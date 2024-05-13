13 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:40

Güncelleme: 13.05.2024 - 23:40

DÜZCE ilinde 13 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde DUMLUPINAR CD., İLKAY SK., İMGE SK., KABASAKAL SK., KAYABAŞI CD., KAYALI, KAYALI SK., LIMANCIK, LİMANCIK SK., NAZENDE SK., PALMIYE, TEKIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUMPINAR, MÜCAVİR mahallelerinde 123, 123 SK., EREĞLİ CD., KUMPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, MERKEZ, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU, YAGCILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, CUMHURİYET, EDİLLİ, HACI YUSUFLAR, HASANÇAVUŞ, KALKIN, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR, TAHİRLİ mahallelerinde 1055, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., BOLU GÜNEŞ SİTESİ, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HAYALIM, HAYALİM SK., HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU CD., KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KÖY SOKAĞI, KÖYIÇI, KUĞU SK., PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SELİN SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde AKAY SK., ÇERÇILER, ÇERÇİLER SK., MEYDAN SK., SADIK REIS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2220. SK., 2260. SK., 2262., 2262. SK., 2264. SK., 2267. SK., 2268. SK., 2285. SK., 2287. SK., AKTÜRK SK., ATA, BİLİR SK., D 100 KARAYOLU CD., NOTER SK., TERZİOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KOÇYAZI mahallelerinde 2237. CD., 2238. SK., 2239. SK., 2245. SK., 2246. SK., 2249. SK., 2316., ATA CD., ATASOY SK., BAYKUL SK., HACI MEVLÜT SIVRIOGLU, HACI MEVLÜT SİVRİOĞLU CD., MUHSİN YAZICIOĞLU, ZAHİD KEVSERİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1021. SK., 1022., 1022. SK., 2021., 2021. SK., 951., ESKİ BAĞDAT CD., TAŞKÖPRÜ-AZİZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 836. SK., 839. SK., 841. SK., 842. SK., 843. SK., 845., 845. SK., 847. SK., 848. SK., 849. SK., EKŞİOĞLU SİTESİ İÇ YOL, NEZİH TÜTÜNCÜOĞLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2329., 2329. SK., BULUT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI, YAHYALAR mahallelerinde 2331., 2335. SK., 2336., 2336. SK., 2400., 5012., 5020., 5117., 5152., 5163., D 100 KARAYOLU, ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, BÜYÜK AÇMA, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, ÇINARDÜZÜ, ÇORAK, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, KIREÇKUYUSU, KURULUK, N KENDISI, SARIÇAM, UÇUK, UĞUR mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 1 SK., 10., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 7., 7000., BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, DEGIRMENBASI, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KÖY, KÖY SK., KURULUK, SARIÇAM, SARIÇAM MAHALLESİ, Uavtede Yok, UÇUK, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, TUĞRUL mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TUGRUL, TUĞRUL KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKMELEN mahallelerinde BÜYÜKMELEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALPANKAYA mahallelerinde BASPINAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU, DARIYERİBAKACAK mahallelerinde ÇINAR CD., DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde KONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 519., KONURALP 521., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., KONURALP 549., TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.