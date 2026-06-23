120 milyonluk haşere ihalesi tartışma yarattı: 'Samsun’u haşere mi bastı?'

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin haşereyle mücadele hizmet alımı için düzenlediği 119 milyon 946 bin liralık ihale, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Kamu İhale Kurumu verilerini paylaşan bir kullanıcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ı etiketleyerek, “Samsun ilini haşere mi bastı? 120 milyon TL’lik ne hizmeti alacaksınız?” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından açıklama yapan Doğan, söz konusu ihalenin Samsun’un 11 ilçesi ve 850 mahallesinde yürütülecek haşereyle mücadele çalışmalarını kapsadığını belirtti.

Diğer 6 ilçe ve 400 mahalleye de ilaçlama makinesi ve ilaç desteği sağlandığını ifade eden Doğan, hizmetin yalnızca ilaç alımından ibaret olmadığını söyledi.

Doğan’ın verdiği bilgilere göre ihale kapsamında 77 personel 8 ay, 91 personel ise 4 ay süreyle çalışacak. 168 personelin görev alacağı çalışmalarda 41 araç ve 33 ilaçlama makinesi kullanılacak.