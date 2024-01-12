13 Ocak İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ elektrik kesintisi: BEYLİKDÜZÜ ilçesinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:05

Güncelleme: 12.01.2024 - 15:54

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilçesinde 13 Ocak Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BEYLİKDÜZÜ ilçesi mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, BEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de BEDAŞ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte BEYLİKDÜZÜ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah AKÇE, ERTUĞRUL, PEKMEZ, TOLGA, YAŞAM, ZERDALİ, ÖMER SEYFETTİN, ŞÜKRAN sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah KONAK, OSMANLI, TOPÇU, YAVUZ SULTAN SELİM, ÇANKAYA sk / CUMHURİYET mah ERDEMLİ, FEDAKAR, ONUR sk bölgelerinde 13/01/2024 09:00:00 - 13/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk bölgelerinde 13/01/2024 12:00:00 - 13/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.