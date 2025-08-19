Cumhuriyet Gazetesi Logo
12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Babasının arabasında battaniyeye sarılı halde bulundu!

19.08.2025 09:37:00
Güncellenme:
DHA
Mardin'de kayalıklardan dere yatağına düştüğü belirtilen 12 yaşındaki Zeynep Sut, hayatını kaybetti. Talihsiz çocuğu cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

Derik ilçesine bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Zeynep Sut’un (12) kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut’u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Çocuk #mardin #Şüpheli ölüm

