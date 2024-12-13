13 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.12.2024 - 09:45

Güncelleme: 13.12.2024 - 09:45

İZMİR ilinde 13 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.019-2024-12-13 15:00:00.336 saatleri arasında Balatçık; Anadolu Cd., 8795/8. Sk., 8795/5. Sk., 8795/4. Sk., 8790/2, 8795/6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.151-2024-12-13 15:00:00.839 saatleri arasında Ataşehir; 8014. Sk., 8012/1. Sk., 8012. Sk., 8001/3. Sk., 7153. Sk., 8265. Sk., 8254. Sk., 8020/5. Sk., 8253. Sk., 8252. Sk., 8251/1. Sk., 8251. Sk., 8250/1. Sk., 8250. Sk., 8253/1. Sk., 8020/4. Sk., 8020/2. Sk., NAZIM HİKMET RAN, 8018. Sk., 8017. Sk., 8016. Sk., 8014/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.188-2024-12-13 15:00:00.196 saatleri arasında Güzeltepe; 8164/1. Sk., 8164. Sk., 8154/1. Sk., 8154. Sk., 8133. Sk., , DERE, 8173. Sk., 8169. Sk., 8168. Sk., 8167. Sk., 8166. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.188-2024-12-13 15:00:00.196 saatleri arasında Şirintepe; 8128/1. Sk., 8128. Sk., DERE, İsimsiz16, 8169/1. Sk., 8169. Sk., 8164. Sk., 8161. Sk., 8160. Sk., 8154. Sk., 8145. Sk., 8144. Sk., 8143/1. Sk., 8143. Sk., 8142. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.188-2024-12-13 15:00:00.196 saatleri arasında Köyiçi; DERE, Köyiçi Cd., 8085/1. Sk., 8085. Sk., 8084. Sk., 8085/2 SK., 8055/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.188-2024-12-13 15:00:00.196 saatleri arasında Yakakent; DERE, 8168. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.393-2024-12-13 15:00:00.045 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8783/3, Anadolu Cd., 8783/1. Sk., 8718. Sk., 8717. Sk., 8715/2. Sk., 8715/1. Sk., 8715. Sk., 8714/2. Sk., 8704. Sk., , 8714/1. Sk., 8714. Sk., 8704/2. Sk., 8716/1, 8716, 8717/1 SK. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.393-2024-12-13 15:00:00.045 saatleri arasında Esentepe; 8809/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Fatih; İsimsiz19, , İsimsiz20, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz127, Arapkirli, Ova Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Fırınlı; , İsimsiz22, Furunlu Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Tokatbaşı; , İsimsiz18, İsimsiz21, İsimsiz23, Ova Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Yakacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Elifli; İsimsiz33, İsimsiz32, , İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz35, İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Yeşilova; Köy İçi Yol, İsimsiz49, İsimsiz31, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz30, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.429-2024-12-13 12:30:00.035 saatleri arasında Havuzbaşı; , İsimsiz9, Bayındır Torbalı Yolu, Havuzbaşı Köyü İç Yolu, Havuşbaşı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Toki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Karateke; , İsimsiz1, İsimsiz4, İsimsiz45, KARATEKE-ATATÜRK, İsimsiz48, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.213-2024-12-13 16:00:00.841 saatleri arasında Mahmutlar; , İsimsiz12, İsimsiz16, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Karateke; İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz51, , İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz27, İsimsiz32 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Mahmutlar; , İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz20, İsimsiz22, isimsiz elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Turgutlu; , İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz27, İsimsiz1, , İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz36, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz37, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Alacalı; İsimsiz13, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Akkoyunlu; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.276-2024-12-13 16:00:00.873 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.28-2024-12-13 17:00:00.112 saatleri arasında Atatürk; 5193, 5574. Sk., 5572. Sk., 5572, 5570, 5536, 5535, 5517. Sk., 5512 Sk., 5510. Sk., 5508, 5505. Sk., 5504. Sk., 5503. Sk., 5502, 5501. Sk., 5501, 5574/1. Sk., 5515 SK, 5614 SK, 5514 SK, 5618, 5620, 5583, İsimsiz27, 5613, 5611, İsimsiz19, İsimsiz1, 5604, 5596, 5645, , 5619. Sk., 5621. Sk., 5623, 5623. Sk., 5647 Sk., 5649 Sk., KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., 5603. Sk., 5605. Sk., 5607. Sk., 5608. Sk., 5609. Sk., 5610 Sk., 5612, 5612 Sk., 5613. Sk., 5614, 5615. Sk., 5615/1. Sk., 5617 Sk., 5617. Sk., 5602. Sk., 5601. Sk., 5600. Sk., 5599, 5597, 5595, 5592. Sk., 5590. Sk., 5587, 5586. Sk., 5584 Sk., 5582, 5580, 5578. Sk., 5578 Sk., 5576. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.28-2024-12-13 17:00:00.112 saatleri arasında Cumhuriyet; , 5183. Sk., 5185. Sk., 5187. Sk., 5189. Sk., 5192. Sk., 5193, 5196. Sk., 5369. Sk., 5388, 5393, KARAKOÇ, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:02.552-2024-12-13 16:00:13.622 saatleri arasında Turgut; İhsaniye Yolu, Bozyer Sk., BOZYER, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:02.552-2024-12-13 16:00:13.622 saatleri arasında Ulamış; 1436/1, 1435, 1435, , 1436 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:02.552-2024-12-13 16:00:13.622 saatleri arasında İhsaniye; , İsimsiz2, İHSANİYE, İHSANİYE, İhsaniye Köyü İç Yolu, İhsaniye Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.497-2024-12-13 15:00:00.154 saatleri arasında Zeytindağ; Ece Sk., Fatih Sultan Sk., Fevzi Çakmak Sk., Gül Sk., Hakkı Akbaş Sk., Hakkı Akkaş Sk., Hakkı Korkmaz Sk., Hasan Erdem Sk., Hatip Hoca Sk., Kazım Dirik Sk., Kenan Çoşkun Cd., Kol Sk., Korutürk Sk., Kubbeli Sk., Köprülü Sk., Küçük Yol, Lale Sk., GELİNCİK, Marangoz Halil, Marangoz Halil Sk., Mektep Sk., Menekşe Sk., Mimar Sinan Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Yazıcı Sk., Namık Kemal Cd., Nizam Sk., Pehlivan, Peynirci Sk., Postane Sk., Sadrettin Sağlık Sk., Sefa Cd., Seyrek Sk., Süpürgeci Sk., T. Sadık Evren Sk., Toprakçı Sk., Turgut Reis Sk., Yavaşlar Sk., Yağcı, Yağcı Sk., Yuntdağ Cd., Yılmaz Sk., Zambak Sk., Zeytindağ Yolu, Ziya Gökalp Sk., İcyol, İsmet İri Sk., İsimsiz29, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, FETHİ SEKİN, , İsimsiz30, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz57, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz79, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz87, İsimsiz89, İsimsiz90, İsimsiz91, İsimsiz98, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz107, İsimsiz108, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz112, İsimsiz113, İsimsiz117, İsimsiz119, İsimsiz120, İsimsiz122, İsimsiz125, İsimsiz128, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz131, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz34, ZEYTİNDAĞ, 18 Mart Sk., 23 Nisan Sk., Akasya Sk., Arabacı Sk., Atanak Sk., Atatürk Cd., Balcı Sk., Barbaros Sk., Celal Bayar Cd., Cevdet Sunay Cd., Değirmentepe Sk., Dr. Ahmet Sadık Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Örenli; İsimsiz3, İsimsiz1, Örenli Köyü İç Yolu, ÖRENLİ, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Paşaköy; , Paşaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Pireveliler; , İsimsiz2, İsimsiz1, Pireveliler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Üçtepe; , İsimsiz9, Üçtepe Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Yukarıkırıklar; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz4, Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Dereköy Hacılar; İsimsiz3, HACILAR (DEREKÖY BUCAĞI), , İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, dereköy hacılar bucağı, isimsiz, İsimsiz10, İsimsiz9 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Gültepe; Gültepe Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Eğiller; Eğiller Köyü İç Yolu, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Dereköy; Turanlı Yolu, Dereköy Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Çobanlar; Çobanlar Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Çeltikçi; Çeltikçi Köyü İç Yolu, Çeltikçi Köyü, Çeltikçi, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz1, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Avunduruk; İsimsiz2, İsimsiz1, Avunduruk, Avunduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Çaltıkoru; , Çaltıkoru Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Çitköy; , İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, Ahmetbeyler Köyü İç Yolu, Turanlı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Çürükbağlar; , İsimsiz2, İsimsiz3, Pireveliler Köyü İç Yolu, Çürükbağ Köyü, Çürükbağ Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Kırcalar; İsimsiz1, , Kırcalar Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Katrancı; Katrancı Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Doğancı; , İsimsiz41, Doğancı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Ferizler; , İsimsiz2, İsimsiz20, İsimsiz25, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz27, İsimsiz17, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz38, İsimsiz52, İsimsiz73, Ferizler, Ferizler Köyü İç Yolu, Göçbeyli Yolu, Köy İçi Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Gökçeyurt; Gökçeyurt Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Hamzalısüleymaniye; , İsimsiz1, İsimsiz3, Hamzali Sülemaniye, Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Kaleardı; , Kaleardı Köyü İç Yolu, Kaleardı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Mahmudiye; , İsimsiz3, İsimsiz7, İsimsiz2, İsimsiz6, Mahmudiye, Mahmudiye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Kurtuluş; , İsimsiz15, İsimsiz64, İsimsiz104, Kanal Yolu, Göçbeyli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Akçenger; Akçenger Köyü Yolu, Akçenger, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Ayaskent; Göçbeyli Yolu, Eski Bergama Cd., Ayaskent Köyü, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz31, İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz2, İsimsiz1, 1806/1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Karalar; Karalar Merkez, Karalar Köyü İç Yolu, İsimsiz9, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında İneşir; İneşir Köyü İç Yolu, Bergama İvrindi Yolu, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında İkizler; İkizler Köyü Yolu, İkizler Köyü, İkizler, İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Halilağalar; Halilağalar Köyü İç Yolu, Halilağalar Köyü, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Ahmetbeyler; Ahmetbeyler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Yukarıada; Yukarıada Köyü İç Yolu, Yukarıada, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Yortanlı; Yortanlı Köyü İç Yolu, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Ürkütler; Ürkütler Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Topallar; Topallar Köyü İç Yolu, isimsiz3, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Tırmanlar; Tırmanlar Köyü İç Yolu, Tırmanlar, İsimsiz1, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Sarıcaoğlu; SARICAOĞLU, Sarıcaoğlu, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:12.496-2024-12-13 13:00:23.869 saatleri arasında Oruşlar; Oruçlar Köyü İç Yolu, Oruçlar Köyü, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 13:00:27.517-2024-12-13 18:00:36.063 saatleri arasında Yukarıkırıklar; İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 13:00:27.517-2024-12-13 18:00:36.063 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.915-2024-12-13 16:00:00.818 saatleri arasında Armutlu Hürriyet; İNLİK ÇARŞIKLI, , Namazgah Sk., İnlik Çarşıklı, İnlik Çarşıklı Küme Evi, İnlik Çarşıklı Kümeevleri, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER, 2601, İnlik Çarşıklı Kümeevler, YÖRÜK YOLU, İnlik Çarşıklı Küme Evler, İNLİK ÇARŞIKLI KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:00.915-2024-12-13 16:00:00.818 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; , Kırk Ağaç Sk., Ören İzmir Cd., Şerbetçi Sk., Namazgah Sk., ören izmir caddesi elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:00.846-2024-12-13 18:00:00.076 saatleri arasında Örnekköy; , 1059. Sk., Okan Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:14.635-2024-12-13 13:00:20.787 saatleri arasında Ardıç; 5478. Sk., , 5238. Sk., 5476. Sk., 5479. Sk., 5480. Sk., 5481. Sk., 5483. Sk., 5483/1. Sk., 5484. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:00:14.635-2024-12-13 13:00:20.787 saatleri arasında Celal Bayar; 5240/2. Sk., 5240/3. Sk., 5240/4. Sk., 5438, İsimsiz2, 5238. Sk., 5240/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Musalla; İsimsiz29, İsimsiz31, İsimsiz38, İsimsiz47, İsimsiz50, İsimsiz52, İsimsiz53, İsimsiz54, İsimsiz55, İsimsiz56, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz76, İsimsiz78, İsimsiz79, İsimsiz97, İsimsiz124, İsimsiz153, İsimsiz155, İsimsiz161, İsimsiz184, İsimsiz185, İsimsiz186, İsimsiz188, İsimsiz189, 1408, İsimsiz191, İsimsiz193, İsimsiz201, İsimsiz203, İsimsiz233, İsimsiz243, İsimsiz253, İsimsiz255, İsimsiz256, İsimsiz263, İsimsiz280, İsimsiz281, İsimsiz284, İsimsiz4, İsimsiz285, İsimsiz286, İsimsiz287, İsimsiz290, İsimsiz293, İsimsiz294, İsimsiz295, İsimsiz296, İsimsiz298, İsimsiz299, İsimsiz300, 1400 Sk. , KARAKUYU MEVKİİ, KİLLİKDAĞI, 1001. Sk., 1001/1. Sk., 1002. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1015. Sk., 1016. Sk., 1025. Sk., 1027. Sk., 1028. Sk., 1029. Sk., 1030. Sk., 1032. Sk., 1034. Sk., 1035/1. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1039. Sk., 1040. Sk., 1065. Sk., 1066. Sk., 1070. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1081. Sk., 1082. Sk., 1083. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1089. Sk., 1090. Sk., 1091. Sk., 1092. Sk., 1093. Sk., 1094. Sk., 1095. Sk., 1097. Sk., 1099. Sk., 1106. Sk., 1106/1. Sk., 1107. Sk., 1146. Sk., 2002, 2015, 2015/1. Sk., 3053. Sk., İzmir-Çeşme Otoyolu, KUŞ YERİ, sunset yolu, çatalazmak, Kilise Mevkii Küme Evler, İKİ ÇEŞMELİK, Killik dağı mevkii, , İsimsiz2, çatal azmak mevkii, yol, KİLLİK DAĞI, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz19, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz26, Kızkapan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında İsmet İnönü; 2088. Sk., 2086. Sk., 2084. Sk., 2076. Sk., 2075, 2069. Sk., Atatürk Blv., 2168. Sk., 2166. Sk., 2164. Sk., 2051. Sk., 2032, 2030. Sk., 2029. Sk., 2028. Sk., 2027/1. Sk., 2027. Sk., 2026. Sk., 2016. Sk., 2015, 2012. Sk., 2011. Sk., 2010. Sk., 2008. Sk., 2007. Sk., 2005/3. Sk., 2005/2. Sk., 2005/1. Sk., 2005. Sk., 2004. Sk., 2003. Sk., 2002, 2001, 1002. Sk., 2095/1, , 2163. Sk., 2162. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2158. Sk., 2157. Sk., 2146. Sk., 2126. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2106. Sk., 2105. Sk., 2104. Sk., 2103. Sk., 2102. Sk., 2101. Sk., 2100. Sk., 2099. Sk., 2098. Sk., 2095. Sk., 2094. Sk., 2091. Sk., 2089. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Sakarya; , 3104/1, 3089. Sk., 3096. Sk., 3097. Sk., 3099. Sk., 3100. Sk., 3101. Sk., 3102. Sk., 3103. Sk., 3104. Sk., 3106. Sk., 3107. Sk., 3108. Sk., 3109. Sk., 3111. Sk., 3115. Sk., 3116. Sk., 3117. Sk., 3118. Sk., Atatürk Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Üniversite; , İsimsiz3, 4364/1, 4601, 4202. Sk., 4202/1. Sk., 4218, 4257, 4258. Sk., 4259. Sk., 4260. Sk., 4261. Sk., 4262. Sk., 4263. Sk., 4350. Sk., 4353. Sk., 4354. Sk., 4355. Sk., 4358. Sk., 4361. Sk., 4362. Sk., 4363. Sk., 4364, 4365. Sk., 4366. Sk., 4367. Sk., 4368. Sk., 4368/1. Sk., 4369. Sk., 4369/1. Sk., 4370. Sk., 4370/1. Sk., 4371. Sk., 4372. Sk., 4372/2. Sk., 4372/3. Sk., 4374. Sk., 4375. Sk., 4379. Sk., 4379/1. Sk., 4389. Sk., 4390. Sk., 4392. Sk., 4393. Sk., 4394. Sk., 4395. Sk., 4396. Sk., 4399. Sk., 4400. Sk., 4404. Sk., 4404/1. Sk., 4406. Sk., 4407. Sk., 4408. Sk., 4409. Sk., 4409/1. Sk., 4413. Sk., 4416. Sk., 4417. Sk., 4418. Sk., 4419. Sk., 4420. Sk., 4421. Sk., 4372/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Ovacık; , ovacık yolu, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz13, İsimsiz14, 7172 sk., Kızkapan, İsimsiz19, İsimsiz72, İsimsiz303, İsimsiz305, İsimsiz195, 7170. Sk, 7152. Sk., 7175. Sk., Manastır Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Fahrettinpaşa; İzmir-Çeşme Yolu, 2308, 2305. Sk., 2234. Sk., 2200/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Dalyan; 4218, 4202. Sk., 4201. Sk., 4197, 4196. Sk., 4195. Sk., 4194. Sk., 4193. Sk., 4192. Sk., 4189. Sk., 4188. Sk., 4186. Sk., 4185. Sk., 4183. Sk., 4182. Sk., 4181. Sk., 4178. Sk., 4176/1. Sk., 4173. Sk., 4163. Sk., 4071. Sk., 4066/1. Sk., 4027. Sk., 4025. Sk., 4023. Sk., 4020. Sk., 4018. Sk., 4016. Sk., 4013. Sk., 4011. Sk., 4010. Sk., 4004. Sk., 4004 Sk., 4002. Sk., 4001. Sk., 4000. Sk., 3011, 4188/1, İsimsiz10, İsimsiz9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Cumhuriyet; 4537/1, 4330, İzip Sitesi, 4545. Sk., 4543. Sk., 4542. Sk., 4540. Sk., 4539. Sk., 4535/1. Sk., 4535. Sk., 4533. Sk., 4532. Sk., 4530. Sk., 4529/1. Sk., 4529. Sk., 4528. Sk., 4527. Sk., 4526/2. Sk., 4526/1. Sk., 4526. Sk., 4525. Sk., 4524. Sk., 4523. Sk., 4522. Sk., 4521. Sk., 4520. Sk., 4519. Sk., 4518. Sk., 4517. Sk., 4516. Sk., 4515. Sk., 4513/1. Sk., 4513. Sk., 4512. Sk., 4511. Sk., 4510/1. Sk., 4510. Sk., 4509. Sk., 4507. Sk., 4501. Sk., 4336. Sk., 4335/1. Sk., 4333. Sk., 4330. Sk., 4327. Sk., 4326. Sk., 4325. Sk., 4324. Sk., 4323. Sk., 4321/1. Sk., 4319. Sk., 4202. Sk., 4522/1, 4518/1, İsimsiz36, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Çakabey; 2250/4, 2308, 2250/3 Sk., 2250. Sk., 2246. Sk., 2240. Sk., 2234. Sk., 2232. Sk., 2231/1. Sk., 2231. Sk., 2230. Sk., 2229. Sk., 2200. Sk., 2250/2, Manastır Küme Evleri, 7201 SK., İsimsiz14, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında 16 Eylül; 3335. Sk., 3333. Sk., 3332. Sk., 3331. Sk., 3330. Sk., 3329/1. Sk., 3329. Sk., 3326. Sk., 3325. Sk., 3324. Sk., 3323. Sk., 3322/1. Sk., 3322. Sk., 3319. Sk., 3300/1. Sk., 3294. Sk., 3293. Sk., 3291. Sk., 3290. Sk., 3272. Sk., 3271. Sk., 3270. Sk., 3269. Sk., 3268. Sk., 3266. Sk., 3265. Sk., 3264. Sk., 3252. Sk., 3070. Sk., 3057. Sk., 3056. Sk., 3054. Sk., 3053. Sk., 3052. Sk., 3051. Sk., 3050. Sk., 3049. Sk., 3048. Sk., 3047/1. Sk., 3047. Sk., 3045. Sk., 3044. Sk., 3043. Sk., 3042. Sk., 3037. Sk., 3036. Sk., 3035. Sk., 3033. Sk., 3025. Sk., 3016. Sk., 3014/2. Sk., 3014. Sk., 3011, 3008. Sk., 3005. Sk., 3004. Sk., 3003. Sk., 3002. Sk., 3001, 2001, 3346/1. Sk., 3265. Sk., İsimsiz37, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, 3070 sk., İsimsiz10, İsimsiz9, , 3394/1, Orkent Sitesi, Kutludağ Sk., 3340. Sk., 3339. Sk., 3338. Sk., 3337. Sk., 3336. Sk., 3334. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 12:00:47.708-2024-12-13 13:00:18.596 saatleri arasında Altınkum; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:31.78-2024-12-13 12:00:40.786 saatleri arasında Atatürk; Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk., Çınar, Yörük Ali Efe, Yörük Ali Efe Sk., Çamlıca Sk., , Abdi İpekçi, Abdi İpekçi Cd., Dadaş Sk., Akdağ Sk., Derman, Seyran Sk., Taştepe Sk., Vadi Sk., Çınar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:00:48.443-2024-12-13 15:00:37.531 saatleri arasında Evka 3; 112/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:15:00.093-2024-12-13 16:00:00.537 saatleri arasında Ovacık; AYDERESİ, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, AYDERESİ, İsimsiz109, İsimsiz116, İsimsiz118, İsimsiz80, İsimsiz74, , İsimsiz72 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.429-2024-12-13 12:30:00.035 saatleri arasında Eğerci; Köy Yolu, , İsimsiz13, İsimsiz15, 12, 2503. Sk., Eğerci 2. Küme Evleri, EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ, Eğerci 2 Küme Evleri, EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ, Eğerci 3. Küme Sk., Torbalı Asfaltı Cd., eğerci 1.küme evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.429-2024-12-13 12:30:00.035 saatleri arasında Arslanlar; , 6130. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.429-2024-12-13 12:30:00.035 saatleri arasında Çaybaşı; 12, KARŞIYAKA 1., Çaybaşı 1. Küme Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.429-2024-12-13 12:30:00.035 saatleri arasında Karşıyaka; , 1519. Sk., 7306. Sk., 7319. Sk., KARŞIYAKA 1. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.429-2024-12-13 12:30:00.035 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.429-2024-12-13 12:30:00.035 saatleri arasında Yedi Eylül; 5646. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.429-2024-12-13 12:30:00.035 saatleri arasında Taşkesik; , BAYINDIR ASFALTI, İsimsiz115, 6130. Sk., 6370. Sk., 6371. Sk., 6372. Sk., 6373. Sk., 6374. Sk., 6375. Cd., 6376. Sk., 6376/1. Sk., 6377. Sk., Demiryolu, Erez Küme Evleri, Gar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.534-2024-12-13 12:30:00.696 saatleri arasında Eğerci; İsimsiz16, 7108, Eğerci 3. Küme Sk., EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ, 7211. Sk., 7208. Sk., 7206. Sk., 7205. Sk., 7204. Sk., 7203. Sk., 3009 Sk., 3005. Sk., 3000. Sk., 11. Cd., 10. Cd., isimsiz16, 7206/1, 12, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz17, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.534-2024-12-13 12:30:00.696 saatleri arasında Çaybaşı; 7100, 7127/1, AYDIN, Çaybaşı 2. Sk., Ziya Güler Sk., MENDERES, Fevzi Çakmak Cd., 95/1. Sk., 81. Sk., 7139. Sk., 7137. Sk., 7136, 7133. Sk., 7132. Sk., 7131. Sk., 7130. Sk., 7128. Sk., 7127. Sk., 7126. Sk., 7125. Sk., 7122. Sk., 7120. Sk., 7119. Sk., 7118. Sk., 7116. Sk., 7113. Sk., 7112. Sk., 7110. Sk., 7107. Sk., 7104 Sk., 7102. Sk., 7101. Sk., 7011. Sk., 51/1. Sk., 46/2. Sk., 41/1 Sk., 7132/1, 7109, 7129, 7121/2, 12, İsimsiz4, 7140 Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.534-2024-12-13 12:30:00.696 saatleri arasında Yeni; 558/1. Sk., 558. Sk., 540. Sk., 535. Sk., 1, İsimsiz4, , AYDIN, MENDERES, 589. Sk., 581. Sk., 579/1. Sk., 560. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.534-2024-12-13 12:30:00.696 saatleri arasında Şehitler; ŞEHİTLER 1.KÜME EVLERİ, ŞEHİTLER 1.KÜMEEVLERİ, 7521. Cd., 7519. Sk., 7518. Sk., 7516. Sk., 7515. Sk., 7514. Sk., 7513. Sk., 7512. Sk., İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz2, , 7510. Sk., 7509. Sk., 7508. Sk., 7507. Sk., 7506. Sk., 7505. Sk., 7504. Sk., 7503. Sk., 7502. Sk., 2515/1. Sk., 2500/1. Sk., 2500. Sk., 7514, İsimsiz74, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz62, İsimsiz60, İsimsiz46, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.534-2024-12-13 12:30:00.696 saatleri arasında Pamukyazı; İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.534-2024-12-13 12:30:00.696 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; AYDIN, 7021. Cd., 7019. Sk., 7018 Sk., 7017. Sk., 7016. Sk., 7014. Sk., 7013. Sk., 7012. Sk., 7011. Sk., 7008. Sk., 7007 Sk., 7006. Sk., 7004 Sk., 7002. Sk., 4. Cd., 2. Cd., 1024 Sk., 1017/1. Sk., 1017. Sk., 1011/1 Sk., 1010/1. Sk., İsimsiz19, İsimsiz16, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.534-2024-12-13 12:30:00.696 saatleri arasında Arslanlar; Şehit Atilla Sunar Cd., Şehit Atilla Sunar 2. Çk., Şehit Atilla Sunar 1. Çk., İstasyon Cd., Özkan Sk., Çevik Sk., Trafo Cd., Torbalı Asfaltı Cd., Pamuk Sk., Kemal Atatürk Cd., Kemal Alan Sk., Kaya Sk., Kahvealtı Sk., Harmanlılar Cd., Efe Cd., Değirmenaltı Sk., Bodor Sk., Becer Sk., Bayındır Asfaltı Cd., Bayram İsa Sk., Ağa Sk., Atik Sk., Arslanlar Sk., 6130/3, BAYINDIR ASFALTI, İsimsiz195, İsimsiz194, İsimsiz192, İsimsiz191, İsimsiz190, İsimsiz187, İsimsiz177, İsimsiz175, İsimsiz172, şehitler küme evleri, İsimsiz170, İsimsiz130, İsimsiz129, Arslanlar Sk., İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.893-2024-12-13 16:00:00.821 saatleri arasında Aktepe; İsimsiz69, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, ÇATAL, İsimsiz52, İsimsiz50, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz24, İsimsiz5, AYDIN, , İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz64, İsimsiz66 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 09:30:00.893-2024-12-13 16:00:00.821 saatleri arasında Atatürk; İsimsiz21 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 10:00:00.898-2024-12-13 15:00:00.851 saatleri arasında Yeniköy; İsimsiz22, 7957, 7953, 7958, 7961 sokak, 7961 sokak, İsimsiz239, 7951, İsimsiz78, İsimsiz76, 7957 sokak, 7980/2, İsimsiz58, İsimsiz57, 7954, 7956, 7956, İsimsiz25, 7963, İsimsiz16, İsimsiz15, 7951 sokak, 7958 sokak, 7980 sokak, 7950, , 7963 sok, 7961, 7950/1, 7406, 7964, 7967/1, 7963, Menderes-Orhanlı Sokak, 7976 sokak, Yeniköy Köprüsü, 7950, 7982/1. Sk., 7980 Sk., 7976. Sk., 7976 Sk., 7982, 7980, menderes orhanlı yolu sokak ılave elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:00.898-2024-12-13 15:00:00.851 saatleri arasında Akçaköy; , 851 sokak, 7214, İsimsiz501, 7214, 7214, 7214, 851 SOKAK, 7215, ÇATALCA, 851, 7214, 7214, ÇATALCA CADDESİ, 853 Sk., Koy Yolu, MENDERES-ORHANLI YOLU, Yeniköy Yolu Cd., Yol elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:00.898-2024-12-13 15:00:00.851 saatleri arasında Çatalca; , 7419 sokak, 7425 sokak, İsimsiz88, İsimsiz90, 7425 SOKAK, İsimsiz142, İsimsiz143, 7428, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz148, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz152, 7424/1, İsimsiz160, İsimsiz161, Çatalca cd., 7407 sokak, İsimsiz164, İsimsiz165, İsimsiz166, İsimsiz616, 7429, İsimsiz216, ÇATALCA CAD., 7406, 7406, 7405, 7410 sokak, 7410, 7406. Sk., 7427 Sk., 7429. Sk., Çatalca Cd., Çatalca Köyü Yolu, 7422 sokak, 7420, 7419 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:00.898-2024-12-13 15:00:00.851 saatleri arasında Dereköy; İsimsiz183, 820/2 sokak, 854, 854 sok., 854 sok, MENDERES-ORHANLI YOLU, 854 Sk., 821. Sk., 820. Sk., 805. Sk., 803/2. Sk., 7801/1, 807/2, 854, 852 sokak, İsimsiz219, 852, İsimsiz204, İsimsiz197, 820/2, , pirentepe kümeevleri sokak, 822 sokak, İsimsiz53, 820/2, 820/2, İsimsiz117, 822, Pirentepe Küme Evleri, 820/2, pirentepe küme evleri , pirentepe küme evleri sokak, Pirentepe , 820/2, 820/2, İsimsiz144, 807 sokak, 807/1 sokak, 7801/1, 854, 854 SOKAK, İsimsiz180, İsimsiz181 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:00.898-2024-12-13 15:00:00.851 saatleri arasında Küner; 802/2, 820/2 sok. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:00.898-2024-12-13 15:00:00.851 saatleri arasında Kuyucak; , İsimsiz67, İsimsiz68, MENDERES-ORHANLI YOLU, 7750 sokak, 7751. Sk., 7753, Menderes-Orhanlı Sokak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:00.898-2024-12-13 15:00:00.851 saatleri arasında Barbaros; 434, 428 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 10:00:02.552-2024-12-13 16:00:13.622 saatleri arasında Bademler; 15005/1 Sk., 15004. Sk., 15003/1 Sk., 15003, 15001/1 Sk., 15001 Sk., 15000/1. Sk., 15000, 15014/3, 15006/2, İzmir-Seferihisar Yolu, 15035/2, Sadı Bey Cıkmazı, Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı, 15037. Sk., 15036 Sk., 15035/3 Sk., 15035. Sk., 15034 Sk., 15033. Sk., 15031 Sk., BADEMLER, 15008, İsimsiz56, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz30, , 15019. Sk., 15009. Sk., 15007 Sk., 15010, 15011. Sk., 15030 Sk., 15028, 15027. Sk., 15026. Sk., 15025. Sk., 15024/1. Sk., 15024. Sk., 15023. Sk., 15022. Sk., 15021/1 Sk., 15012. Sk., 15013 Sk., 15014. Sk., 15015. Sk., 15016. Sk., 15017 Sk., 15017. Sk., 15018. Sk., 15021, 15020. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-13 2024-12-13 10:00:02.552-2024-12-13 16:00:13.622 saatleri arasında Ovacık; İHSANİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-13 2024-12-13 10:00:18.42-2024-12-13 11:00:28.725 saatleri arasında Osmangazi; 574. Sk., İBRAHİM RACİ, , Dumlupınar Cd., 579/2. Sk., 579. Sk., 579/1. Sk., 578/2. Sk., 578. Sk., 576. Sk., 574/3. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.