasüleymanlı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Üçpınar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Sümbültepe; sümbültepe, Sümbültepe Köyü İç Yolu, SÜMBÜLTEPE KARAKILIÇLI, sümbülte yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Pelitalan; pelitalan, PELİTALAN, Ara Sk., pelitalan iç yol, PELİTALAN ÖRENCİK, PELİTALAN, İsimsiz4, PELİTALAN, KARAVELİLER PELİTALAN, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:38.259-2024-07-12 13:00:45.139 saatleri arasında Müslih; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Muslih Köyü İç Yolu, MÜSLİH, muslih elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:00.159-2024-07-12 15:00:56.869 saatleri arasında Demirci; İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz2, demirdi, demirdi, İsimsiz8, KAĞAN 1 DEMİRCİ, KAĞAN 1 DEMİRCİ, İsimsiz9, İsimsiz9, Demirci Köyü İç Yolu, Demirci Köyü İç Yolu, demirci, demirci, , , İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilki süleymaniye, İsimsiz1, , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında Tepecik; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz2, İsimsiz1, , İsimsiz7, tepecik sokak, tepecik, TEPECİK, Tepecik Köyü İç Yolu, Tepecik Köyü Yolu, tepecik sk, İsimsiz17, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz3, tepecik sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında Tekeliler; Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında Sarıçam; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında Paşaköy; İsimsiz59, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 07:00:48.576-2024-07-12 13:00:59.401 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SALİHLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 09:00:07.913-2024-07-12 13:00:56.362 saatleri arasında Yenipazar; İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 09:00:07.913-2024-07-12 13:00:56.362 saatleri arasında Çukuroba; Aşağıçukuroba Köyü Yolu, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz2, , Aşağıçukuroba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 09:00:14.805-2024-07-12 15:00:23.737 saatleri arasında Zafer; İsimsiz113, Tuna Cd., Piri Reis Sk., Manolya Sk., Girne Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 10:00:12.065-2024-07-12 13:00:23.767 saatleri arasında Akselendi; İsimsiz64, 7. Sk., 8. Sk., 1 SOKAK, 39, 5, 36., , İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz69, İsimsiz70, 35., 11. Sk., 17. Sk., 18. Sk., 20., 25. Sk., 26. Sk., 28. Sk., 29. Sk., 3. Sk., 30. Sk., İsimsiz4, İsimsiz16, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz53, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz62, 31. Sk., 32. Sk., 33. Sk., 34. Sk., 36. Sk., 38. Sk., 6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:32.516-2024-07-12 13:00:40.215 saatleri arasında Akselendi; 5. Sk., , İsimsiz4, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz40, İsimsiz41, 7. Sk., 19. Sk., 20., 21. Sk., 17. Sk., 16. Sk., 15. Sk., 14. Sk., 13. Sk., 12. Sk., 11. Sk., 10. Sk., İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz104, İsimsiz103, 22/5, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz96, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz47, 5 sk, 1 SOKAK, 8. Sk., 24. Sk., 3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-07-12 2024-07-12 10:00:53.964-2024-07-12 11:00:02.024 saatleri arasında Narıncalısüleyman; İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz26, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, , İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz27 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:53.964-2024-07-12 11:00:02.024 saatleri arasında Eroğlu; İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz43 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-07-12 2024-07-12 10:00:53.964-2024-07-12 11:00:02.024 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.