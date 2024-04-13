13 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 13.04.2024 - 10:20

Güncelleme: 13.04.2024 - 10:20

SAKARYA ilinde 13 Nisan Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BIRLIK, BİRLİK, CAMİTEPE, DENİZKÖY, ORTAKÖY, TOPÇU mahallelerinde 15.CD., 3001, 4001, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4013, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, FALIH RIFKI ATAY, İsimsiz122, KARABOĞAZ, KARABOĞAZ SK., KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY 45, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY SK., ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BIRLIK, BİRLİK, KARAÇALI mahallelerinde 16012, 16014, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, ARIFAGA KARABOGAZ, AŞAĞIKARAÇALI, ÇETİN, EGRELTIBAYIR, EĞRELTİBAYIR, EĞRELTİBAYIR SK., ESKIOKUL, ESKİOKUL, ESKİOKUL SK., KARABACAK, KARABACAK SK., ŞAŞKINLAR, TEPE, Uavtede Yok sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI MERKEZ, HANLIKÖY mahallelerinde 10 SK., 13 SK., 17 SK., 18 SK., 19 SK., 9, 9 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, D-100 KARAYOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde 11 SK., 15 SK., 59 SK., ACEM, ESKISEHIR, ESKİŞEHİR, KARTOPU SK., SANAYİ, TALIP, TALİP, TALİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, MITHATPASA, MİTHATPAŞA, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 921 NOLU SK., 922 NOLU, ADNAN MENDERES, AKÇAY SK., ARMUTLU, ARMUTLU SK., CENAP SK., HARMANLIK, İBRAHİM KANGAL CD., KUDRET SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., ORHANGAZI, SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEHIT MÜRSEL ULUNÇ, SELVİNAZ SK., SERIN SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., VAGON SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 545 NOLU SK., 549 NOLU, 549 NOLU SK., 552 NOLU SK., 553 NOLU SK., 554 NOLU SK., 555 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU SK., ÇETİN SK., FİDELİ SK., GÜNEY SK., MALTEPE, MALTEPE CD., OKUL SK., PARK İÇİ YOLU, YAMAÇ, YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, MITHATPASA, MİTHATPAŞA mahallelerinde 638 NOLU SK., 741 SK., 742. SK., 743. SK., 744. SK., 745. SK., 746. SK., 748. SK., 754., AKASYA, AKASYA SK., ALTINOVA SK., FEZA SK., KURAY SK., MILLI EGEMENLIK, NEHİR SK., SELVİ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 13., 13. CD., 3168. SK., 3169. SK., 3170. SK., 3173. SK., BAHÇEKENT SİTESİ 2 İÇİ YOLU, CEMRE 2, CEMRE 2 SK., CEMRE ÇK. SK., CEREN SK., FATIH SULTAN SK., FATİH SULTAN SK., FİLİZ 2 SK., KOSOVA SK., ŞEHİT MESUT KAPLAN, ŞİMŞEK SK., TOYOTA EVLERİ MANOLYA BLOKLARI, YASEMİN ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 366., 366. SK., 368., 368. SK., 372. SK., 397. SK., 401. SK., AHMET YESEVI, AHMET YESEVİ SK., BULUT, BULUT SK., FENER SK., KALENDER SK., MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, SAFRANCIK, SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 14. CD., 3153. SK., 3158. SK., TOYOTA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOROZLAR mahallelerinde 114. SK., 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU, 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., HOROZLAR, HOROZLAR CD., KADIKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYHKÖY, ŞEYHKÖY mahallelerinde 15 NOLU CD., 16 NOLU, 16 NOLU CD., SÖGÜT, SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 13 Nisan Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, KARALAR, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARALAR, KARSI_7, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK/5, MERKEZ, MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_4, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/40, MERKEZ/63, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_26, MERKEZ_91, MERKEZ_92, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.