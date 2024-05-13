13 Mayıs MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:39

Güncelleme: 13.05.2024 - 23:39

MANİSA ilinde 13 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında Tekeliler; , Tekeller Köyü İç Yolu, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında Tilkisüleymaniye; İsimsiz1, , tilki süleymaniye, TİLKİSÜLEYMANİYE, tilkisüleymaniye, tilki süleymaniye sk, tilki süleymaniye sk, tilkisüleymaniye, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında Tepecik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında Halıtlı; halıtlı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında Selimşahlar; İsimsiz70, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:27.24-2024-05-13 16:00:43.274 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:27.24-2024-05-13 16:00:43.274 saatleri arasında Sarıahmetli; , SARIAHMETLİ, sarıahmetli, Sarıahmetli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:54.272-2024-05-13 16:00:02.059 saatleri arasında Büyüksümbüller; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:54.652-2024-05-13 16:00:40.393 saatleri arasında Ortaköy; ORTAKÖY, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 10:00:54.652-2024-05-13 16:00:40.393 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA SARUHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında Paşaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 09:00:50.931-2024-05-13 10:00:01.763 saatleri arasında Şehitler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA KULA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 12:00:26.662-2024-05-13 18:00:33.888 saatleri arasında 4 Eylül; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-05-13 2024-05-13 13:00:41.353-2024-05-13 16:00:00.506 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-05-13 2024-05-13 13:00:41.353-2024-05-13 16:00:00.506 saatleri arasında Hürriyet; İsimsiz66, 394. Sk., 397. Sk., Şehit Polis Cemal Ilgaz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.