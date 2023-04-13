13 Nisan 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 13.04.2023 - 08:40

Güncelleme: 13.04.2023 - 08:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı