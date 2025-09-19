12 yaşındaki çocuğu taciz etmekle yargılanan müftüye 1 yıl 15 ay ceza

Eskişehir’de müftülük yapan ve aynı zamanda din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giren İshak Yıldırım hakkında 12 yaşında kız çocuğunu taciz etmekten dava açıldı. Olayın duyulması ve kamuoyunun tepkisi üzerine bir süre tutuklu yargılanan İshak Yıldırım’a 1 yıl 15 ay ceza verildi. Adliye binası önünde basın açıklaması yapan Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri, ceza değil ödül verilme gayretinde olduğunu ifade etti.

"GÖZÜMÜZ TACİZCİLERİN ÜZERİNDE"

Eskişehir Kadın Dayanışma Komiteleri adına konuşan Ebru Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada bir kez daha tacizcilerin suçları aklanmasın diye bir aradayız. Çünkü biliyoruz biz takip etmezsek, biz hesap sormazsak, gözümüzü biraz olsun üstlerinden çekersek hemen olayların üzerini örtmeye, tacizcileri aklamaya ya hiç ceza vermemeye ya da en alt sınırdan ceza vermeye yelteniyorlar. Bugün buradayız ve ilan ediyoruz, gözümüz üzerinizde ve bugün duruşmadan çıkan kararla öğrendik ki, tacizci müftüye verilen ceza sadece 1 yıl 15 ay, bu ceza hem yetersiz hem de biliyoruz ki tacizleri aklamaya çalıştıklarının başka bir kanıtı.

"AİLENİN ŞİKAYETİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINIYOR"

Ne olmuştu hatırlayalım dostlar. Eskişehir'de müftülük yapan İshak Yıldırım aynı zamanda bir imam hatip ortaokulunda din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine giriyor. Dersine girdiği öğrencilerden birine, 12 yaşında bir çocuğa attığı mesajlar yüzünden çocuğun ailesinin şikayeti ile gözaltına alınıyor. Peki o mesajlar ne; 'senden hoşlanıyorum', 'seni seviyorum', 'seninle vakit geçirmek bana iyi gelir', 'sarılıp öpebilir miyim'. İşte 12 yaşında çocuğa atılan mesajlar bunlar. Kız çocuklarının okumaması gerektiğini, çocuk yaşta evlenebileceğini hiç utanmadan bangır bangır dile getiren bu gerici zihniyetin neferlerinden yalnızca biri İshak Yıldırım.

"TUTUKSUZ YARGILANMAYA BAŞLANDI"

İşte ailenin şikayeti ile gözaltına alınan İshak Yıldırım önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra gelen tepkilerin ardından tutuklanan İshak Yıldırım’nin tutukluluğu sadece 69 gün sürdü. Duruşma sırasında da mesajları eşinin kıskançlıkla attığını söyleyen bu iki yüzlü yalancı için tutuksuz yargılama kararı verildi. Yetmedi Diyanet kendisini vaiz olarak atama kararı verip yine gelen tepkilerle vazgeçti. 11 Eylül'deki duruşmada ise tutuksuz yargılanan İshak Yıldırım’ın yurt dışına çıkma yasağı, adli kontrol şartı ve mağdur çocuğun ikametine 300 metreden fazla yaklaşmaması kararı kaldırıldı.

"CEZA DEĞİL, ÖDÜL ALIYORLAR"

İşte dostlar ülkemizin özeti bu. Bizler hakkımızı yasal yollarla bile alamıyoruz. Dava açmamız kanıt sunmamız yetmiyor. Tepkilerin süreklileşmesi, gözümüzün biran olsun bu yalancı tacizcilerden ayrılmaması gerekiyor ki ceza yerine ödül almasınlar. Bugün bu yüzden toplandık. Bir kez daha ilan ediyoruz. Kadın Dayanışma Komiteleri olarak iki elimiz tacizcilerin yakasında. Ama yetmez, yetmiyor dostlar. Bu tacizcilere cesaret verenlerden de onları utanmadan başka yerlere atayanlardan da nasılsa fark edilmiyor sanıp suçların üstünü örtecek olanlardan da soracak hesabımız var. Suçu işleyenlerle birlikte suça ortak olan herkesten hesap soracak, tek tek yargılayacağız. Hiç şüpheniz olmasın. Hiçbiriniz aradan sıyrılırım, belki beni unuturlar, fark etmezler geçer gider diye düşünmeyin. İlan ediyoruz; ensenizdeyiz. Hesap günü geldiğinde kaçacak delik bulamayacaksınız."