13 Mayıs SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.05.2024 - 23:40

Güncelleme: 13.05.2024 - 23:40

SAKARYA ilinde 13 Mayıs Pazartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR mahallelerinde DOKUZOLUK SK., KABAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde AKASYA SK., ÇİLEK SK., FUNDA, FUNDA CD., HANLI MEZARLIĞI İÇİ YOLU, HILAL, HİLAL SK., KİRAZ, KONUK SK., SANAYİ CD., SEDAT, ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1520. SK., 1522, 1530., 1530. SK., ADLIYE-, ESKİŞEHİR YOLU, TIRSAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILTEPE, YEŞİLTEPE mahallelerinde 8056 SK., 8060, 8062 SK., 8064 SK., 8071, 8071 SK., 8073, 8073 SK., 8077 SK., 8081, RABİA PARKI İÇİ YOLU, ULUYOL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KARAPINAR mahallelerinde 1, ADALI SK., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, FATIH, FATIH CD., FATİH CD., KIREMITLIK, MUHARREM ÇOGAL/1, SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, VATAN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde AÇELYA SK., ALP, ALP SK., ANKARA, ANKARA CD., ATA SK., AY, AY SK., AYDIN SK., CİVAN SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAGLAYAN, ÇAVUŞALİ SK., EBRU SK., ENDER SK., GELİNCİK SK., GÜRBÜZ SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., KARACAOĞLAN CD., KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KORTEPE, KORTEPE CD., MERT SK., MESALE, MEŞALE SK., NAMIK KEMAL CD., NECATIBEY, NECATİBEY SK., PARK SK., SAFAK, SAFAK SK., SANAYİİ SK., SİMGE SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., TALATPASA CD., TALATPAŞA CD., UYGAR SK., ZİYA PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKKUM, MANAVPINARI mahallelerinde ABANOZ, ABANOZ SK., AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, KISLA, KIŞLA SK., MERKEZ/10, SISMAN, ŞİŞMAN SK., YESILTEPE, YEŞİLTEPE SK., YUKARI 10 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 619., ARDA SK., BARAN SK., BARBAROS CD., BARBAROS HAYRETTIN PASA, CUMHURİYET CD., KÖPRÜBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, MERKEZ-, ORMAN YOLU, OSMANLI SK., ÖNDER, ÖNDER SK., POLAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDIYE, HALİDİYE, KARACAÖREN mahallelerinde 3153., 3157., GÖYNÜKSUYU, GÖYNÜKSUYU SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., KARACAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1., 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 2102., 2102. SK., 2103., 2109., 2128., 2134., 2141., 2141. SK., 2142., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2204. SK., 2222., 2227. SK., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2305., 2306., 2307., 2314., 2316. SK., 2321. SK., 2322. SK., 2323. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405., 2405. SK., 2406., 2421. SK., 2422., 2422. SK., 2423., 2423. SK., 2424., 2424. SK., 2431., 2431. SK., 4026 SK., 525. SK., 539. SK., 541. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 549., 549. SK., 551. SK., 553., 557., 557. SK., 558., 560., 562., 562. SK., 566., 566. SK., 570., 572. SK., 576., 576. SK., 578., 578. SK., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., 615. SK., 924., ADAPAZARI, AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., BAL, BAL SK., BOGAZIÇI, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., CAMİ SK., CAMİİ SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, ÇUBUKLU CD., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DEMET SK., DERE, DIK, DİK, DİK SK., DİLAN, DİLAN SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EKOLOJİ LABORATUARI, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESEN SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKI KAZIMPASA CD., EVREN SK., FIRUZE, FİRUZE SK., GAZI YIGIT UÇAR, GAZİ YİĞİT UÇAR, GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., GÜVEN SK., HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, IPEKYOLU CD., ISLER SK., ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İPEKYOLU CD., İsimsiz149, İsimsiz153, İSTİKLAL CD., İŞLER SK., KADI, KARAKOL, KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMER SK., KONAK, KURTULUS, KURTULUS CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESELI, MESUT SK., MEŞELİ SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ÖZER SK., P.T.T., P.T.T. SK., SAFIR, SAFİR SK., SANAYİİ CD., SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU, SERHAT SK., STADYUM, STADYUM CD., SÜZER, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE DERESİ, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., UZEL SK., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPASA mahallelerinde 301. SK., 302. SK., 303. SK., 304. SK., 305. SK., 306. SK., 307. SK., 332 SK., 332., 332. SK., 344. SK., 346. SK., 349., 349. SK., 353., 423 SK., 423., 423. SK., 427. SK., 531. SK., 533., 533. SK., 535., 537. SK., 546., 548., 548. SK., 550. SK., 63., ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, CEYLAN, CEYLAN SK., DİLBER SK., ENSAR, ENSAR SK., ENVER TOÇOĞLU CD., KUMRU, MEHMET AKİF ERSOY CD., MESUT, PARK İÇİ YOLU, SEÇER SK., SUSAM SK., SÜMBÜL SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., YILDIRIM SK., ZAMBAK SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 308. SK., 312. SK., 317., 543. SK., 545. SK., 555. SK., 556. SK., 561., 564. SK., 568. SK., ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ARALIK SK., DEFNE SK., ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAYA SK., KAZIMPASA CD., KEKLİK SK., ORHANGAZİ SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞAHİN SK., ŞEHİT KEMAL DURAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 310. SK., 314. SK., 317. SK., 318. SK., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 324. SK., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 335., 335. SK., 336., 336. SK., 338., 338. SK., 339., 339. SK., 340 SK., 340. SK., 342. SK., 347., 347. SK., 357. SK., 365. SK., 367. SK., 369. SK., 391. SK., 63. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DORUK SK., FERAH SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, KAZIMPAŞA CD., KUMRU SK., KUTLU EVLER, MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SELAM SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZTEPE, HANYATAK, TASYATAK, TAŞYATAK mahallelerinde ACELLE YAYLASI, BOZTEPE, BOZTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, BOZTEPE SK., ÇATALKAYA, GÜZLEK SK., HANYATAK, HANYATAK KÖYÜ İÇ YOLU, HANYATAK SK., TASYATAK, TAŞYATAK KÖYÜ YOLU, TAŞYATAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZAR, KARSI, KARŞI, KOGUTPELIT, KOĞUTPELİT, YENI, YENİ mahallelerinde BEKTAŞI SK., ÇAKALDAG (ÇUKURKÖY)/6, ÇAKALDAGI-, ÇAKALDAGI/1, ÇAKALDAGI/3, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIK EVLERİ(5), GÖKÇE HATUN/2, GÖKÇEKIZ SK., GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU SK., GÜNDOĞDULAR CD., HENDEK KOCAALI YOLU, HENDEK KOCAALI YOLU/3, HENDEK KOCAALI YOLU/5, HENDEK KOCAALİ YOLU, HIZIR REİS, KIR SK., KOĞUKPELİT KÖYÜ İÇ YOLU, MEHMET AKIF ERSOY, MERKEZ(KOĞUKPELİT), MİTHAT PAŞA SK., SAHIN, SHT.NURI TAN/3, ŞAHİN, ŞHT.NURİ TAN CD., TÜZEL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.