13 Kasım İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 13.11.2024 - 10:27

İZMİR ilinde 13 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-13 2024-11-13 09:00:00.26-2024-11-13 16:00:00.249 saatleri arasında Ören 75. Yıl Cumhuriyet; Erdal İnönü, , Dikili Taş Sk., Gacara Hasan, Gümüş, Japon, Kuş, Kuş Sk., Kuşçu, Kuşçu Sk., Sarı Akasya, Ören Turgutlu, İncirlipınar, ZEYTİN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-13 2024-11-13 09:00:00.26-2024-11-13 16:00:00.249 saatleri arasında Ören Egemen; Turgutlu2, Yağcılar, İncirlipınar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-13 2024-11-13 09:00:58.681-2024-11-13 15:00:08.496 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa; 2222. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., , 2227. Sk., Fevzi Çakmak Cd., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Talat Bilgin Cd., 208. Sk., 2207/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-13 2024-11-13 09:00:58.681-2024-11-13 15:00:08.496 saatleri arasında Fatih; 406. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-13 2024-11-13 10:00:29.614-2024-11-13 16:00:38.699 saatleri arasında Yenişakran; 244. Sk., 246. Sk., 252. Sk., 3253, 254. Sk., 3255, 259. Sk., 263. Sk., 3267, 3275, 3242. Sk., 3269. Sk., 375. Sk., Çeşme Önü Cd., 3254/1, 239. Sk., 240/1. Sk., 238. Sk., 236. Sk., 234. Sk., 230. Sk., 3247, 214. Sk., 3204, 3248/1 Sokak, 3222/1, 3273, 3238 Sk., 3265, İsimsiz98, İsimsiz97, 3376, İsimsiz79, 3277, , 3261 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-13 2024-11-13 10:00:00.19-2024-11-13 16:00:00.915 saatleri arasında Bahriye Üçok; Latife Hanım Sk., 1762. Sk., 1671. Sk., 1879/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-13 2024-11-13 10:00:00.19-2024-11-13 16:00:00.915 saatleri arasında Bahariye; Park İçi Yolu, ZÜBEYDE HANIM, Latife Hanım Sk., Doç. Dr. Bahriye Üçok Blv., 1878. Sk., 1671. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-13 2024-11-13 10:00:00.362-2024-11-13 13:00:00.157 saatleri arasında Atatürk; 2019, , 2153 Sk., 2152 Sk., 2150. Sk., 2147. Sk., 2145, 2144. Sk., 2143. Sk., 2140. Sk., 2139. Sk., 2137. Sk., 2137 Sk., 2136. Sk., 2135. Sk., 2134. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2025. Sk., 2024. Sk., 2023. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2020, 2151, 2155/1, İsimsiz5, İsimsiz2, NEYZEN TEVFİK, 2167. Sk., 2162. Sk., 2156, 2155 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-13 2024-11-13 10:00:00.362-2024-11-13 13:00:00.157 saatleri arasında İskele; 2129, 2132, 2132/1, NEYZEN TEVFİK, 2165. Sk., 2164. Sk., 2035. Sk., 2166, 2036, 2019, , 2163. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-11-13 2024-11-13 13:00:00.432-2024-11-13 17:00:00.807 saatleri arasında Denizli; 13, 54, 31, , Denizli Cd., 9. Sk., 89. Sk., 85. Sk., 83/1 Sk., Mimar İnci H. Gürel Sk., KOCADERE, Harbiye Cd., 34, 11, 83. Sk., 8. Sk., 79, 73. Sk., 67. Sk., 65. Sk., 62, 60. Sk., 38. Sk., 33. Sk., 30. Sk., 3. Sk., 29. Sk., 24. Sk., 21 Sk., 20/2. Sk., 20. Sk., 19/1 Sk., 12. Sk., 103, 25/1, 64, 15, 5, 23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-11-13 2024-11-13 10:30:00.47-2024-11-13 16:30:00.539 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz6, İsimsiz3, 498, , 391, 405, 375/1, 386, 444, 427/2 sk, 380/1, 446, 451/1, 427, 445/1, 407, ÇETİN EMEÇ, Uğur Mumcu Cd., TURAN DURSUN, Site İç Yolu, Site İç Yol, Site İc Yolu, Site Yolu, Merhum Sk., Karanfil Sk., Ihlamur Sk., Ihlamur, Gülcü Baba Sk., Fulya Sk., Fesleğen Sk., Fesleğen Sk, BAHRİYE ÜÇOK, 502, 500. Sk., 496. Sk., 492. Sk., 490. Sk., 489. Sk., 488. Sk., 487. Sk., 485. Sk., 475. Sk., 473. Sk., 459. Sk., 458. Sk., 456. Sk., 449. Sk., 447. Sk., 450, 445. Sk., 443. Sk., 442. Sk., 441. Sk., 439. Sk., 437. Sk., 436. Sk., 435/2. Sk., 435/1. Sk., 435. Sk., 434. Sk., 433. Sk., 432. Sk., 431, 430/1. Sk., 430. Sk., 429. Sk., ŞEHİT ARAS KILIÇ, 367. Sk., 364. Sk., 362, 361. Sk., 359. Sk., 358. Sk., 357. Sk., 356. Sk., 354. Sk., 352. Sk., 350. Sk., 348. Sk., 342. Sk., 340. Sk., 336. Sk., 334. Sk., 332. Sk., 320. Sk., 318. Sk., 428. Sk., 427. Sk., 426. Sk., 425/1, 425. Sk., 424. Sk., 423. Sk., 422. Sk., 421. Sk., 420/1, 42/1. Sk., 419. Sk., 418. Sk., 417. Sk., 416. Sk., 415. Sk., 412. Sk., 410. Sk., 408. Sk., 407. Sk., 406. Sk., 405/2 Sk., 405/1, 405. Sk., 404. Sk., 402. Sk., 401. Sk., 400. Sk., 399/1. Sk., 390. Sk., 389. Sk., 388. Sk., 387. Sk., 386. Sk., 385. Sk., 384/1. Sk., 384. Sk., 383. Sk., 382. Sk., 380. Sk., 379. Sk., 377. Sk., 376, 375/1. Sk., 375. Sk., 374, 373. Sk., 372. Sk., 371. Sk., 370. Sk., 369, 368. Sk., 384 SK, 429/1 Sk, 442 SK, 425/1, ıhlamur, 499 Sk., 458/1 Sk., 443/3 Sk., 442 Sk., 494 SK., 453 Sk., 452 Sk., 446, 429 Sk., 407/1 Sokak, 462, 445, İsimsiz180, İsimsiz179, İsimsiz176, İsimsiz175, İsimsiz172, 479/1, İsimsiz169, İsimsiz168, 442 Sk., 496, İsimsiz165, İsimsiz161, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz120, İsimsiz117, İsimsiz114, İsimsiz111, 407 Sk., 445/1 Sk., 443, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz64, İsimsiz62 elektrik kesintisi yaşanacaktır.