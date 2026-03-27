13 kişi gözaltına alınmıştı! Uşak Belediyesi önünde demokrasi nöbeti başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Uşak Belediye binası önünde çadırlar kurularak demokrasi nöbeti başladı.

Belediye önünde toplanan Uşaklılara açıklamalarda bulunan CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, "Uşak Belediyemizi 35 yıl aradan sonra 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde alarak göreve başladık. Göreve başladığımız ilk günden beri şeffaflığımız, dürüstlüğümüz her zaman en önemli ilkemiz olmuştur. Göreve geldiğimiz ilk günden beri Belediye Başkanımız Özkan Yalım ve ekibi tarafından Uşak halkına hizmetlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Türkiye siyasetinde ve Türkiye’de oluşan son günlerde kamuoyundan hepinizin bildiği üzere almış olduğumuz başarılarla Türkiye’nin birinci partisi olduk. İstanbul Belediye Başkanlığımızla başlayıp diğer illerimizle devam eden belediyelerimize yönelik görevden almalar, soruşturmalar, tutuklamalar ardı ardına devam etti. Bugün sabah yine üzücü bir günle güne başladık. Önce belediye başkanımız Ankara’da gözaltına alındı, sonra Uşak’taki çalışan kıymetli arkadaşlarım evlerinde gözaltına alındılar. Sabah saat 07.00'dan beri süreci yakından takip ediyoruz. Başta Genel Başkanımız sayın Özgür Özel olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkez yöneticileri Ankara’da, İstanbul’da bizimle beraber süreci yakından takip ediyorlar.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmüş olduğu operasyon kapsamında bugün 13 arkadaşımız belediye başkanımızla birlikte gözaltına alındılar ve İstanbul’a sevk edildiler. Bizler belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimizle birlikte, tüm örgütümüzle birlikte belediyemizde dün neyse bugün aynı şekilde olmak kaydıyla görevimizin başında çalışmalarımıza devam etmekteyiz" dedi.

BAŞKANLIĞA TOLGA PİRİNÇCİ VEKALET EDECEK

Özkan Yalım'ın gözaltına alınması sonrası Uşak Valiliği tarafından Uşak Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Tolga Pirinçci'nin belediye başkanlığına vekalet edeceğini ifade eden Çoban, "Bugünden sonra bütün ekibimizle birlikte kaldığımız yerden işlerimizi yapmaya gayret göstererek devam edeceğiz. Hiç kimsenin hiçbir şüphesi olmasın, belediyemiz görev başındadır. Örgütümüz görev başındadır. Uşak’ta yaşayan tüm vatandaşlarımıza buradan duyurumdur. Hiçbir şekilde hiçbir belediye hizmetleri aksamayacaktır. Dün neyse bugün de aynı şekilde devam edecektir. Bizler hem belediyede hizmetlerimize devam ederken aynı zamanda da Başkanımızın ve değerli arkadaşlarımızın soruşturmalarını yakından takip edeceğiz. Süreçle ilgili yapmamız gereken ne varsa hep birlikte bunlarla ilgileneceğiz ve gereğini yapacağız" diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ TÜM HİZMETLERİ UŞAK İÇİN YAPTIK"

Uşak Belediyesi'nin CHP yönetiminde ayrım yapmaksızın tüm Uşaklıların hizmetinde olduğunu dile getiren Çoban, "Bizler bugün göreve geldiğimizden sonra hiçbir kişiye ayrım yapmadan, hiçbir kişiyi ayrı gözetmeden hizmetlerimize hep devam ettik. Çünkü bu şehir bizim. Burası bir belediye binası. Burası Cumhuriyet Halk Partisi’nin ya da diğer partilerin bir binası değil. Sadece biz burada görev yapan kişileriz, seçilmiş kişileriz. Bütün kapılarımız tüm hemşehrilerimize açık. Biz hiç kimseyi ayırt etmeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden görevimizi her zaman layıkıyla yapmaya çalıştık. Belediyemizdeki tüm faaliyetler, Belediye Meclis Salonundan ihale süreçlerine kadar tüm süreçlerde şeffaflık ilkesi yürütülmüştür. Hiçbir zaman gizli kapaklı, kapalı kapılar ardında hiçbir şey yapılmamıştır. Bugün herkes gelip belediye meclisinde yapılan belediye meclis toplantılarını, yapılan ihale süreçlerindeki şeffaflığı kamuoyuyla da görebilir ve bunları da bakabilir, inceleyebilir. Bizim hiçbir zaman ne belediyede ne de diğer bizim görev aldığımız tüm kurum ve kuruluşlarda her zaman biz vatandaşımızın yanında, hizmet için varız. Biz il genel meclisimizde de belediyemizde de yaptığımız tüm hizmetleri Uşak için yaptık, bundan sonra da Uşak halkı için yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

"İNSANLAR UMUTSUZ, İNSANLARIN YÜZLERİ GÜLMÜYOR"

Ülkenin içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Çoban, "Bugün geldiğimiz noktada insanlar umutsuz, insanların yüzleri gülmüyor artık. Her sabah kalktığımızda ekonomik sorunla mı karşılaşacağız yoksa başka bir sıkıntıyla mı karşılaşacağız, bunun kaygılarını taşımaya başladık. Geçim derdi bir taraftan, işsizlik derdi bir taraftan; insanlar bunlarla boğuşurken bizler yönetici olarak bugünkü bizim başımıza gelen olayla da maalesef ki bugün sizlerin karşısındayız. Ama umut ediyorum Başkanımız ve arkadaşlarımızın ben onların temiz olduğuna inanıyorum. Onlar en kısa zamanda görevlerinin başına geleceklerdir. Ailelerinin yanına geleceklerdir" ifadelerini kullandı.

"ARKADAŞLARIMIZI SERBEST BIRAKSINLAR"

Çoban, ayrıca Özkan Yalım ve gözaltına alınan isimler serbest bırakılana kadar nöbet tutacaklarını belirterek "Biz olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz. Tutuklu arkadaşlarımızın soruşturmaları yapılıncaya kadar, bizler burada nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımızı serbest bıraksınlar. Arkadaşlarımız suçsuzdur. Biz onların her zaman yanında olduk. Her zaman da yanında olmaya devam edeceğiz. Kurtuluş yok, tek başına" dedi.

Öte yandan, nöbete CHP Uşak İl Başkanı Celalettin Çoban, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, parti örgütü ve vatandaşlar katılırken, Özkan Yalım’ın annesi Birgül Yalım da nöbette yer aldı.