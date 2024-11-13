13 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.11.2024 - 10:27

Güncelleme: 13.11.2024 - 10:27

KOCAELİ ilinde 13 Kasım Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde AYVALI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR, KOCAKAYMAS, PIRCELER, PİRCELER, SARISEYH mahallelerinde IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KUZULUK SK., PİRCELER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PİRCELER YOLU SK, SARIHOCALAR MEVKII, SARIHOCALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde KULOGLU MEVKII, KULOGLU MEVKII KÜME EVLER, KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALAYLI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, BAĞLIK SK., BAYRAM, BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEGER, DEĞER SK, DENİZLİ SK., ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARAOLUK MEVKII, KARAPINAR MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KARTEPE, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KILISE MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, PINARSUYU SK, SARIÇÖKEK MEVKII, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYLA, YESILDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR, İBRİKDERE, KETENCILER, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., AKMEŞE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, BALOĞLU SK., CAMİLİ SK., ÇALOGLU MEVKII, ÇALOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, DENK SK., GÖK SK., GÜN SK., IMAR, İBRİKDERE YOLU MEVKİİ KÜME EVLER, İMAR CD., KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KIRAZOGLU, RAUF DENKTAS, RAUF DENKTAŞ CD., SADUN ATIĞ CD., ÜRETKEN SK., YEŞİL GONCA KOOPERATİF YOLU SK, ZEYTIN, ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇASU SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ATILAY SK., AYDINLIK SK., AYDINTEPE, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET, BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVIZLIK., CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., ELÇİ SK., ERDOĞAN SK., ERTUG, ERTUĞ SK., FAHRİ SK., FERHAT AĞA SK., FILIZLER, FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HİZMET SK, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KABAKOZ SK., KADER SK, KADIMEZARI, KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALI SK., KARPUZLUK SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KIVRAK SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN, ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SERT SK., SEVIL, SEVİL, SEVİL SK, SEVİL SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞEHİT YILMAZ DEDEOĞLU SK., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, UZAK SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İSTASYON mahallelerinde EMRE SK., ESTERGON CD., KARAYAZI SK., NAMIK KEMAL CD., RAHLE SK., ULUBEY SK., YUNUS EMRE CD., YÜCE SK., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AĞIT SK., AHULAR SK., ALTUG, ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ASMALI SK., ATAŞ SK., ATES, AYGÜN SK., BADEMLİ SK., BEREN, BESEVLER, BEŞEVLER CD., BUDAK, BUDAK SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., ÇIFTLIK, ÇOBAN PÜSKÜLÜ, ÇOBAN PÜSKÜLÜ SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DİŞBUDAK SK., DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., EVLİYA SK., FİNİKE SK., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLAĞACI SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HARDAL SK., HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAÇAM SK., KARAMAN SK., KEMER SK., KILIÇLAR SK., KINA, KINA SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT, MANAVGAT CD., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., ÖREN SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., REZENE SK., SERVET, SOGUKSU, SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALI, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BIRLIK, ÇELTIKDÜZÜ, ÇELTİKDÜZÜ SK., ENVER PAŞA CD., UZUN, UZUN SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATAŞEHİR mahallelerinde BİRLİK SK., ENVER PASA, SARIEVLER SK., TELEFIRIK, TELEFİRİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde AÇELYA, AÇELYA SK., ÇIGDEMLI, ÇİĞDEMLİ SK., LEYLA ATAKAN CD., MARUL SK., MAZLUM SK., MEYAN SK., PAPATYA SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNTARLA mahallelerinde 411. SK., 412. SK., 413., 413. SK., 415. SK, D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AYITEPE YOLU, FINDIK DERE YOLU, SORGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 13:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AVANOS SK., SIRTLAR YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 14:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN mahallelerinde AHMEDİYE YOLU SK, BEYŞEHİR SK., ÇAĞATAY SK., D-100 YAN YOLU SK, DİCLE CD., ESME AHMEDIYE, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., GÜLBAĞI SK., GÜRGEN YATAK YOLU, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KÖSE SK., MANZARA, NAZENDE, NAZENDE SK., ORMAN SK., SIRTLAR YOLU SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YILDIR SK., YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 11:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI SK., BAGLARBASI YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI SK., BINGÜL, BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAMKONAK, ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI, ENDAMLI SK., EREL SK., ESME BAGDAT, ESME DERE YOLU, EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MADEN YOLU SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NECATİ KOCAAĞA SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZALP SK., ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SAHİL SK., SORGUN, ŞENLER SK., TOPAĞAÇLAR YOLU SK., UHUT, UHUT CD., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DILISKELESI, DILOVASIOSB, DİLİSKELESİ, GEBZE mahallelerinde 613. SK., 701., 701. SK., 701/1. SK., 702. SK., 702/1. SK., 702/2. SK., 702/3. SK., 703. SK., 704. SK., 704/1. SK., 704/2. SK., 705., 705. SK., 706. SK., 706/1. SK., 707. SK., 707/1. SK., 708., 708. SK., 708/1. SK., 709., 709. SK., 710. SK., 710/1. SK., 711. SK., 712., 712. SK., 712/1. SK., 712/2. SK., 712/3. SK., 713., 713. SK., 713/1. SK., 713/2. SK., 713/3. SK., 714. SK., 717. SK., 722. SK., 723. SK., 723/1. SK., 724. SK., 724/1. SK., 724/2. SK., 725. SK., 726., 726. SK., 728. SK., 728/1. SK., 729., 729. SK., 729/1., 729/2. SK., 729/3. SK., 730. SK., 731. SK., 732. SK., 733. SK., 755. SK., 756/1. SK., 800. SK., 800/1. SK., ATATÜRK CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAZIM KARABEKİR CD., KUZEY MARMARA OTOYOLU, SANAYI, YESILIRMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ mahallelerinde 2098. SK., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2110. SK., 2113., 2113. SK., İSHAKPAŞA CD., KONCA CD., MANDIRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, KARTAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAHMETLI, KARAAHMETLİ mahallelerinde DARIYER, KARAAHMETLI MERKEZ MEVKII, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ, KARAAHMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAOGLAN, KISIKYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 10:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRIYE, HAYRİYE mahallelerinde HAYRIYE, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, İNBEYLİ-HAYRİYE YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde SUNNI BABA, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde ANAFARTALAR, CEVHER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde ARI SK., ARİF AĞA SK., ASMA SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYRIK SK., AYYILDIZ SK., BAGLAR, BAL SK., BEŞÇEŞME SK., CUMHURIYET, DEVLETLI IDRIS, DEVLETLİ İDRİS SK., EGITMEN, EĞİTMEN SK., EREN, GÜNIŞIĞI SK., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVI CD., HURMA, HURMA SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İPEK SK., KANARYA, KINALI, KİRAZLIK SK., KULOGLU, KULOĞLU SK., MALAZGIRT, MALAZGİRT SK., MERCAN, MERVE, PLEVNE SK., SAYGIN, SEYIR, SUBAŞI SK., ŞEVVAL SK., YÖRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde ÇİÇEKLER SK., ELMALI, ELMALI SK., İLİM SK., KALDIRIM SK., ORDULU, ORDULU CD., ORDULULAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 13:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERDAR mahallelerinde AYDENİZ SK., ÇOBAN DEDE SK., DEREBEY, DEREBEY SK., EKBERSAH, EKBERŞAH SK., ERENLER SK., FIROL, FİROL SK., GAZNELI MAHMUT, GAZNELİ MAHMUT CD., KAPTAN SK., MOLLA HÜSREV, MOLLA HÜSREV CD., ÖMEROĞLU SK., SEYH SAMIL, ŞEYH ŞAMİL CD., UZUN MEHMETLI, UZUN MEHMETLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, KARATEPE, PASADAG, PAŞADAĞ, RAHMIYE mahallelerinde 1. SK., 12. SK., 13. SK., 16., 16. SK., 17., 17. SK., 2. SK., 20. SK., 23. SK., 25., 4. SK., 6. SK., 8., 8. SK., ACUN SK., ÇANAKÇI SK., DEVRAN SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE IZMIT, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE CD, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., DOĞANTEPE VATAN CD., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON, KANYON SK., KURTULUS, KURTULUŞ CD., KUZU, KUZU SK., NESE, NEŞE SK., NURİ PAŞA CD., ONUR SK., TABİAT, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, ESKİFERHADİYE mahallelerinde ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4210. SK., 4331., 4331. SK., 4335. SK., 4336., 4336. SK., 4357. SK., 4361. SK., 4362. SK., 4364. SK., 4365., 4367., 4367. SK., 4368. SK., 4369. SK., 4370., 4370. SK., 4373., 4373. SK., 4374., 4374. SK., 4375. SK., 4376. SK., 4378. SK., 4380., 4380. SK., 4382., 4382. SK., 4383. SK., 4384. SK., 4385. SK., 4386. SK., 4388. SK., 4389. SK., 4394., 4394. SK., 4395. SK., 4396., 4396. SK., 4397. SK., 4398. SK., 4399. SK., 4400., 4400. SK., 4401. SK., 4402. SK., 4408. SK., 4412. SK., 4417. SK., 4419. SK., 4421. SK., 4433., 4433. SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BASOGLU, BAŞOĞLU CD., BEYOGLU, BEYOĞLU CD., HAMIDIYE, İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, KURT, KURT CD., LEVENT, LEVENT CD., OKYAR CD., ÖZDEMIRLER, ÖZDEMİRLER CD., PARK CD., SELVI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALEFLI, ALEFLİ, BOZBURUN, BÜYÜKHATAPLI, İNCECİK, KARLI, KAYMAZ, KOCAKAYMAS, LOKMANLI, MÜLKÜSEHSUVAR, MÜLKÜŞEHSUVAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SARIGAZI, SARIGAZİ, SELIMKÖY, SEYITALILER, SEYİTALİLER, YENIÇAM mahallelerinde AHMETBESOGLU MEVKII, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKII, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, CEBEOGLU MEVKII, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKII, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇELEBILER, ÇORALLAR MEVKII, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, FERDENLI MEVKII, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HATAPLI/1, HATIPKÖYÜ MEVKII, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HIDIRLAR MEVKII, HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IGNEHANLAR MEVKII, ISIKLAR MEVKII, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İĞNEHANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKII, KARLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEMALIYE MEVKII, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, PETROL MEVKII, PETROL MEVKII KÜME EVLER, PETROL MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI KONUTLAR MEVKİİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKII, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZI DURAKLI MEVKII, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SAVKLI MEVKII, SAVKLI MEVKII KÜME EVLER, SELIMKÖY ÇAVUSLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKII, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., YENIÇAM, YENIÇAM/12, YENIKÖY MEVKII, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, UMURCALI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADİVAN, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, PASAOGLU MEVKII, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, AKTAŞ SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, CAMİ SK., ÇESME, DAMLA SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., KANDIRA, KARANFİL SK., KARTAL SK., LIMAN, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MEŞE SK., NAZ, NAZLI, NAZLI SK., ORUÇ SK., ÖZOGLU, SİTE SK., YUKARI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., BERİL SK., BESTE SK., CUMHURİYET CD., ÇAM, ÇEŞME SK., ÇINAR SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HAKİM SK., HÜNER SK., KANDIRA CD., LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., NAZ SK., OZAN SK., ÖZOGLU SK., ÖZOĞLU SK., SAHİL CD., ŞENOL SK., TAFLAN SK., TUNÇ SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GEBZE, MIMAR SINAN, TAVSANLI, TAVŞANLI, YAVUZ SELİM mahallelerinde 4508., 4542., 4546., 4550., 4552., 4553., 623. MYD, AKŞEMSEDDİN SK., AYVALIK SK., BALLIKAYALAR, BALLIKAYALAR CD., ÇİFTLİK CD., DEĞİRMEN ALTI SK., DEĞİRMEN BAYIRI SK., ELMACIK DERE YOLU, ELMACIK DERE YOLU SK., GİRESUNLULAR SK., GÜNDOĞAN CD., KARABIYIK SK., KOVALIK SK., KÖMÜRCÜOGLU, KUĞU SK., ÖMER COŞKUN SK., SANİYE SK., TAVSANLI ATATÜRK, VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1231/1., 1231/1. SK., 1232. SK., 1232/1., 1232/1. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1119. SK., 1120., 1120. SK., 1121., 1122., 1122. SK., 1124/1., 78., ILYAS BEY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL mahallelerinde 1225. SK., 1229/1. SK., 1229/2. SK., 1230. SK., 1231. SK., ALİRIZA EFENDİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL, OSMAN YILMAZ mahallelerinde 1205/1., 1205/1. SK., 1205/2. SK., 607/1. SK., 649., 649. SK., İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALİL, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1108. SK., ALIRIZA EFENDI, ÇEŞME CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIHALIL, HACIHALİL mahallelerinde 1227., 1227. SK., 1228. SK., 1229. SK., YAZI, YAZI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde 602., 602. SK., 605., 605. SK., 606., 606. SK., 606/1., 606/1. SK., 607. SK., ATATÜRK, MILLET CD., MİLLET CD., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZELLER, HACIHALİL, SULTAN ORHAN mahallelerinde 1110. SK., 1110/1., 1110/1. SK., 1111. SK., 1111/1. SK., İLYAS BEY CD., MENZİLHANE CD., YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET mahallelerinde 2039. SK., 2040. SK., 2040/2. SK., 2041. SK., 2043. SK., 2044., 2044. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049/2., 2049/2. SK., 2049/4. SK., 2050. SK., 2051., 2051. SK., 2055. SK., 2055/1. SK., 2055/2. SK., 2055/3. SK., EMEKTARLAR, EMEKTARLAR CD., ESENLER, ESENLER CD., YASA CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ, TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/6., 1302/6. SK., 1306/4. SK., GÜNEY YANYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1301. SK., 1302. SK., 1302/1. SK., 1302/2. SK., 1302/3. SK., 1302/4. SK., 1302/5. SK., 1303/4. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TATLIKUYU mahallelerinde 1312/2., 1312/5. SK., 1312/6. SK., KÖRFEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DUT SK., FATİH SULTAN MEHMET CD., GÜRUF SK., IHLAMUR, İĞDE SK., MELTEM, MELTEM SK., MUZ SK., NAR SK., YUNUS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU mahallelerinde PALMIYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde PALMİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU mahallelerinde PLAJ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜL SK., IGDE, IHLAMUR SK., MEHTAP CD., NAR, PELİKAN SK., PELİN CD., PLAJ CD., SÜLÜN, TEPE, TEPE CD., TÜRKAN SK., YAKUP KEFELİ SK., YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., FATIH SULTAN MEHMET, GÖKÇE SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., HAZAN SK., HILAL, ILGAZ SK., RÜZGAR SK., TANRIKULU SK., TURGUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AYDOĞAN SK., BUKET, BUKET SK., DUYGU SK., EGEMEN, EGEMEN SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NAZMI BALCI, NAZMİ BALCI CD., PIRI REIS, PİRİ REİS CD., TÜRKCAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., AVCI SK., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., ECE, ECE SK., KONAK SK., KOYUNCU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde BAĞLARBAŞI CD., DILARA, DİLARA SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., LEYLA, MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NESLİHAN SK., SELMA SK., ULUS SK., ÜSTÜN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AKSU SK., AYÇA, AYÇA SK., BAHAR SK., ÇİĞDEM SK., GÜLİZAR SK., ÖYKÜ, SEDEF SK., SEHER SK., SUDENAZ SK., ÜLKER SK., YAGMUR, YAĞMUR SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BELEN, DERE, KALBURCU, KARAYAKUPLU, KUTLUCA, NAIP, NAİP, SEVİNDİKLİ, SIPAHILER, SİPAHİLER, ŞEMSETTİN, UZUNBEY mahallelerinde BELEN MERKEZ MEVKİİ, DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZOĞLU SK., KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KÖY SOKAĞI SK, KUTLUCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII, NAIPKÖY MERKEZ MEVKII, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ, NAİPKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU MEVKII, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SEMSETTIN MERKEZ MEVKII, SEVİNDİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ, ŞEMSETTİN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 13 Kasım Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇENEDAG, ÇENEDAĞ mahallelerinde BAYRAKTAR, ÇINARCIK, ÇINARCIK SK., DENIZCILER, DENİZCİLER CD., ERGÜN, ERGÜN SK., HAKAN, HAKAN SK., INCIR, IZGI, KÜÇÜK, NARİN SK., NIL, NİL SK., ÖNCÜ, SAROGLU, TURHAN, TURHAN SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.