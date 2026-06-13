12. Yargı Paketi protestosuna polis müdahalesi: Halkevleri Genel Başkanı gözaltına alındı

Halkevleri'nin, 12. Yargı Paketi'ne karşı Ankara'da düzenlemek istediği protestoya polis müdahale etti.

Kolej Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, yargı paketini protesto etmek isterken polis izin vermedi. Müdahale sırasında biber gazı kullanıldığı belirtildi.

SEVİNÇ HOCAOĞULLARI GÖZALTINDA

Müdahale sırasında Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları ile birlikte 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltıların ardından Halkevleri tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Nafaka hakkına ve LGBTİ'lerin haklarına saldıran 12. Yargı paketine karşı Ankara'da sokaklara çıkan kadınlara polis saldırdı. Aralarında Genel Başkanımız Sevinç Hocaoğulları'nın da bulunduğu dört kişi gözaltına alındı. Ne yargı paketleri ne başka herhangi bir saldırı haklarımızı gasp edemez yaşamlarımızı belirleyemez! Gözaltınlar serbest bırakılsın!”