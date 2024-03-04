120 dakika ücretsiz aktarma teklifine UKOME’den ret

Yayınlanma: 04.03.2024 - 19:22

Güncelleme: 04.03.2024 - 19:22

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in geçen hafta duyurduğu ESHOT, İZULAŞ, İzmir Metro ve Tramvay A.Ş., İZDENİZ, İZTAŞIT ve İZBAN işletmelerinden oluşan entegre toplu ulaşımda, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde yapılacak aktarmalardan ücret alınmamasını öngören düzenleme teklifi, olağanüstü toplanan Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla reddedildi.

MERKEZİ İDARE TEMSİLCİLERİ REDDETTİ

Geçen hafta UKOME Teknik Kurulu’nun oybirliğiyle verdiği onay sonrası olağanüstü genel kurul gündemine alınan teklife, İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri onay verdi. Ancak teklif, merkezi idareyi temsil eden kurum temsilcilerinin ret oylarıyla kabul edilmedi. Olumsuz oy veren üyeler, teklifin bir kez daha teknik kurulda görüşülmesi yönünde şerh koydu.

“KAMU KURUMLARI İLE BUNU ENGELLİYORLAR”

Teklifi yeniden UKOME Teknik Kurulu’na getireceklerini aktaran Tunç Soyer, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'ın "90 dakika ücretsiz aktarma" vaadini hatırlatarak “20 dakika uygulaması için verdiğimiz teklif UKOME tarafından reddedildi! Kendileri 90 dakika uygulamasını vaat ederken sorun yok, bizim açıklamamız üzerine ‘Bir vaadimiz gerçekleşti bile’ derken bir sorun yok ama biz yapmak istediğimizde kamu kurumları ile bunu engelliyorlar. İzmirlilere soruyorum, bu mantıklı mıdır, reva mıdır? Biz bu engellemeleri hep yaşadık, ama asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz de. Bu kararı UKOME'ye tekrar taşıyacağız” ifadelerini kullandı.