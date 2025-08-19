12 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Babasının arabasında battaniyeye sarılı halde bulundu!

Derik ilçesine bağlı kırsal Akçay Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Zeynep Sut’un (12) kayalıklardan dere yatağına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, Zeynep Sut’u, battaniyeye sarılı halde babasının otomobilinde buldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zeynep’i, iddiaya göre ailenin düştüğü yerden çıkarttığı ve hayatını kaybettiği anlayınca battaniyeye sardıkları belirtildi.

Zeynep’in cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.