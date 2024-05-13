13 Mayıs İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:39

Güncelleme: 13.05.2024 - 23:39

İZMİR ilinde 13 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında Yayakent; araplı, OSMANAĞA ÇİFTLİK, BEŞİRLİ, ARAPLI, ESKİ DAĞISTAN, YAYAKENT CUMHURİYET, İsimsiz85, İsimsiz81, İsimsiz76, İsimsiz74, İsimsiz68, İsimsiz61, , CEVİZLİ GARAJ, İsimsiz212, cumhuriyet, yayakent elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında Poyracık; İsimsiz37 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında Dündarlı; Dağıstan Köyü İç Yolu, İsimsiz31 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında Kurtuluş; İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz88, İsimsiz87, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında Ferizler; 3075, İsimsiz29, İsimsiz17, İsimsiz28, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz26 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında Dağıstan; Dağıstan Köyü İç Yolu, 3090, 3092/2, 3088, 3089, DAĞISTAN, İsimsiz106, İsimsiz110, İsimsiz111, İsimsiz114, İsimsiz119, İsimsiz121, İsimsiz122, İsimsiz123, İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz134, İsimsiz135, İsimsiz136, İsimsiz149, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, İsimsiz3, , İsimsiz147, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz137, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz73, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz81, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz88, İsimsiz1, İsimsiz93, İsimsiz94, İsimsiz96, İsimsiz97, İsimsiz98, İsimsiz99, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz104, İsimsiz69, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz44, İsimsiz41, İsimsiz36, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında Çitköy; İsimsiz6, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında Ahmetbeyler; AHMETBEYLER, CEVİZLİ GARAJ, 3090, İSİMSİZ, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz69, İsimsiz63, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz31, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz1, , İsimsiz34 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:36.692-2024-05-13 16:00:47.199 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 16:00:30.118-2024-05-13 16:15:37.884 saatleri arasında Gümüşpala; 7051. Sk., , 7046, 7054/1. Sk., 7021/1, 7000, 7006. Sk., 7006/1. Sk., 7009. Sk., 7013. Sk., 7014. Sk., 7015. Sk., 7017. Sk., 7019. Sk., ATATÜRK, 7021. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7021/3 SK., 7024/1. Sk., 7025. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7030. Sk., 7033, 7034. Sk., 7035. Sk., 7036. Sk., 7036/1. Sk., 7037. Sk., 7038. Sk., 7039. Sk., 7040. Sk., 7041. Sk., 7041/1. Sk., 7042. Sk., 7043. Sk., 7044. Sk., 7044/1. Sk., 7045. Sk., 7046. Sk., 7046/1. Sk., 7046/2. Sk., 7048. Sk., 7048/1. Sk., 7049. Sk., 7050. Sk., 7052. Sk., 7052/1. Sk., 7053. Sk., 7054. Sk., 7063. Sk., 7065. Sk., 7066. Sk., 7066/1. Sk., 7066/2. Sk., 7067. Sk., 7067/1. Sk., 7067/2. Sk., 7068. Sk., 7069. Sk., 7070. Sk., 7071. Sk., 7072. Sk., 7073. Sk., 7074. Sk., 7075. Sk., 7076. Sk., 7076/1. Sk., 7077. Sk., 7078. Sk., 7079. Sk., 7080. Sk., 7081/1, 7081/2. Sk., 7081/3. Sk., 7081/4. Sk., 7083/2. Sk., 7085. Sk., 7086/1. Sk., Anadolu Cd., Şehit Mehmet Balıkçı Sk., Şehit Şahin Şimşek Sk., 7049/1, 7024, 7022, 7005/2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 16:00:30.118-2024-05-13 16:15:37.884 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 16:00:30.118-2024-05-13 16:15:37.884 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; , 7054/1. Sk., ATATÜRK, 7041. Sk., 7042. Sk., 7054. Sk., 7054/2. Sk., 7055. Sk., 7058. Sk., 7061. Sk., 7062. Sk., 7063. Sk., 7064. Sk., 7065. Sk., 7086. Sk., 7097. Sk., 7098. Sk., 7100. Sk., 7105. Sk., 7111. Sk., 7111/1. Sk., 7112. Sk., 7113. Sk., 7114. Sk., 7115. Sk., 7116. Sk., 7115/1, 7118. Sk., 7119. Sk., 7123. Sk., 7123/1. Sk., 7124. Sk., 7125. Sk., 7126. Sk., 7127. Sk., 7128. Sk., 7129. Sk., 7130. Sk., 7134. Sk., 7151. Sk., 7152. Sk., 7153. Sk., 7154. Sk., 7155. Sk., 7155/1. Sk., 7155/2. Sk., 7163. Sk., Kubilay Cd., Şehit Orhan Bozkurt Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 16:00:30.118-2024-05-13 16:15:37.884 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.