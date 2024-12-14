İzmir'de çocuk istismarı iddiası: ‘Tanık beyanları örtüşüyor’
İzmir'de 12 yaşındaki N.T. adlı kız çocuğunun, öğretmeni F.Ş. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları üzerine açılan davanın duruşması dün görüldü. Mahkeme duruşmayı 27 Mart’a ertelerken N.T’nin avukatı Selen Göreci Palavar duruşmada yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.
Palavar, “Okul müdürünün tanıklığı bizim için çok önemliydi. O da bu celsede bildiği her şeyi anlattı. Olay ona ilk intikal ettiğinde o zaten olayı şiddet olarak algıladığı için bu şekilde suç duyurusunda bulunmuştu. Sonrasında bunun istismara yönelik bir eylemde olabileceğini kabul etti. Ona ilişkin çocukların ona söylediklerinden ve aldığı önlemlerden bahsetti. Onun haricinde okuldaki olayları gören öğrenciler dinlendi. Onlar daha önce dinlenenlerle hemen hemen aynı ifadeleri verdiler. Üç çocuk da aynı zamanda mağdur. Hepsinin ifadeleri birbiriyle çok örtüşüyor” dedi.
Sanığın idari soruşturma geçirdiğini dile getiren Palavar, “Bize idari soruşturmanın derinleştirildiği ve yeni bir rapor yazılacağı söylendi. O detaylı idari soruşturma için duruşma ertelendi” diye konuştu.
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