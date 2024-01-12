13 Ocak DÜZCE AKÇAKOCA elektrik kesintisi: AKÇAKOCA ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 20:27

Güncelleme: 12.01.2024 - 21:18

DÜZCE AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında AKÇAKOCA ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte AKÇAKOCA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI, DÖNGELLİ, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, OSMANİYE mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ASLI SK., BADEM 2 SK., BAYRAK, BEŞEVLER SK., DEĞİRMEN SK., DÖNGELLI, DÖNGELLI KÜME EVLER, DÖNGELLİ KÖYÜ YOLU, DÜZCE, EREGLI, EREĞLİ CD., GÖKNUR SK., GÜLİSTAN CD., GÜNEY SK., HACI YAKUP KALAYCI, HACI YAKUP KALAYCI CD., MELIH, MELİH SK., PALMIYE, PARK İÇİ YOLU, SALYANCI CD., SONÇAĞ SİTESİ, TİLBE SK., ÜMRAN SK., YUKARI AYAZLI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR, YUKARI mahallelerinde CUMAYERİ KÖY YOLU, EDİLİ KÖY YOLU, EDİLLİ, HAYALİM SK., HÜRRİYET CD., KOKURDAN CD., SUSAM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SİTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 13 Ocak Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde HAYALIM, SASMAZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.