12 yaşındaki çocuk elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

12 yaşındaki çocuk elindeki tüfeğin ateş alması sonucu öldü
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AA
Yayınlanma: 15.12.2024 - 19:26

Alınan bilgiye göre, ailesiyle birlikte Kızılca mevkisindeki Devrent Yaylası'na giden E.Ö. elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Etiketler: #Mersin #Çocuk #tüfek

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